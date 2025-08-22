Vilela e Perillo empatam na disputa pelo governo de Goiás em 2026, diz Genial/Quaest

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira, 22, aponta um empate técnico no cenário de 1º turno para o governo de Goiás em 2026.

Daniel Vilela (MDB), vice-governador de Goiás, aparece numericamente à frente, com 26% das intenções de voto. O ex-governador do estado, Marconi Perillo (PSDB), vem logo em seguida, com 22%. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Outros candidatos simulados são o senador Wilder Morais (PL), com 10%, a deputada federal Adriana Accorsi (PT), com 8%, e vereador de Goiânia Telêmaco Brandão (Novo), com 1%.

O levantamento também revela que 19% dos eleitores dizem que votarão em branco ou nulo, e 14% estão indecisos.

Além de questionar a preferência de voto, a pesquisa também mostrou que 73% dos eleitores acreditam que o governador Ronaldo Caiado (União) merece eleger seu sucessor, enquanto 21% pensam que ele não merece.

Pré-candidato à Presidência da República, Caiado deixará o governo estadual em março de 2026.

Pesquisa Quaest para governo de Goiás