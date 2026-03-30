Lula sanciona projeto que reestrutura carreiras do serviço público; veja o que muda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou o projeto de lei que promove mudanças nas carreiras da administração pública federal e autoriza reajustes salariais para parte das categorias. O impacto orçamentário estimado da medida pode chegar a R$ 5,3 bilhões em 2026.

A sanção ocorreu durante cerimônia de inauguração simultânea de mais de 100 obras na área de educação, realizada na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Participaram do evento o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), além de ministros e outras autoridades.

O texto, aprovado pelo Senado em 10 de março, reorganiza cargos e carreiras no serviço público federal, cria uma nova carreira transversal e substitui funções consideradas obsoletas por estruturas compatíveis com a administração pública. A proposta altera a organização interna do funcionalismo e redefine atribuições em diferentes áreas do governo.

Do total previsto, R$ 1,08 bilhão será destinado à criação de cargos em instituições federais de ensino e às novas carreiras transversais vinculadas ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Outros R$ 4,2 bilhões correspondem a despesas com remunerações, gratificações e estruturação de carreiras. Os valores constam na Lei Orçamentária Anual (LOA), de 2026.

Criação de cargos e projeção de servidores

A lei autoriza a criação de mais de 24 mil cargos no serviço público federal. Entre as vagas, estão previstos 13.187 cargos de professores e 11.576 cargos de técnicos administrativos em educação, com provimento gradual para expansão da rede federal de ensino.

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou que a diretriz da administração pública federal é ampliar o número de carreiras transversais, que atualmente somam oito.

A ministra também declarou que não há previsão de aumento desproporcional da estrutura administrativa, citando a expectativa de aposentadoria de 70 mil servidores entre 2026 e 2030.

Veja o que muda com a medida

Criação da carreira transversal no Executivo federal: reorganiza 66 cargos atualmente distribuídos em diferentes planos em uma única estrutura, com objetivo de ampliar a mobilidade entre órgãos e alinhar funções às demandas atuais da administração pública.

reorganiza 66 cargos atualmente distribuídos em diferentes planos em uma única estrutura, com objetivo de ampliar a mobilidade entre órgãos e alinhar funções às demandas atuais da administração pública. Instituição da Gratificação Temporária de Execução e Apoio a Atividades Técnicas e Administrativas: benefício direcionado a servidores que exercem funções técnicas e administrativas fora de carreiras estruturadas, com quantitativo limitado, critérios definidos em lei e duração temporária.

benefício direcionado a servidores que exercem funções técnicas e administrativas fora de carreiras estruturadas, com quantitativo limitado, critérios definidos em lei e duração temporária. Criação do Plano Especial de Cargos do Ministério da Educação (PECMEC): estabelece o Reconhecimento de Saberes e Competências para técnicos-administrativos em educação, cria o Instituto Federal do Sertão Paraibano e autoriza a abertura de 13.187 vagas para professores e 11.576 para técnicos administrativos, com provimento gradual.

estabelece o Reconhecimento de Saberes e Competências para técnicos-administrativos em educação, cria o Instituto Federal do Sertão Paraibano e autoriza a abertura de 13.187 vagas para professores e 11.576 para técnicos administrativos, com provimento gradual. Reestruturação das carreiras da Cultura: unifica 149 cargos existentes em duas categorias, uma de nível superior e outra de nível médio, com foco na reorganização da força de trabalho vinculada ao Ministério da Cultura.

unifica 149 cargos existentes em duas categorias, uma de nível superior e outra de nível médio, com foco na reorganização da força de trabalho vinculada ao Ministério da Cultura. Criação de novos cargos estratégicos: prevê 225 vagas na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 750 na carreira de Analista de Desenvolvimento Socioeconômico e 750 na carreira de Analista Técnico de Justiça e Defesa, com provimento escalonado nos próximos anos.

prevê 225 vagas na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 750 na carreira de Analista de Desenvolvimento Socioeconômico e 750 na carreira de Analista Técnico de Justiça e Defesa, com provimento escalonado nos próximos anos. Reajuste do vencimento básico da Carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil e da carreira de Auditoria-Fiscal do Trabalho, com atualização do percentual máximo do Bônus de Eficiência e Produtividade destinado a aposentados e pensionistas.

e da carreira de Auditoria-Fiscal do Trabalho, com atualização do percentual máximo do Bônus de Eficiência e Produtividade destinado a aposentados e pensionistas. Gestão da carreira de Perito Federal Territorial: altera a lotação dos cargos para o Ministério da Gestão e define regras para administração da carreira.

altera a lotação dos cargos para o Ministério da Gestão e define regras para administração da carreira. Atualização de cargos no Ipea, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada: transforma cargos vagos e a vagar e revisa critérios de promoção para o cargo de Técnico de Planejamento e Pesquisa.

transforma cargos vagos e a vagar e revisa critérios de promoção para o cargo de Técnico de Planejamento e Pesquisa. Ampliação do uso do Sistema de Desenvolvimento de Carreiras para todas as carreiras do Executivo federal, com definição de critérios objetivos para progressão e promoção.

para todas as carreiras do Executivo federal, com definição de critérios objetivos para progressão e promoção. Racionalização da estrutura de cargos: transforma 1.392 cargos efetivos vagos em 428 novos cargos efetivos, sem aumento de despesas, com ajuste da estrutura administrativa às demandas atuais do setor público.

Investimentos em educação com recursos do Novo PAC e MEC

Nesta segunda-feira, o presidente Lula anunciou a entrega simbólica de 107 obras na área de educação em todo o país e para a marca de 99 mil escolas públicas com acesso à internet voltada a atividades pedagógicas.

Segundo o Planalto, o investimento nas construções soma R$ 413,49 milhões, os recursos federais são provenientes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e do Ministério da Educação.

"O investimento federal nas construções soma R$ 413,49 milhões, provenientes do Novo PAC e de recursos próprios do Ministério da Educação (MEC)", diz o governo.

E acrescentou: "Atualmente, o Brasil conta com um total de 9,7 mil obras de educação, sendo 7,1 mil em andamento e 2,6 mil concluídas. As entregas desta segunda-feira abrangem desde creches, escolas da educação básica e campi de institutos federais, até reformas em universidades e hospitais universitários".

De acordo com o governo, o pacote inclui 18 creches, 23 escolas em tempo integral, 43 intervenções em 12 institutos federais, 10 obras em 9 universidades e 13 projetos em 11 hospitais universitários.