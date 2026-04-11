Datafolha: Lula tem 39% e Flavio, 35%, no primeiro turno das Eleições 2026

Ao todo, 2.004 pessoas de todo o país foram entrevistadas entre 7 e 9 de abril (Divulgação)
Repórter de ESG
Publicado em 11 de abril de 2026 às 13h46.
A pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 11, aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderando as intenções de voto no primeiro turno, com 39% na disputa pela Presidência.
Em disputa acirrada, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) vem em seguida, com 35%.
Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os candidatos estão em empate técnico.
Em seguida, Ronaldo Caiado, governador do Goiás, e Romeu Zema, de Minas Gerais, contam com 5% e 4% das intenções de voto, respectivamente.
Renan Santos, do Missão, apresenta 2%, enquanto Aldo Rebelo (DC) e Cabo Daciolo (Mobiliza) registram 1%.
Um em cada dez entrevistados votam em branco, nulo ou em ninguém. Os que não souberam responder somam 4%.
Ao todo, 2.004 pessoas de todo o país foram entrevistadas entre 7 e 9 de abril.
A margem de erro do Datafolha é de dois pontos percentuais para mais ou menos, e o intervalo de confiança da pesquisa é de 95%.