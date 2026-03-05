Geraldo Alckmin confirma que deixará o MDIC no dia 4 de abril

Repórter
Publicado em 5 de março de 2026
Última atualização em 5 de março de 2026 às 16h01.
O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, declarou que pretende deixar o comando da pasta no prazo estabelecido pela legislação, em 4 de abril. Ele não detalhou a decisão e ressaltou que o cargo de vice-presidente não exige desincompatibilização.
A declaração foi feita durante a divulgação dos números da balança comercial de fevereiro. Em tom descontraído, Alckmin mencionou a regra que determina a saída do ministério até 4 de abril para integrantes do governo que pretendem disputar eleições.
Ao ser questionado sobre a desincompatibilização, explicou que a exigência se aplica apenas ao cargo de ministro.
"Vice-presidência não tem desincompatibilização, só o ministério", disse Geraldo Alckmin, em relação aos prazos eleitorais e possível saída do cargo ministerial caso decida disputar as eleições de 2026.
Uma negociação política dentro do governo discute como posicionar Fernando Haddad e Geraldo Alckmin na disputa eleitoral em São Paulo, considerada peça central da estratégia de Lula para 2026.[/grifar]
Hoje, Haddad é o principal nome do PT no estado e recebe pressão do presidente e do partido para disputar o governo paulista contra Tarcísio de Freitas (Republicanos). O ministro ainda não confirmou publicamente a candidatura, mas interlocutores apontam que a resistência diminuiu em comparação com meses anteriores.
Ao mesmo tempo, Geraldo Alckmin passou a ocupar posição relevante nessa discussão. O vice-presidente é apontado como o político com maior capilaridade no interior paulista, especialmente em setores onde o governo Lula registra menor presença, como o agronegócio, segundo informações do jornal O Globo. Nos bastidores, aliados discutem que, caso Haddad concorra ao governo estadual, Alckmin participe de forma ativa da campanha para ampliar interlocução política fora da capital.
Haddad e Alckmin ocupam hoje cargos estratégicos no governo federal, o que conecta o debate eleitoral também à composição da chapa presidencial.
*Com informações da agência O Globo.