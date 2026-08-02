Quem está na frente nas pesquisas da semana, Lula ou Flávio Bolsonaro?

O período das convenções partidárias entrou em reta final. A janela que as siglas possuem para oficializar seus candidatos junto à Justiça Eleitoral termina na próxima quarta-feira, 5. As pesquisas ainda demonstram um país polarizado, sobretudo em cenários de segundo turno.

Ao longo da última semana, quatro pesquisas de intenção de voto com amostras de nível nacional confirmaram a liderança isolada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Os estudos sobre a corrida ao Planalto divulgados entre os dias 27 e 31 de julho foram BTG/Nexus, AtlasIntel, Vox e Alfa.

A seguir, confira os principais números de cada pesquisa.

BTG/Nexus

Na pesquisa BTG/Nexus, divulgada na segunda-feira, 27, o petista aparece com 42% das intenções de voto, contra 33% de Flávio Bolsonaro no primeiro turno.

No segundo turno medido pela pesquisa, Lula registra 47% e Flávio Bolsonaro, 43% das intenções de voto, configurando empate técnico no limite da margem de erro de 2 pontos percentuais do estudo.

Na comparação com o levantamento anterior, em 13 de julho Flávio perdeu 1 ponto percentual no segundo turno, enquanto Lula manteve o desempenho.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 47%

Flávio Bolsonaro: 43%

Branco/Nulo: 9%

NS/NR: 1%

AtlasIntel

A pesquisa AtlasIntel foi divulgada na quarta-feira, 29. No cenário estimulado de primeiro turno, o presidente Lula tem a vantagem, com 44,9% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 35,8%.

Na comparação com a pesquisa de junho, o petista teve uma variação negativa de um ponto, mesma queda de Flávio.

Já em um possível segundo turno, a pesquisa reforçou a vantagem do presidente, com 49,2% para Lula e 42,9% para o senador. A margem de erro do levantamento é de apenas 1 ponto percentual.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 49,2%

Flávio Bolsonaro: 42,9%

Branco/Nulo/NS: 7,9%

Vox

Por fim, a pesquisa Vox, publicada na sexta-feira, 31, mostra ampla vantagem de Lula no 1º turno, com 40,5% das intenções de voto. O senador aparece com 31,2%.

Em uma simulação de segundo turno, o presidente registra 47,5% das intenções de voto, enquanto Flávio tem 41,1%.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 47,5%

Flávio Bolsonaro: 41,1%

Branco/Nulo/: 7,5%

NS/NR: 3,9%

Alfa

Também divulgada nesta sexta-feira, 31, a pesquisa Alfa reforça a liderança do presidente Lula para com o eleitorado. O petista registra 43% das intenções de voto em uma simulação de primeiro turno, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 29%.

Lula também fica na frente no segundo turno, com 48% sobre os 41% do adversário.

Lula x Flávio Bolsonaro