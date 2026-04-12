Meu voto pode eleger outro candidato? Veja como funciona o sistema proporcional

Em anos de eleição, uma dúvida comum entre os eleitores é se o voto dado a um candidato pode acabar ajudando a eleger outro – seja do mesmo partido ou até de outra legenda. A resposta é: depende do cargo em disputa.

Nas eleições gerais, como as de 2026, os brasileiros elegem presidente da República, governadores e senadores pelo sistema majoritário, quando ganha quem tiver a maioria dos votos.

Já os deputados federais, estaduais e distritais são escolhidos pelo sistema proporcional.

É justamente nesse modelo que surgem as principais dúvidas.

Meu voto pode eleger outro candidato?

A resposta para esta pergunta é “sim”. Mas apenas no caso das eleições proporcionais.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) define que deputados federais, estaduais e distritais são eleitos pelo sistema proporcional.

Nesse modelo, as vagas não são definidas apenas pelos votos individuais de cada candidato, mas pelo total de votos recebidos pelo partido ou federação.

Isso significa que o voto dado a um candidato também contribui para o desempenho do partido ou federação ao qual ele pertence.

Como funciona o sistema proporcional?

O cálculo ocorre em etapas. Primeiro, é apurado o total de votos válidos, excluídos brancos e nulos. Esse total é dividido pelo número de vagas em disputa, resultando no chamado quociente eleitoral.

Depois, calcula-se o quociente partidário, que define quantas vagas cada partido ou federação terá direito.

Somente após essa conta é que se determina quais candidatos ocuparão as vagas. Geralmente, são os mais votados dentro de cada partido ou federação que atingiu o quociente.

Por isso, um candidato pode ser eleito mesmo sem estar entre os mais votados no geral, desde que seu partido tenha alcançado número suficiente de votos.

Votar na legenda é diferente de votar no candidato?

Sim. O eleitor pode digitar apenas o número do partido (voto de legenda) ou o número completo do candidato.

Se votar apenas na legenda, o voto vai diretamente para o partido. Se votar no candidato, o voto conta para o candidato e também para o partido.

Nos dois casos, o voto ajuda a compor o total que será usado para calcular as vagas no sistema proporcional.

Isso acontece para presidente e governador?

Não. Para presidente da República, governadores e senadores, o sistema é majoritário. Nesse modelo, é eleito quem obtiver a maioria dos votos válidos.

No caso de presidente e governador, pode haver segundo turno se nenhum candidato atingir mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno.

Nessas disputas, o voto é exclusivamente para o candidato escolhido, então não há cálculo proporcional.

O que são votos válidos?

Os votos válidos são aqueles dados a candidatos ou partidos, e apenas eles definem a eleição. Votos em branco e nulos não entram no cálculo do resultado.

Isso vale tanto para eleições majoritárias quanto proporcionais.

Meu voto pode ir para outro partido?

Não diretamente. O voto nunca é transferido para outro partido diferente daquele escolhido pelo eleitor. No entanto, no sistema proporcional, ele pode ajudar a eleger outro candidato do mesmo partido ou federação, caso o total de votos da legenda seja suficiente para conquistar mais de uma vaga.

Por isso, especialistas da Justiça Eleitoral recomendam que o eleitor conheça não apenas o candidato, mas também o partido ou federação ao qual ele está vinculado.