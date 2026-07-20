Anthony Garotinho é escolhido pelo Republicanos para disputar governo do RJ

O Republicanos anunciou nesta segunda-feira, 20, o ex-governador Anthony Garotinho como pré-candidato ao Governo do Rio de Janeiro.O estado era governado por Cláudio Castro (PL), que está inelegível após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), agora o desembargador Ricardo Couto de Castro assume o cargo de maneira interina até o fim previsto do mandato.

Garotinho foi escolhido após uma disputa interna com o ex-prefeito de Miguel Pereira André Português, que também pleiteava a indicação da legenda. Essa será a quarta vez que o ex-governador disputará o Palácio Guanabara nos últimos 30 anos.

Recentemente, Garotinho voltou a ficar elegível após o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), anular uma condenação eleitoral.

"O Republicanos sairá ainda maior dessa disputa no Rio de Janeiro. Estamos trabalhando muito para que nosso posicionamento de defesa inconteste dos fluminenses se espalhe por todo o estado", afirmou o presidente estadual da legenda, Luis Carlos Gomes.

Em maio, dirigentes do Republicanos tentaram convencer Garotinho a disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, estratégia que fortaleceria a bancada federal da sigla. O ex-governador recusou a possibilidade e afirmou que concorreria ao governo caso seu desempenho nas pesquisas fosse competitivo.

Na época, ele declarou que pretendia disputar o Palácio Guanabara como um candidato independente.

"Já avisei ao partido que não vou concorrer a deputado federal. Vou me apresentar na eleição ao governo como alguém independente. Todos sabem que eu não voto no PT, mas também não consigo assimilar o PL do Rio", disse.

Trajetória política

Anthony Garotinho iniciou sua trajetória rumo ao governo estadual em 1994, quando disputou o Palácio Guanabara pelo PDT, mas foi derrotado por Marcello Alencar.

Quatro anos depois, venceu a eleição estadual e assumiu o governo do Rio em 1999. Em 2002, deixou o cargo para disputar a Presidência da República pelo PSB, sem tentar a reeleição. Na ocasião, sua esposa, Rosinha Garotinho, foi eleita governadora.

Em 2014, já filiado ao antigo PR, voltou a disputar o governo, mas terminou em terceiro lugar, atrás de Luiz Fernando Pezão e Marcelo Crivella.

Nas eleições de 2018, pelo PRP, teve a candidatura impugnada pela Justiça Eleitoral durante a campanha em razão de uma condenação por improbidade administrativa em segunda instância.

Cláudio Castro permanece inelegível

O ex-governador Cláudio Castro não poderá disputar as eleições de 2026. Em junho, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou recursos contra a decisão que declarou sua inelegibilidade por abuso de poder político e econômico, condutas vedadas e captação ilícita de recursos nas eleições de 2022.

A Corte manteve o entendimento firmado em março deste ano, preservando também as demais sanções impostas ao ex-governador.

Registro oficial dependerá do calendário eleitoral

Embora tenha sido oficializado em convenção, o registro da candidatura ainda deverá ser encaminhado à Justiça Eleitoral.

Segundo o TSE, os pedidos de registro serão feitos exclusivamente por meio do sistema eletrônico CANDex. O prazo final para apresentação das candidaturas termina em 15 de agosto, após a realização das convenções partidárias, que podem ocorrer até 5 de agosto.