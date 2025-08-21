Lula vence todos no 2° turno e abre vantagem sobre Bolsonaro, Tarcísio e Ratinho, diz Quaest

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera todos os cenários de primeiro e segundo turno das eleições presidenciais de 2026, de acordo com uma pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 21.

A pesquisa confirma a curva de recuperação do presidente nos cenários eleitorais. A vantagem de Lula varia entre oito e 16 pontos percentuais, a depender do adversário. Na pesquisa anterior, a diferença máxima era de nove pontos.

O melhor desempenho do petista é contra os governadores Romeu Zema (Novo), Eduardo Leite (PSD) e Ronaldo Caiado (União), o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). A menor é na simulação contra o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Na simulação contra Bolsonaro, Lula venceria com 47% das intenções de voto contra 35% do ex-presidente, com diferença de 12 pontos.

Entre o petista e a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, a vantagem do presidente é de 13 pontos, 47% contra 34%.

Na disputa contra Tarcísio, o presidente tem 43% contra 35% do governador paulista.

O levantamento mostra que Lula teria vantagem de 10 pontos percentuais contra Ratinho Júnior (44% a 34%), de 16 pontos contra Eduardo Leite (46% a 30%), de 15 pontos contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (47% a 32%), de 14 pontos contra Romeu Zema (46% a 32%), de 16 pontos contra Ronaldo Caiado (47% a 31%) e de 16 pontos contra Flávio Bolsonaro (48% a 32%).

Em todos os cenários, Lula aparece com percentuais entre 43% e 48%.

A pesquisa Quaest ouviu 12.150 brasileiros acima de 16 anos entre os dias 13 e 17 de agosto, por entrevistas presenciais com questionários estruturados. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, e o índice de confiança é de 95%.

Cenários de 2º turno

Lula x Bolsonaro

Lula (PT): 47%

Jair Bolsonaro (PL): 35%

Indecisos: 3%

Branco/Nulo/Não vai votar: 15%

Lula x Tarcísio

Lula (PT): 43%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 35%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 18%

Lula x Michelle

Lula (PT): 47%

Michelle Bolsonaro (PL): 34%

Indecisos: 3%

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Lula x Ratinho

Lula (PT): 44%

Ratinho Júnior (PSD): 34%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 18%

Lula x Leite

Lula (PT): 46%

Eduardo Leite (PSD): 30%

Indecisos: 3%

Branco/Nulo/Não vai votar: 20%

Lula x Eduardo

Lula (PT): 47%

Eduardo Bolsonaro (PL): 32%

Indecisos: 3%

Branco/Nulo/Não vai votar: 18%

Lula x Zema

Lula (PT): 46%

Romeu Zema (Novo): 32%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 18%

Lula x Caiado

Lula (PT): 47%

Ronaldo Caiado (União): 31%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 18%

Lula x Flávio

Lula (PT): 48%

Flávio Bolsonaro (PL): 32%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Primeiro turno

A pesquisa traçou cinco cenários na pesquisa estimulada. Só o primeiro contempla a hipótese de candidatura do ex-presidente Bolsonaro. Neles todos, Lula aparece com intenções de voto de 34% a 35%, e o melhor desempenho é o de Bolsonaro, com 28%. O pior é o do senador Flavio Bolsonaro.

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, o nome de Lula aparece com 16%, o de Bolsonaro com 9% e os demais candidatos, com 1%. São eles: Ciro Gomes (PDT), Michelle, Ratinho e Tarcísio. 4% informaram que votarão em branco ou nulo, ou não irão votar. Os indecisos são 66%.

A pesquisa mostra que 47% dos entrevistados têm mais medo da volta de Bolsonaro do que da possível reeleição de Lula. Entre os eleitores sem posicionamento político, esse percentual subiu de 36% para 46% em comparação com a pesquisa anterior. Já o índice dos que afirmam temer Lula diminuiu de 31% para 25%.

Maioria acha que Lula não deveria ser candidato

A maioria dos eleitores (58%) acredita que Lula não deveria tentar a reeleição. Esse número se mantém o mesmo da pesquisa de julho. Em todos os estados, a opinião de que ele não deveria se candidatar é majoritária, exceto na Bahia e em Pernambuco. Nessas duas regiões, no entanto, o percentual contra a candidatura de Lula em 2026 também é alto: 42%.

Já no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, não há grande divergência. Em todo o Brasil, 65% acham que ele deveria desistir da ideia de uma nova candidatura e apoiar outro nome. Essa opinião é compartilhada por mais de 60% da população em todos os estados analisados.