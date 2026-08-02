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Mega-Sena sorteia dezenas do concurso 3.039; prêmio é de R$ 97 milhões

Sorteio foi realizado neste domingo, em São Paulo; veja os números sorteados

(Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

(Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 2 de agosto de 2026 às 11h26.

Última atualização em 2 de agosto de 2026 às 11h27.

A Caixa Econômica Federal realizou neste domingo, 2, o sorteio do concurso 3.039 da Mega-Sena. O prêmio principal estava estimado em R$ 97 milhões.

As seis dezenas sorteadas foram: 14, 16, 21, 39, 53 e 58.

Como apostar na Mega-Sena

A aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 6. Além do prêmio principal para quem acerta os seis números, a modalidade também paga prêmios para apostas com cinco acertos, na quina, e quatro acertos, na quadra.

Outra opção é o Bolão Caixa, modalidade em que o valor da aposta é dividido entre os participantes. Na Mega-Sena, o bolão tem preço mínimo de R$ 18, com cotas a partir de R$ 6.

Os maiores prêmios da históra

Os dez maiores prêmios já pagos pela Mega-Sena são:

  • Concurso 3.010 (24/5/2026) — R$ 336.340.043,67
  • Concurso 2.525 (1º/10/2022) — R$ 317.853.788,54
  • Concurso 2.150 (11/5/2019) — R$ 289.420.865,00
  • Concurso 2.237 (27/2/2020) — R$ 211.652.717,74
  • Concurso 2.795 (9/11/2024) — R$ 207.460.095,00
  • Concurso 2.696 (5/3/2024) — R$ 206.475.189,75
  • Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89
  • Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52
  • Concurso 2.464 (19/3/2022) — R$ 189.381.872,36
  • Concurso 2.745 (4/7/2024) — R$ 162.788.325,19
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