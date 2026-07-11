Inscrições do Prouni do segundo semestre são prorrogadas até domingo

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) do segundo semestre de 2026 foram prorrogadas e poderão ser realizadas até as 23h59 deste domingo 12, no horário de Brasília. Inicialmente, o prazo se encerraria nesta sexta-feira, no mesmo horário.

A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo portal Acesso Único, utilizando login gov.br, com CPF e senha.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), esta edição oferece 471.304 bolsas distribuídas entre ampla concorrência e cotas em 380 cursos de graduação, oferecidos por 879 instituições privadas de ensino superior.

O resultado da primeira chamada será divulgado em 15 de julho, enquanto a segunda chamada sai em 5 de agosto.

Podem se inscrever candidatos que participaram do Enem 2024 ou 2025 e que tenham obtido média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a zero na redação.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo portal Acesso Único do MEC. Durante o processo, o candidato pode escolher, em ordem de preferência, até duas opções de curso, indicando a instituição de ensino, o turno e a modalidade de concorrência, entre ampla concorrência ou cotas.

Ao longo do período de inscrições, é possível alterar as opções escolhidas quantas vezes desejar. No encerramento do prazo, será considerada válida apenas a última alteração registrada no sistema.

O candidato também deve acompanhar diariamente as notas de corte parciais. Caso seja pré-selecionado ao fim do processo, deverá comprovar as informações declaradas na inscrição dentro do prazo estabelecido pelo MEC.

Como funciona o Prouni

O Prouni oferece bolsas integrais, que cobrem o valor total da mensalidade, e bolsas parciais, equivalentes a 50% do valor do curso, em instituições privadas de ensino superior.

A seleção utiliza as notas das duas últimas edições do Enem anteriores ao processo seletivo. Para participar, o estudante precisa ter alcançado média mínima de 450 pontos nas cinco provas do exame e nota superior a zero na redação, além de não ter participado do Enem na condição de treineiro.

Nesta edição, estão disponíveis 471.304 bolsas, distribuídas entre ampla concorrência e cotas. Entre os cursos com maior número de vagas estão Análise e Desenvolvimento de Sistemas (31.221 bolsas), Administração (30.893) e Ciências Contábeis (27.029). Medicina oferece 1.013 bolsas.

Quem pode usar o Prouni

Além de cumprir os requisitos de desempenho no Enem, o candidato deve atender a pelo menos uma das condições previstas pelo programa:

Ter cursado todo o ensino médio em escola pública;

Ter cursado todo o ensino médio em escola privada como bolsista integral;

Ter cursado parte do ensino médio em escola pública e parte em escola privada como bolsista integral;

Ter cursado parte do ensino médio em escola pública e parte em escola privada com bolsa parcial ou sem bolsa;

Ter cursado todo o ensino médio em escola privada com bolsa parcial ou sem bolsa;

Ser pessoa com deficiência, conforme a legislação;

Ser professor da rede pública, exclusivamente para cursos de licenciatura e pedagogia destinados à formação do magistério da educação básica.

Para bolsas integrais, a renda familiar bruta mensal por pessoa deve ser de até 1,5 salário mínimo. Já para bolsas parciais, o limite é de até três salários mínimos por pessoa da família. Professores da rede pública que concorram aos cursos de licenciatura e pedagogia não estão sujeitos ao critério de renda.

Confira o calendário do segundo semestre para o Prouni 2026