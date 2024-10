A deputada estadual Janad Valcari (PL) lidera a disputa pela prefeitura de Palmas com 53,5% das intenções de votos, segundo pesquisa do instituto Futura Inteligência, em parceria com a empresa 100% Cidades, divulgada nesta quarta-feira, 2.

Na segunda posição, o ex-prefeito da cidade Eduardo Siqueira Campos (Podemos) registra 21,6%, enquanto o professor Junior Geo (PSDB) tem 16,9%. Pela margem de erro, que é de quatro pontos percentuais, os dois candidatos estão tecnicamente empatados.

Lúcia Viana (PSOL) aparece com 0,7%, enquanto brancos e nulos somam 1,9% e indecisos representam 5,4%.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em 24 de setembro, Valcari cresceu 4,1%, consolidando ainda mais sua liderança. Siqueira Campos registrou uma oscilação negativa de 1,4 ponto percentual, enquanto o professor Junior Geo caiu 2,6 pontos, dentro da margem de erro.

Pesquisa para prefeito Palmas

Janad Valcari (PL) : 53,5%

: 53,5% Eduardo Siqueira Campos (Podemos) : 21,6%

: 21,6% Professor Junior Geo (PSDB) : 16,9%

: 16,9% Lúcia Viana (PSOL) : 0,7%

: 0,7% Ninguém/Branco/Nulo : 1,9%

: 1,9% NS/NR/Indeciso: 5,4%

Votos válidos

No cenário de votos válidos, Valcari aparece com 57,7%, um percentual que garante vitória em primeiro turno. Siqueira Campos aparece com 23,3%, e Junior Geo, 18,2%.

Janad Valcari : 57,7%

: 57,7% Eduardo Siqueira Campos : 23,3%

: 23,3% Professor Junior Geo : 18,2%

: 18,2% Lúcia Viana: 0,8%

Segundo turno

Nos três cenários de segundo turno, Valcari vence todos os adversários com folga. Contra Siqueira, a deputada estadual tem 55,4% e o candidato do Podemos, 36%.

Valcari x Siqueira Campos

Janad Valcari : 55,4%

: 55,4% Eduardo Siqueira Campos : 36%

: 36% Ninguém/Branco/Nulo : 3,7%

: 3,7% NS/NR/Indeciso: 4,9%

Valcari x Junior Geo

Janad Valcari : 60,5%

: 60,5% Professor Junior Geo : 30,8%

: 30,8% Ninguém/Branco/Nulo : 5,2%

: 5,2% NS/NR/Indeciso: 3,5%

Siqueira Campos x Junior Geo