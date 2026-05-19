Como solicitar o financiamento de carro para Uber, 99 e táxi do programa do governo?

Uber e 99: prazo de pagamento e juros ainda serão definidos (Germano Lüders/Exame)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 19 de maio de 2026 às 15h00.
Última atualização em 19 de maio de 2026 às 15h02.
O governo do presidente lançou nesta terça-feira, 19, o programa Move Brasil Taxi e Aplicativos, iniciativa do governo federal voltada ao financiamento, com taxa de juros subsidiada, da troca de veículos por motoristas de aplicativo e taxistas.
A medida promete o financiamento de veículos de até R$ 150 mil de montadoras habilitadas no Programa Mover (Volks, Fiat, Renault, GM, Honda, Hyundai, Nissan, Peugeot, Toyota, BMW, BYD e GWM).
Em um primeiro momento, o motorista deve se cadastrar no site do programa. Ele receberá um retorno em cinco dias úteis se for habilitado.
A partir do dia 19 de junho, os contemplados pela medida receberão uma notificação para comparecerem em concessionárias ou contatarem os bancos participantes do programa.
O prazo de pagamento e a taxa de juros do financiamento não foram anunciados. No material do programa, o governo afirma que as condições serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).
A promessa do governo é que os juros sejam menores do que a Selic, que está em 14,5% ao ano, e o prazo de pagamento seja facilitado.
Segundo o governo, para ampliar a possibilidade de a categoria obter crédito na rede bancária, a MP incluiu taxistas e motoristas de aplicativo como categorias elegíveis a usar o FGI-PEAC (Programa Emergencial de Acesso a Crédito do Fundo Garantidor para Investimentos).
O FGI-PEAC é um programa do BNDES que permite cobertura de até 80% do risco de crédito das operações nesse tipo de transação.
De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil tinha em 2024 cerca de 1,7 milhão de trabalhadores de aplicativos, dos quais aproximadamente 1,1 milhão atuavam como motoristas em plataformas como Uber e 99.
O programa é dividido em 3 etapas:
O programa vale para carros de até R$ 150 mil.
O programa propõe a renovação de frota; com isso, a linha de financiamento irá operar apenas para veículos novos.
O veículo precisa ser de montadora habilitada no programa Mover (Volks, Fiat, Renault, GM, Honda, Hyundai, Nissan, Peugeot, Toyota, BMW, BYD e GWM), custar até R$ 150 mil e ser enquadrado como sustentável (flex, elétricos e híbridos a etanol).
As condições de financiamento serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) nos próximos dias.
As condições de financiamento serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) nos próximos dias.
As condições de financiamento serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) nos próximos dias.
A análise de crédito será feita diretamente pelas instituições financeiras, depois que a pessoa requisitar o financiamento.
O cadastro deve ser feito com sua conta no gov.br por meio do site: gov.br/movebrasil.
Em até 5 dias úteis após o cadastro na plataforma, o motorista receberá, via caixa postal do gov.br e via mensagem de WhatsApp, resposta sobre a análise de elegibilidade, ou seja, se ele pode ou não fazer parte do programa.
Sim, o acesso à plataforma de cadastro será feito por meio do gov.br.
É preciso autorizar o tratamento de dados; todas as informações necessárias para análise da participação no programa já estarão cumpridas.
Os motoristas de táxi poderão comprovar por meio da Receita Federal a atividade. Os motoristas de táxi devem autorizar que o órgão envie às instituições financeiras a confirmação do registro como taxista e autorize a instituição financeira a praticar as condições de financiamento do programa.
O governo afirma que o motorista que tiver mais de 100 corridas e não for aceito deve entrar em contato com a plataforma solicitando seu relatório de corridas e, se verificado erro, deve pedir que a plataforma reenvie a informação corrigida ao governo.
Não, as 100 corridas precisam ser pelo mesmo aplicativo.
Além disso, não é possível “migrar”, apenas se o financiamento for solicitado pela conta que está ativa nos últimos 12 meses e contabiliza pelo menos 100 corridas no período.
Para ter seu cadastro como taxista aprovado, é necessário ter realizado a solicitação de isenção de Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) nos últimos dois anos.
O pedido de isenção pode ser feito em https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-isencao-de-impostos-para-comprar-carro. Após aprovado seu pedido, refaça seu cadastro no Move Brasil Táxi e Aplicativos.
O governo divulgará nos próximos dias a lista de instituições financeiras credenciadas. Os bancos só estarão aptos a receber os pedidos de financiamento a partir de 19 de junho.
De acordo com a União, as instituições financeiras parceiras do programa serão automaticamente informadas sobre a aprovação do seu cadastro feito pela plataforma do programa. Por isso, não há necessidade de documentos que comprovem o cumprimento de regras do programa.
Mas atenção: cada instituição financeira pode exigir os documentos que julgar necessários para fins de contratação de financiamento.
Segundo o governo, é prerrogativa da instituição bancária fazer a análise de crédito e decidir pela liberação ou não do financiamento.
Recomendamos entrar em contato com a plataforma e pedir para que seja feita sua adesão ao programa.
Segundo o governo, para ampliar a possibilidade de a categoria obter crédito na rede bancária, a MP incluiu taxistas e motoristas de aplicativo como categorias elegíveis a usar o FGI-PEAC (Programa Emergencial de Acesso a Crédito do Fundo Garantidor para Investimentos).
Trata-se de um programa do BNDES que permite cobertura de até 80% do risco de crédito das operações nesse tipo de transação.
Os R$ 30 bilhões de recursos serão repassados pelo Ministério da Fazenda ao BNDES, que operacionalizará o programa com apoio das instituições financeiras autorizadas por ele a operar as linhas de crédito.