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Datafolha: Lula perde vantagem e empata com Flávio, Caiado e Zema no 2º turno

Presidente atingiu 45% na pesquisa, enquanto Flavio chegou aos 46%

Presidente empata no segundo turno contra Flávio, Caiado e Zema

Presidente empata no segundo turno contra Flávio, Caiado e Zema

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 11 de abril de 2026 às 13h21.

Última atualização em 11 de abril de 2026 às 13h29.

A mais recente pesquisa Datafolha, publicada neste sábado, 11, mostra que Lula perdeu a vantagem que tinha e agora aparece empatado considerando a margem de erro com Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Romeu Zema em simulações de segundo turno para as eleições de 2026.

Lula conta com 45% das intenções de voto para a Presidência contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com 46%.

No último levantamento, em março, o Datafolha apontava que o presidente tinha 46% das intenções de voto, versus 43% do Flavio Bolsonaro, filho do ex-presidente.

Em dezembro, Lula despontava com 51% e o senador com 36%.

  • Lula (PT): 45% (46% em março e 51% em dezembro);
  • Flávio Bolsonaro (PL): 46% (43% em março e 36% em dezembro);
  • Branco/nulo/nenhum: 8% (10% em março e 12% em dezembro);
  • Não sabem: 1% (1% em março e em dezembro).

O levantamento ouviu 2.004 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 7 e 9 de abril, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

Lula e Caiado

O governador do Goiás aparece com 42% em um cenário de segundo turno, contra 45% do presidente Lula.

Em março, Lula tinha 46% e Caiado contava com 36%.

Brancos, nulos e nenhum são 11%, e em março, eram 16%. Enquanto isso, 2% não sabem, taxa estável desde março.

Ronaldo Caiado, governador de Goiás, aparece com 42% contra os 45% do presidente Lula (Um Brasil/Divulgação)

Lula e Romeu Zema

Em um segundo turno contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o presidente Lula teria 45%, enquanto Zema, 42%.

Brancos, nulos e nenhum são 11%, enquanto 2% não sabem.

Romeu Zema, governador de Minas Gerais, conta com 42% das intenções de voto em um possível segundo turno contra Lula, com 45% (Ricardo Stuckert/PR/Flickr)

Acompanhe tudo sobre:DatafolhaPesquisaEleiçõesLuiz Inácio Lula da Silva

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