Infelizmente perdi a cabeça, diz Datena após agressão a Marçal

O apresentador e candidato à prefeitura de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) afirmou na noite deste domingo, 15, que "infelizmente perdeu a cabeça" ao agredir o influenciador Pablo Marçal (PRTB) durante o debate da TV Cultura.

Datena disse que se sentiu "agredido" pelas acusações feitas por Marçal. No primeiro bloco, o influenciador acusou Datena de ser condenado por crimes sexuais. O apresentador explicou que as acusações haviam sido infundadas e sequer investigadas pela polícia e pelo Ministério Público. Datena afirmou que a situação causou a morte de sua sogra.

“A partir do momento que me senti agredido ali, vi a figura da minha sogra, que morreu por causa disso. E infelizmente eu perdi a cabeça”, disse aos jornalistas na saída do debate.

Troca de farpas

Antes da agressão, os dois já haviam trocado farpas no segundo bloco, quando Marçal afirmou, sem apresentar provas, que o tucano pagou pelo silêncio de uma suposta vítima de assédio.

Questionado se a agressão pode fortalecer Marçal, o candidato disse que não deveria ter "perdido a cabeça", mas que seu ato foi uma “reação humana” por relembrar a morte de sua sogra.

“Do mesmo jeito que eu choro, essa foi uma reação humana que eu não pude conter. Estou errado? Estou, mas fazer o que”, disse Datena.

Datena afirmou ainda que pretende manter sua candidatura “até o fim”, mas que depende do que o partido decidir.

O apresentador foi expulso do debate, enquanto Marçal disse que estava se sentido mal e preferiu deixar o evento.

A assessoria do candidato do PRTB afirmou que ele foi para o hospital Sírio Libanês para receber atendimento médico.