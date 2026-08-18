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Eleições 2026: quem são os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul?

Saiba quem são os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul nas Eleições 2026, conheça as propostas das chapas e entenda os principais temas que movimentam os debates políticos e econômicos no estado.

Eleições Mato Grosso do Sul: candidatos devem focar na sustentabilidade e no agro

Eleições Mato Grosso do Sul: candidatos devem focar na sustentabilidade e no agro

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 15h10.

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 No dia 4 de outubro, data marcada para o primeiro turno das eleições de 2026, a população vai às urnas para votar para presidente da República, governador, dois senadores, deputados federais e deputados estaduais. Caso haja segundo turno para o Poder Executivo, a votação ocorrerá no dia 25 de outubro.

De acordo com o perfil eleitoral divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), o estado contabiliza 2.025.001 eleitores aptos a votar. Desse total, mais de 87% já realizaram o cadastramento da biometria perante a Justiça Eleitoral.

O registro oficial de candidaturas no TSE abrange oito concorrentes ao governo do estado. Os candidatos aprovados pelas convenções partidárias representam diferentes correntes políticas e visões de desenvolvimento para o estado:

  • Daniel Lemes (PCO);
  • Delcídio Amaral (PRD);
  • Economista Renato Gomes (DC);
  • Eduardo Riedel (PP);
  • Fábio Trad (PT);
  • Jeferson Bezerra (Agir);
  • João Henrique Catan (Novo);
  • Lucien Rezende (PSOL).

O que propõe cada candidato ao governo de Mato Grosso do Sul?

Entenda as principais propostas das chapas eleitorais dos candidatos:

Eduardo Riedel (PP)

Eduardo Riedel é empresário, produtor rural e atual governador de Mato Grosso do Sul, concorrendo à reeleição.

A coligação majoritária reúne partidos como PP, União Brasil, PL, PSDB, Cidadania, Podemos, Avante, Republicanos, PSD e MDB.

Seu programa de governo prioriza a continuidade do plano de atração de investimentos privados para a industrialização de commodities, a conclusão das obras logísticas da Rota Bioceânica e o fortalecimento do equilíbrio fiscal com a ampliação de parcerias público-privadas.

Fábio Trad (PT)

Fábio Trad é advogado e ex-deputado federal por Mato Grosso do Sul, e encabeça a candidatura do Partido dos Trabalhadores ao governo estadual.

Suas propostas envolvem a expansão da rede de atenção básica à saúde, o fortalecimento dos programas de assistência social e o apoio contínuo à agricultura familiar, integrando incentivos federais com a infraestrutura estadual.

Delcídio Amaral (PRD)

É engenheiro e ex-senador da República por Mato Grosso do Sul. Disputa o governo estadual pelo Partido Renovação Democrática (PRD).

Suas diretrizes de campanha destacam a descentralização dos serviços de saúde no interior do estado, o reforço na segurança pública das fronteiras com o Paraguai e a Bolívia, além de incentivos tributários para pequenas e médias empresas.

João Henrique Catan (Novo)

Advogado, João Henrique Catan atua como deputado estadual na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, e é o candidato lançado pelo Partido Novo.

Seu plano de trabalho defende a redução de alíquotas de impostos estaduais, a simplificação e desburocratização dos processos de licenciamento ambiental para empreendedores, além da eficiência no uso dos recursos públicos.

Economista Renato Gomes (DC)

Renato Gomes é economista e consultor com atuação no setor produtivo local. Representa a Democracia Cristã na corrida governamental, e sua plataforma foca na revisão técnica das contas do estado, no uso de indicadores econômicos para o planejamento orçamentário e no incentivo ao empreendedorismo no comércio e serviços.

Jeferson Bezerra (Agir)

Jeferson Bezerra é empresário em Mato Grosso do Sul, concorrendo ao Executivo estadual pelo partido Agir. Suas propostas concentram-se no incentivo ao primeiro emprego para jovens, no investimento em cursos de formação técnica regionalizados e na melhoria das estruturas das unidades básicas de saúde nos bairros periféricos.

Lucien Rezende (PSOL)

Lucien Rezende é professor, pesquisador e ativista socioambiental. Ele disputa a eleição governamental pela Federação PSOL Rede.

A campanha defende a fiscalização ambiental rigorosa, a proteção dos biomas Pantanal e Cerrado, a garantia de direitos e demarcação de terras para populações indígenas e a expansão do investimento em educação e saúde pública.

Daniel Lemes (PCO)

Daniel Lemes é militante político do Partido da Causa Operária e atua nos movimentos de trabalhadores. Seu programa defende a valorização das carreiras públicas, a ampliação dos direitos trabalhistas e a participação de conselhos populares no acompanhamento da gestão dos serviços estaduais.

Qual tema deve ser mais debatido nas eleições de 2026 no Mato Grosso do Sul?

O agronegócio e a infraestrutura logística despontam como o centro dos debates eleitorais em Mato Grosso do Sul.

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e estudos da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul) mostram que o setor agropecuário responde por cerca de 96% das exportações totais do estado.

Outro ponto crucial das discussões é a consolidação do Corredor Bioceânico. A integração rodoviária ligando o porto fluvial de Porto Murtinho (MS) aos portos do Oceano Pacífico, no Chile, passando por Paraguai e Argentina, projeta o estado como um polo logístico estratégico na América do Sul.

Os candidatos ao governo do estado devem apresentar soluções para suportar esse fluxo de cargas, como o recapeamento de rodovias estaduais e a expansão da segurança nas cidades de fronteira.

A sustentabilidade ambiental e a preservação do Pantanal também ganham relevância central no debate eleitoral.

A aplicação da Lei do Pantanal (Lei Estadual nº 6.160/2023), construída em cooperação entre o governo estadual e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, exige que os programas de governo articulem o crescimento da produção agrícola com a conservação e a prevenção contra queimadas e desmatamentos no bioma.

A conciliação entre a expansão agropecuária e os direitos dos povos originários é outra pauta prioritária. Mato Grosso do Sul abriga uma expressiva população indígena.

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