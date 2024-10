O atual prefeito e candidato à reeleição, João Campos (PSB), lidera com folga as intenções de voto na cidade de Recife, aponta a Paraná Pesquisas divulgada nesta quarta-feira, 2. Com 75,6% da preferência do eleitorado, Campos tem seis vezes mais intenções de voto que todos os seus adversários somados.

Na segunda posição, o ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL) aparece com 7,8%, empatado tecnicamente pela margem de erro, de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com Daniel Coelho (PSD), com 4,4%. Dani Portela (PSOL) aparece com 3%, e os demais candidatos não passam de 1% cada. Não sabem ou não responderam somam 3,9%, e brancos e nulos somam 4,5%.

O atual prefeito tem um desempenho similar em todos os recortes populacionais, o que demonstra que seu governo é bem avaliado pela maioria da população. Na mesma pesquisa, 89,8% afirmaram que aprovam o governo Campos, e apenas 8,1% disseram que desaprovam.

Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada em 7 de setembro, Campos oscilou negativamente 1,7 pontos percentuais. Machado teve uma variação positiva de 2,4 pontos percentuais. Os demais candidatos não registraram mudanças significativas nos percentuais de voto.

Pesquisa para prefeito de Recife

João Campos (PSB) : 75,6%

: 75,6% Gilson Machado (PL) : 7,8%

: 7,8% Daniel Coelho (PSD) : 4,4%

: 4,4% Dani Portela (PSOL) : 3,0%

: 3,0% Ludmila (UP) : 0,4%

: 0,4% Tecio Teles (NOVO) : 0,3%

: 0,3% Victor Assis (PCO) : 0,3%

: 0,3% Simone Fontana (PSTU) : 0,0%

: 0,0% Nenhum/ Branco/ Nulo : 4,5%

: 4,5% Não sabe/ Não respondeu: 3,9%

*Por causa de arredondamentos, o cenário soma 100,2%, e não 100%.

Campos também lidera na pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, onde os entrevistados não recebem uma lista de candidatos, Campos repete o bom desempenho da estimulada e registra 60,9%. Machado aparece apenas com 2,5%. Cerca de 29,3% ainda não sabem em quem vão votar no dia 6 de outubro.

Resultados da pesquisa espontânea:

Não sabe/ Não respondeu: 29,3%

Ninguém/ Branco/ Nulo: 5,4%

João Campos: 60,9%

Gilson Machado: 2,5%

Daniel Coelho: 0,8%

Dani Portela: 0,6%

Tecio Teles: 0,1%

Outros nomes citados: 0,5%

**Por causa de arredondamentos, o cenário soma 100,1%, e não 100%.

A pesquisa da Paraná Pesquisas foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número PE-04889/2024. O levantamento ouviu 800 pessoas entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro, com uma margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos e um nível de confiança de 95%.