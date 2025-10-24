Lula aumenta vantagem contra todos adversários no 2º turno, diz AtlasIntel

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria todos os adversários em cenários de segundo turno para as eleições presidenciais de 2026, segundo a Pesquisa Pulse Brasil Latam, realizada pelo instituto AtlasIntel em parceria com a Bloomberg e divulgada nesta sexta-feira, 24.

Lula aumentou a diferença contra todos os possíveis concorrentes em comparação com o levantamento anterior.

A vantagem do petista varia entre 8 pontos percentuais e 17 pontos. No levantamento anterior, a diferença mínima era de 5 p.p.

Este é o segundo levantamento consecutivo que Lula vence todos os adversários além da margem de erro.

Lula aumenta vantagem contra Tarcísio

A pesquisa de outubro mostra que o petista aumentou a vantagem em relação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de 5,8 pontos para 8 pontos.

Na simulação, Lula tem 52% contra 44% do chefe do executivo paulista. Essa é a maior diferença entre os nomes desde janeiro de 2024.

Na reedição do segundo turno de 2022, o presidente tem 52% contra 44% do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No entanto, Bolsonaro está inelegível e não deve disputar o próximo pleito.

Na disputa contra a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, Lula aparece com 52% das intenções de voto, contra 43% da ex-primeira dama. A diferença entre os dois é de 9 pontos percentuais.

Nos demais cenários, Lula vence com uma diferença de, no mínimo, 14 pontos percentuais sobre os governadores do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), de Goiás, Ronaldo Caiado (União), e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), testado em pesquisas anteriores, não foi incluído neste levantamento.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 14.063 brasileiros adultos entre os dias 15 e 19 de outubro de 2025, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos.

AtlasIntel (outubro/25): cenários de 2º turno

Lula X Tarcísio de Freitas

Lula: 52%

Tarcísio de Freitas: 44%

Branco/nulo/Não sei: 5%

Lula X Michele Bolsonaro

Lula: 52%

Michele Bolsonaro: 43%

Branco/nulo/Não sei: 4%

Lula X Jair Bolsonaro

Lula: 52%

Jair Bolsonaro: 44%

Branco/nulo/Não sei: 5%

Lula X Romeu Zema

Lula: 52%

Romeu Zema: 35%

Branco/nulo/Não sei: 14%

Lula X Ronaldo Caiado

Lula: 52%

Ronaldo Caiado: 36%

Branco/nulo/Não sei: 12%

Lula X Ratinho Jr.