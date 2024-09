Datena agride Marçal e é expulso de debate na TV Cultura

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) agrediu o adversário Pablo Marçal (PRTB) durante debate na TV Cultura neste domingo, 15. O tucano acertou uma cadeira no influenciador após um embate direito entre os dois no quarto bloco do encontro. Datena foi expulso do debate e Marçal optou por deixar o debate para procurar atendimento médico. A equipe de Marçal informou que estava a caminho do hospital Sírio Libanês por volta das 23h30.

A agressão ocorreu após Marçal questionar se Datena abandonaria a disputa pela prefeitura. No primeiro bloco, Marçal havia acusado Datena de ser condenado por crimes sexuais. O apresentou explicou que as acusações haviam sido infundadas, e sequer investigadas pela polícia e o Ministério Público.

Os dois já haviam trocados farpas no segundo bloco, quando Marçal afirmou, sem apresentar provas, que o tucano pagou pelo silêncio de uma suposta vítima de assédio do apresentador de TV.

A TV Cultura interrompeu imediatamente o debate. Ao retomar o programa, o apresentador e jornalista Leão Serva lamentou o ocorrido como um mais absurdo e triste episódio para a democracia.

"A decisão foi expulsar Datena do debate porque ele cometeu três falhas graves, duas palavras de baixo calão, antes de uma agressão física e de sair de seu lugar", justificou.

Leão também ressaltou que o apresentador foi agredido verbalmente pelo ex-coach e ficou no limiar de ser também advertido.

"Marçal, agredido pelo Datena, disse que estava se sentido mal e preferiu deixar o debate", disse.

Debate retomado

Após quase 10 minutos de uma pausa forçada, o debate foi retomado.