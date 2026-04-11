Datafolha: Rejeição de Lula chega a 48%, e de Flávio, 46%

Os candidatos com mais intenções de voto também lideram a disputa pela presidência da República. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conta com 48% de rejeição, contra 46% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

A informação é da pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 11, que aponta que o terceiro com maior rejeição é de Cabo Daciolo, do Mobiliza. Em seguida, Romeu Zema, governador de Minas Gerais, e Renan Santos, do Missão, contam com 17% de rejeição.

Ronaldo Caiado, governador do Goiás, e Aldo Rebelo (DC) contam com 16% de rejeição.

2% dos entrevistados apontam que rejeitam todos os candidatos, mesma taxa dos que não sabem sobre os nomes. 1% votaria em qualquer um dos nomes apresentados.

Pesquisa indica cenário acirrado entre os pré-candidatos (Divulgação)

Datafolha: os candidatos mais conhecidos

A pesquisa ainda apontou os candidatos mais conhecidos pelo eleitorado. Na liderança está Lula, sendo conhecido por 99% dos entrevistados.

Flávio, que se tornou candidato após a prisão do seu pai e ex-presidente Jair Bolsonaro, é conhecido por 93% dos brasileiros. Os dois são os únicos conhecidos por mais de 50% dos entrevistados.

Ronaldo Caiado é conhecido por 46% dos ouvidos, e Romeu Zema, por 44%. 40% conhecem Cabo Daciolo; 33% conhecem Aldo Rebelo; e 24% conhecem Renan Santos.