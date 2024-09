Marçal diz ser "lamentável" debate ter continuado e que precisou de atendimento médico após agressão

A campanha do influenciador e candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) afirmou na noite deste domingo, 15, em nota, que é “lamentável” que o debate da TV Cultura tenha continuado após a agressão do apresentador José Luiz Datena (PSDB).

“Infelizmente, Marçal precisou sair do debate às pressas, em uma ambulância, para receber cuidados médicos em caráter emergencial. É lamentável que o debate tenha continuado, mesmo sem a presença do candidato agredido”, diz a nota.

No primeiro bloco, o influenciador acusou Datena de ser condenado por crimes sexuais. O apresentador explicou que as acusações haviam sido infundadas e sequer investigadas pela polícia e pelo Ministério Público. Datena afirmou que a situação causou a morte de sua sogra.

Os dois já haviam trocado farpas no segundo bloco, quando Marçal afirmou, sem apresentar provas, que o tucano pagou pelo silêncio de uma suposta vítima de assédio.

No quarto bloco, Datena agrediu Marçal com uma cadeira. Com isso, o debate foi interrompido e retomado após alguns minutos, sem a presença dos dois candidatos.

A assessoria de Marçal afirmou ainda que o influenciador foi "covardemente agredido" na região das costelas com uma cadeira de ferro e que tem suspeita de fraturas na região torácica e dificuldade para respirar.

"Pablo Marçal está ferido, com suspeita de fraturas na região torácica e muita dificuldade para respirar", afirma o comunicado.

A nota acrescenta que esperam que as medidas judiciais cabíveis “sejam tomadas” e contam com “as orações do povo”.

Após a agressão, o mediador do debate, o jornalista Leão Serva, afirmou que Marçal foi convidado a continuar no evento, mas preferiu deixar o debate pois estava se sentindo mal.

