AtlasIntel: aprovação de Lula chega a 51,2%, maior patamar desde 2024

O trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 51,2% dos brasileiros e reprovado por 48,3%, segundo a pesquisa Latam Pulse, realizada pelo instituto AtlasIntel em parceria com a Bloomberg, divulgada nesta sexta-feira, 24. Cerca de 0,9% dos entrevistados não soube ou não respondeu.

Em comparação com o levantamento de setembro, a desaprovação do presidente teve oscilação negativa de 0,2 ponto percentual e a aprovação teve variação positiva de 0,4 ponto percentual.

Segundo análise do instituto, a popularidade de Lula mantém a tendência de melhora observada desde junho deste ano.

A aprovação do petista atingiu o maior patamar desde janeiro de 2024, quando registrou 51,2% na primeira pesquisa do instituto. Essa é apenas a terceira vez desde novembro de 2024 que a aprovação superou a desaprovação.

A desaprovação chegou ao seu menor patamar desde novembro do ano passado.

Lula é aprovado no Sudeste, Sul, Norte e Nordeste

Nos recortes demográficos, Lula tem melhor desempenho entre as mulheres, pessoas acima de 45 anos e com ensino fundamental e superior. O petista tem aprovação superando a desaprovação em todas as regiões do país, exceto no Centro-Oeste.

O pior desempenho do petista é visto entre os jovens e evangélicos, com a desaprovação chega a 72%.

Melhor resultado de ótimo e bom do ano

As avaliações positivas do desempenho do governo Lula superaram as avaliações negativas (soma de ruim e péssimo) em relação ao último mês, o que não acontecia desde novembro de 2024.

A melhora na avaliação foi de 1,8pp (46,2% para 48%), contra 47,2% que enxergam o desempenho de Lula como ruim/péssimo (48% no mês anterior), uma variação que pode também ser explicada pela migração não só das avaliações negativas, como da redução do número de brasileiros que consideram o governo regular (5,8% no mês anterior contra 4,8% neste).

Os índices representam uma leve melhora acima do limite da margem de erro, em relação à setembro.

Imagem positiva de Lula supera negativa

A imagem positiva a respeito do presidente Lula também superou o número daqueles que o vêem de forma negativa (50% contra 49%). Lula é o único líder político do ranking a ter uma variação positiva de sua imagem e também o único a ter uma taxa positiva acima da negativa.

A repercussão da condenação pelo STF aumentou a percepção negativa da imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro - agora em 54%.

Apesar do sucesso de Lula, houve uma queda nos índices do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (-3pp) que, entre outros fatores, pode ser explicado pela derrota política da pasta em emplacar a MP que aumentaria receitas por meio de taxações a bets, criptoativos e agro.

A avaliação setorial do governo Lula em comparação ao governo Bolsonaro vem demonstrando um desempenho superior em todos os indicadores.

Destaque são observados em políticas sociais, comércio internacional, relações internacionais e moradias - todos com índice de 58% avaliando as políticas de Lula melhores que as do governo anterior.

Onde o governo Lula tem menos vantagem é na segurança pública, com diferença percentual de apenas 1pp (45% contra 44%).

pesquisa AtlasIntel entrevistou 14.063 brasileiros adultos entre os dias 15 e 19 de outubro de 2025, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos.