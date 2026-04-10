Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Pernambuco: Lyra tem mais de 60% de aprovação, mas fica atrás de Campos em pesquisas

Apoio do PT a João Campos redefine cenário eleitoral no estado

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 10 de abril de 2026 às 08h41.

A corrida pelo governo de Pernambuco coloca frente a frente a governadora Raquel Lyra e o ex-prefeito do Recife João Campos, que lideram as intenções de voto apesar de cenários distintos de aprovação e desempenho eleitoral.

A disputa deve testar a máxima de que eleição se define na comparação entre candidatos.

Mesmo com aprovação superior a 60%, Lyra enfrenta dificuldades para converter esse respaldo em intenção de voto. Levantamento CBN/Datafolha de fevereiro aponta a governadora com 35%, enquanto João aparece com 47%.

Filho do ex-governador Eduardo Campos e bisneto de Miguel Arraes, João Campos deixou a Prefeitura do Recife no início de abril com alta aprovação. O objetivo é transferir esse capital político para a disputa estadual, mantendo a influência da família no comando de Pernambuco.

Além da força eleitoral na Região Metropolitana do Recife, o candidato também se apoia na presença digital. No Instagram, soma cerca de 3 milhões de seguidores, número superior à população da capital pernambucana.

A estratégia de campanha inclui a defesa de um projeto baseado em desenvolvimento com inovação e inclusão social. O discurso busca projetar o futuro como elemento central da disputa eleitoral.

Raquel Lyra aposta no interior e em entregas de governo

Ex-prefeita de Caruaru, Raquel Lyra concentra sua base eleitoral no interior do estado. A estratégia da governadora passa por reforçar entregas nas áreas de segurança, infraestrutura, saúde e educação, com inaugurações e anúncios recentes de obras e investimentos.

Aliados afirmam que a campanha deve evitar a nacionalização da disputa, apesar dos movimentos de aproximação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao longo do último ano. Lyra trocou o PSDB pelo PSD e buscou diálogo com o governo federal e setores do PT local.

Mesmo sem apoio formal, a governadora tem destacado parcerias com Lula como forma de sinalizar alinhamento político.

PT apoia João e define cenário político no estado

O PT formalizou apoio à candidatura de João Campos. A aliança inclui o senador Humberto Costa, que tenta a reeleição, e a ex-deputada Marília Arraes, que disputará a outra vaga ao Senado na chapa.

A decisão encerrou a possibilidade de palanque duplo para Lula em Pernambuco e consolidou o alinhamento do partido com o PSB no estado.

Enquanto João Campos busca expandir sua influência para além da Região Metropolitana, com discurso de integração estadual, Raquel Lyra tenta consolidar vantagem no interior.

A bandeira de Pernambuco tem sido explorada por ambos como símbolo de identidade regional, reforçando o apelo local das campanhas.

Outras candidaturas têm baixa competitividade

Os demais nomes na disputa aparecem com desempenho limitado nas pesquisas. A fragmentação do campo da direita, especialmente após a desarticulação do PL no estado, contribui para o cenário.

O ex-ministro Gilson Machado deixou o partido após conflitos internos, enfraquecendo a sigla localmente. Também pontuam, de forma tímida, Eduardo Moura (Novo) e Ivan Moraes (PSOL).

A governadora ainda não definiu o candidato a vice. Já João Campos firmou aliança com o Republicanos e anunciou Carlos Costa como vice na chapa.

*Com O Globo

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026

Mais de Brasil

PSOL enfrenta racha na Alerj e trava escolha para presidência da Casa

PT prepara projeto para regular minerais críticos e restringir exportações

Lei de SC que veta cotas raciais é analisada pelo STF; propostas crescem no país

Eleição no Rio: STF pausa julgamento com vantagem para modelo indireto

Mais na Exame

Negócios

‘O impacto no preço do gás de cozinha será zero’, diz presidente da Petrobras

Mercados

Ataque derruba produção de petróleo saudita em 600 mil barris/dia

Brasil

PSOL enfrenta racha na Alerj e trava escolha para presidência da Casa

Mundo

Ucrânia aceita cessar-fogo temporário proposto pela Rússia durante Páscoa