Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Vilela e Perillo empatam na disputa pelo governo de Goiás em 2026, diz Genial/Quaest

Vice de Ronaldo Caiado e o ex-governador devem se enfrentar na eleição do próximo ano

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 07h00.

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira, 22, aponta um empate técnico no cenário de 1º turno para o governo de Goiás em 2026.

Daniel Vilela (MDB), vice-governador de Goiás, aparece numericamente à frente, com 26% das intenções de voto. O ex-governador do estado, Marconi Perillo (PSDB), vem logo em seguida, com 22%. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Outros candidatos simulados são o senador Wilder Morais (PL), com 10%, a deputada federal Adriana Accorsi (PT), com 8%, e vereador de Goiânia Telêmaco Brandão (Novo), com 1%.

O levantamento também revela que 19% dos eleitores dizem que votarão em branco ou nulo, e 14% estão indecisos.

Além de questionar a preferência de voto, a pesquisa também mostrou que 73% dos eleitores acreditam que o governador Ronaldo Caiado (União) merece eleger seu sucessor, enquanto 21% pensam que ele não merece.

Pré-candidato à Presidência da República, Caiado deixará o governo estadual em março de 2026.

Pesquisa Quaest para governo de Goiás

  • Daniel Vilela (MDB): 26%
  • Marconi Perillo (PSDB): 22%
  • Wilder Morais (PL): 10%
  • Adriana Accorsi (PT): 8%
  • Telêmaco Brandão (Novo): 1%
  • Indecisos: 14%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 19%
Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026GoiásRonaldo Caiado
Próximo

Mais de Brasil

Tarcísio lidera disputa pelo governo de SP em 2026 com 43%, diz Genial/Quaest

Cleitinho lidera disputa pelo governo de Minas Gerais com 28%, diz Genial/Quaest

Brizola e Zucco aparecem empatados na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul, diz Genial/Quaest

João Campos lidera com folga disputa pelo governo de Pernambuco, diz Genial/Quaest

Mais na Exame

Brasil

Tarcísio lidera disputa pelo governo de SP em 2026 com 43%, diz Genial/Quaest

Um conteúdo Bússola

Emoção pode ser medida e utilizada como dado estratégico

Mundo

Irmãos Menéndez: Justiça da Califórnia rejeita pedido de soltura de Erik após 35 anos de prisão

EXAME Agro

Café mais caro do mundo é leiloado por R$ 160 mil o quilo