Lula abre vantagem e vence Bolsonaro, Tarcísio, Michelle e outros 4 nomes da direita, diz AtlasIntel

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu vantagem e venceria todos os adversários em cenários de segundo turno para as eleições presidenciais de 2026, de acordo com dados da Pesquisa Pulse Brasil Latam, realizada pelo instituto AtlasIntel em parceria com a Bloomberg e divulgada nesta quarta-feira, 17.

Lula aumentou a diferença contra todos os possíveis concorrentes em comparação com o levantamento anterior. A vantagem varia entre 5,4 pontos percentuais contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e 27,4 pontos na disputa com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD).

Na pesquisa divulgada em agosto, o petista empatava com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL). Agora, ele vence os três adversários.

Na disputa entre Lula e Bolsonaro, o petista tem 51,8% das intenções de voto, enquanto o ex-presidente tem 44,8%. No entanto, Bolsonaro está inelegível e não deve disputar o próximo pleito.

Em um possível segundo turno entre Tarcísio e Lula, o presidente tem 50,6% contra 45,2% do governador paulista. Essa é a terceira vez no histórico do levantamento em que o petista está à frente de Tarcísio, para além da margem de erro.

Na disputa contra Michelle, Lula aparece com 51,9% das intenções de voto, contra 44,6% da ex-primeira dama. A diferença entre os dois é de 7,3 pontos percentuais.

Nos demais cenários, Lula vence com uma diferença de, no mínimo, 14 pontos percentuais sobre o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). No levantamento anterior, a diferença mínima era de cinco pontos percentuais.

O melhor desempenho de Lula ocorre contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), onde o presidente lidera com 49,9%, contra 22,5% de Leite.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 7.291 brasileiros adultos entre os dias 10 e 14 de setembro de 2025, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos.

AtlasIntel (setembro/25): cenários de 2º turno

Lula X Tarcísio de Freitas

Lula: 50,6%

Tarcísio de Freitas: 45,2%

Branco/nulo/Não sei: 4,2%

Lula X Michele Bolsonaro

Lula: 51,9%

Michele Bolsonaro: 44,6%

Branco/nulo/Não sei: 3,6%

Lula X Jair Bolsonaro

Lula: 51,8%

Jair Bolsonaro: 44,8%

Branco/nulo/Não sei: 3,4%

Lula X Romeu Zema

Lula: 51,4%

Romeu Zema: 36,7%

Branco/nulo/Não sei: 11,9%

Lula X Ronaldo Caiado

Lula: 51,7%

Ronaldo Caiado: 34%

Branco/nulo/Não sei: 14,3%

Lula X Ratinho Jr.

Lula: 51,6%

Ratinho Jr.: 34,9%

Branco/nulo/Não sei: 13,5%

Lula X Eduardo Leite