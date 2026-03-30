Lula sanciona projeto que reestrutura carreiras do serviço público; veja o que muda

Lula: presidente participou de evento onde anunciou investimentos no setor de educação (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)
Repórter
Publicado em 30 de março de 2026 às 18h42.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou o projeto de lei que promove mudanças nas carreiras da administração pública federal e autoriza reajustes salariais para parte das categorias. O impacto orçamentário estimado da medida pode chegar a R$ 5,3 bilhões em 2026.
A sanção ocorreu durante cerimônia de inauguração simultânea de mais de 100 obras na área de educação, realizada na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Participaram do evento o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), além de ministros e outras autoridades.Lula anuncia entrega de 107 obras para educação com investimento de R$ 413 milhões do PAC e do MEC
O texto, aprovado pelo Senado em 10 de março, reorganiza cargos e carreiras no serviço público federal, cria uma nova carreira transversal e substitui funções consideradas obsoletas por estruturas compatíveis com a administração pública. A proposta altera a organização interna do funcionalismo e redefine atribuições em diferentes áreas do governo.
Do total previsto, R$ 1,08 bilhão será destinado à criação de cargos em instituições federais de ensino e às novas carreiras transversais vinculadas ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Outros R$ 4,2 bilhões correspondem a despesas com remunerações, gratificações e estruturação de carreiras. Os valores constam na Lei Orçamentária Anual (LOA), de 2026.
A lei autoriza a criação de mais de 24 mil cargos no serviço público federal. Entre as vagas, estão previstos 13.187 cargos de professores e 11.576 cargos de técnicos administrativos em educação, com provimento gradual para expansão da rede federal de ensino.
A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou que a diretriz da administração pública federal é ampliar o número de carreiras transversais, que atualmente somam oito.A ministra também declarou que não há previsão de aumento desproporcional da estrutura administrativa, citando a expectativa de aposentadoria de 70 mil servidores entre 2026 e 2030.
Nesta segunda-feira, o presidente Lula anunciou a entrega simbólica de 107 obras na área de educação em todo o país e para a marca de 99 mil escolas públicas com acesso à internet voltada a atividades pedagógicas.
Segundo o Planalto, o investimento nas construções soma R$ 413,49 milhões, os recursos federais são provenientes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e do Ministério da Educação.
"O investimento federal nas construções soma R$ 413,49 milhões, provenientes do Novo PAC e de recursos próprios do Ministério da Educação (MEC)", diz o governo.
E acrescentou: "Atualmente, o Brasil conta com um total de 9,7 mil obras de educação, sendo 7,1 mil em andamento e 2,6 mil concluídas. As entregas desta segunda-feira abrangem desde creches, escolas da educação básica e campi de institutos federais, até reformas em universidades e hospitais universitários".
De acordo com o governo, o pacote inclui 18 creches, 23 escolas em tempo integral, 43 intervenções em 12 institutos federais, 10 obras em 9 universidades e 13 projetos em 11 hospitais universitários.