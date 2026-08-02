(Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
Redação Exame
Publicado em 2 de agosto de 2026 às 11h26.
Última atualização em 2 de agosto de 2026 às 11h27.
A Caixa Econômica Federal realizou neste domingo, 2, o sorteio do concurso 3.039 da Mega-Sena. O prêmio principal estava estimado em R$ 97 milhões.
As seis dezenas sorteadas foram: 14, 16, 21, 39, 53 e 58.
A aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 6. Além do prêmio principal para quem acerta os seis números, a modalidade também paga prêmios para apostas com cinco acertos, na quina, e quatro acertos, na quadra.
Outra opção é o Bolão Caixa, modalidade em que o valor da aposta é dividido entre os participantes. Na Mega-Sena, o bolão tem preço mínimo de R$ 18, com cotas a partir de R$ 6.
Os dez maiores prêmios já pagos pela Mega-Sena são: