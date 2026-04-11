Datafolha: Lula tem 39% e Flavio, 35%, no primeiro turno das Eleições 2026

A pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 11, aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderando as intenções de voto no primeiro turno, com 39% na disputa pela Presidência.

Em disputa acirrada, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) vem em seguida, com 35%.

Atual presidente e senador (e filho ex-presidente Jair Bolsonaro) lideram intenções de voto (Ricardo Stuckert / PR/Agência Senado/Flickr)

Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os candidatos estão em empate técnico.

Eleições 2026: 1º turno

Em seguida, Ronaldo Caiado, governador do Goiás, e Romeu Zema, de Minas Gerais, contam com 5% e 4% das intenções de voto, respectivamente.

Romeu Zema (esq.) e Ronaldo Caiado (cent.) aparecem com 4% e 5% das intenções de voto. (Expozebu /Divulgação)

Renan Santos, do Missão, apresenta 2%, enquanto Aldo Rebelo (DC) e Cabo Daciolo (Mobiliza) registram 1%.

Um em cada dez entrevistados votam em branco, nulo ou em ninguém. Os que não souberam responder somam 4%.

Pesquisa Datafolha

Ao todo, 2.004 pessoas de todo o país foram entrevistadas entre 7 e 9 de abril.

A margem de erro do Datafolha é de dois pontos percentuais para mais ou menos, e o intervalo de confiança da pesquisa é de 95%.