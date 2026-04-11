Datafolha: Lula perde vantagem e empata com Flávio, Caiado e Zema no 2º turno

Presidente empata no segundo turno contra Flávio, Caiado e Zema
Repórter de ESG
Publicado em 11 de abril de 2026 às 13h21.
Última atualização em 11 de abril de 2026 às 13h29.
A mais recente pesquisa Datafolha, publicada neste sábado, 11, mostra que Lula perdeu a vantagem que tinha e agora aparece empatado considerando a margem de erro com Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Romeu Zema em simulações de segundo turno para as eleições de 2026.
Lula conta com 45% das intenções de voto para a Presidência contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com 46%.
No último levantamento, em março, o Datafolha apontava que o presidente tinha 46% das intenções de voto, versus 43% do Flavio Bolsonaro, filho do ex-presidente.
Em dezembro, Lula despontava com 51% e o senador com 36%.
O levantamento ouviu 2.004 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 7 e 9 de abril, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.
O governador do Goiás aparece com 42% em um cenário de segundo turno, contra 45% do presidente Lula.
Em março, Lula tinha 46% e Caiado contava com 36%.
Brancos, nulos e nenhum são 11%, e em março, eram 16%. Enquanto isso, 2% não sabem, taxa estável desde março.
Em um segundo turno contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o presidente Lula teria 45%, enquanto Zema, 42%.
Brancos, nulos e nenhum são 11%, enquanto 2% não sabem.