Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Lula aumenta vantagem contra todos adversários no 2º turno, diz AtlasIntel

Lula aumentou a vantagem contra Tarcísio, Bolsonaro, Michelle, Zema, Ratinho e Caiado

Eleições 2026: Lula amplia vantagem contra principais adversários (Ricardo Stuckert/Facebook/Reprodução/AEN/Leandro Fonseca/Exame)

Eleições 2026: Lula amplia vantagem contra principais adversários (Ricardo Stuckert/Facebook/Reprodução/AEN/Leandro Fonseca/Exame)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 08h30.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria todos os adversários em cenários de segundo turno para as eleições presidenciais de 2026, segundo a Pesquisa Pulse Brasil Latam, realizada pelo instituto AtlasIntel em parceria com a Bloomberg e divulgada nesta sexta-feira, 24.

Lula aumentou a diferença contra todos os possíveis concorrentes em comparação com o levantamento anterior.

A vantagem do petista varia entre 8 pontos percentuais e 17 pontos. No levantamento anterior, a diferença mínima era de 5 p.p.

Este é o segundo levantamento consecutivo que Lula vence todos os adversários além da margem de erro.

Lula aumenta vantagem contra Tarcísio

A pesquisa de outubro mostra que o petista aumentou a vantagem em relação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de 5,8 pontos para 8 pontos.

Na simulação, Lula tem 52% contra 44% do chefe do executivo paulista. Essa é a maior diferença entre os nomes desde janeiro de 2024.

Na reedição do segundo turno de 2022, o presidente tem 52% contra 44% do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No entanto, Bolsonaro está inelegível e não deve disputar o próximo pleito.

Na disputa contra a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, Lula aparece com 52% das intenções de voto, contra 43% da ex-primeira dama. A diferença entre os dois é de 9 pontos percentuais.

Nos demais cenários, Lula vence com uma diferença de, no mínimo, 14 pontos percentuais sobre os governadores do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), de Goiás, Ronaldo Caiado (União), e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), testado em pesquisas anteriores, não foi incluído neste levantamento.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 14.063 brasileiros adultos entre os dias 15 e 19 de outubro de 2025, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos.

AtlasIntel (outubro/25): cenários de 2º turno

Lula X Tarcísio de Freitas

  • Lula: 52%
  • Tarcísio de Freitas: 44%
  • Branco/nulo/Não sei: 5%

Lula X Michele Bolsonaro

  • Lula: 52%
  • Michele Bolsonaro: 43%
  • Branco/nulo/Não sei: 4%

Lula X Jair Bolsonaro

  • Lula: 52%
  • Jair Bolsonaro: 44%
  • Branco/nulo/Não sei: 5%

Lula X Romeu Zema

  • Lula: 52%
  • Romeu Zema: 35%
  • Branco/nulo/Não sei: 14%

Lula X Ronaldo Caiado

  • Lula: 52%
  • Ronaldo Caiado: 36%
  • Branco/nulo/Não sei: 12%

Lula X Ratinho Jr.

  • Lula: 51%
  • Ratinho Jr.: 37%
  • Branco/nulo/Não sei: 12%
Acompanhe tudo sobre:Luiz Inácio Lula da SilvaTarcísio Gomes de FreitasJair BolsonaroMichelle BolsonaroPesquisas eleitoraisEleições 2026

Mais de Brasil

Operação investiga grupo que planejava matar autoridades em SP

Lula vê espaço para acordo com Trump, mas descarta acerto imediato

EPR vence leilão do Lote 4 de rodovias do Paraná com desconto de 21,3%

Cidade em SP instala radar antibarulho e ameaça multar veículos

Mais na Exame

Mercado Imobiliário

'Mansão' no topo de prédio histórico de SP é vendida por R$ 3 milhões

Mercados

Wilson Sons de saída da B3; controlador chega a 98% do capital com OPA

Brasil

Operação investiga grupo que planejava matar autoridades em SP

Negócios

As 30 cidades onde as franquias mais cresceram em receita em 2025