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Datafolha: Rejeição de Lula chega a 48%, e de Flávio, 46%

Mesmo com a maior rejeição, os pré-candidatos são os únicos conhecidos por mais de 50% dos entrevistados, segundo a pesquisa

A pesquisa ainda apontou os candidatos mais conhecidos pelo eleitorado

A pesquisa ainda apontou os candidatos mais conhecidos pelo eleitorado

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 11 de abril de 2026 às 14h15.

Os candidatos com mais intenções de voto também lideram a disputa pela presidência da República. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conta com 48% de rejeição, contra 46% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

A informação é da pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 11, que aponta que o terceiro com maior rejeição é de Cabo Daciolo, do Mobiliza. Em seguida, Romeu Zema, governador de Minas Gerais, e Renan Santos, do Missão, contam com 17% de rejeição.

Ronaldo Caiado, governador do Goiás, e Aldo Rebelo (DC) contam com 16% de rejeição.

2% dos entrevistados apontam que rejeitam todos os candidatos, mesma taxa dos que não sabem sobre os nomes. 1% votaria em qualquer um dos nomes apresentados.

Presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro em imagem editada

Pesquisa indica cenário acirrado entre os pré-candidatos (Divulgação)

Datafolha: os candidatos mais conhecidos

A pesquisa ainda apontou os candidatos mais conhecidos pelo eleitorado. Na liderança está Lula, sendo conhecido por 99% dos entrevistados.

Flávio, que se tornou candidato após a prisão do seu pai e ex-presidente Jair Bolsonaro, é conhecido por 93% dos brasileiros. Os dois são os únicos conhecidos por mais de 50% dos entrevistados.

Ronaldo Caiado é conhecido por 46% dos ouvidos, e Romeu Zema, por 44%. 40% conhecem Cabo Daciolo; 33% conhecem Aldo Rebelo; e 24% conhecem Renan Santos.

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