Campos lidera em Recife com 77,3%; Machado tem 5,4%, e Coelho, 3,9%, diz Paraná Pesquisas

O atual prefeito e candidato à reeleição, João Campos (PSB), lidera com folga as intenções de voto na cidade de Recife, aponta a Paraná Pesquisas divulgada neste sábado, 7. Com 77,3% da preferência do eleitorado, Campos tem seis vezes mais intenções de voto que todos os seus adversários somados.

Na segunda posição, o ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL) aparece com 5,4%, empatado tecnicamente pela margem de erro com Daniel Coelho (PSD), com 3,9%. Dani Portela (PSOL) aparece com 1,8%, e os demais candidatos não passam de 1% cada. Não sabem ou não responderam somam 4%, e brancos e nulos somam 6,1%.

O atual prefeito tem um desempenho similar em todos os recortes populacionais, o que demonstra que o seu governo é bem avaliado pela maioria da população. Na mesma pesquisa, 88,4% afirmaram que aprovam o governo Campos, e apenas 8,8% disseram que desaprovam.

Gilson Machado melhora relativamente o seu desempenho entre os homens e pessoas com ensino superior completo, quase chegando aos 8%.

Resultados da pesquisa para prefeito de Recife:

João Campos (PSB): 77,3%

Gilson Machado (PL): 5,4%

Daniel Coelho (PSD): 3,9%

Dani Portela (PSOL): 1,8%

Tecio Teles (NOVO): 0,9%

Simone Fontana (PSTU): 0,4%

Victor Assis (PCO): 0,3%

Ludmila ( UP) : 0,1%

: 0,1% Não sabe/ Não respondeu: 4%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 6,1%

Devido aos arredondamentos, a soma das porcentagens resulta em 100,2%, e não 100%.

Campos também lidera na pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, onde os entrevistados não recebem uma lista de candidatos, Campos repete o bom desempenho da estimulada e registra 60,9%. Machado aparece apenas com 2,5%. Cerca de 29,3% ainda não sabem em quem vão votar no dia 6 de outubro.

Resultados da pesquisa espontânea:

Não sabe/ Não respondeu: 29,3%

Ninguém/ Branco/ Nulo: 5,4%

João Campos: 60,9%

Gilson Machado: 2,5%

Daniel Coelho: 0,8%

Dani Portela: 0,6%

Tecio Teles: 0,1%

Outros nomes citados: 0,5%

A pesquisa da Paraná Pesquisas foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número PE-04159/2024. O levantamento ouviu 800 pessoas entre os dias 2 e 5 de setembro, com uma margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos e um nível de confiança de 95%.