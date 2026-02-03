Camilo Santana deixará governo em abril para apoiar reeleição de Elmano no Ceará

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta terça-feira, 3, que deixará o governo federal em abril para atuar na campanha de reeleição do governador do Ceará, Elmano de Freitas. A declaração foi feita em entrevista à CNN.

Camilo afirmou que também ajudará outros palanques do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Nordeste e descartou a possibilidade de disputar o governo cearense no lugar de Elmano. O ministro reagiu a pressões de aliados por uma candidatura considerada mais competitiva contra o ex-governador Ciro Gomes, principal nome da oposição.

Segundo Camilo, a saída do Ministério da Educação deverá ocorrer no início de abril. Ele disse que retornará ao Senado para reforçar a articulação política e atuar diretamente na campanha de Lula na região Nordeste.

Questionado sobre o desempenho de Elmano nas pesquisas eleitorais, que indicam empate técnico ou vantagem de Ciro, o ministro afirmou que o governador tem boa avaliação e que fará uma série de entregas ao longo do ano. Entre os projetos citados está um investimento na construção de um data center do TikTok no estado.

O Ceará é o terceiro maior colégio eleitoral de Lula no Nordeste, e Camilo é visto como um dos principais articuladores políticos do PT na região. Em 2024, o ministro tirou duas semanas de férias para atuar na campanha de Evandro Leitão à prefeitura de Fortaleza, vencida pelo petista no segundo turno contra André Fernandes.

Pesquisa Ipsos-Ipec divulgada em dezembro mostrou Ciro na liderança da disputa estadual, com 44% das intenções de voto, seguido por Elmano, com 34%. Em um eventual segundo turno, o ex-governador aparecia com vantagem de dez pontos percentuais sobre o atual chefe do Executivo estadual.

*Com informações do Globo