Incêndio atinge prédio histórico de instituto de educação no Paraná

Um incêndio atingiu, na tarde deste sábado, 4, o prédio histórico do Instituto Estadual de Educação Dr. Caetano Munhoz da Rocha, em Paranaguá, no litoral do Paraná.

De acordo com o governo estadual, o fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e não houve registro de feridos. Os danos materiais, no entanto, ainda serão avaliados.

Fundado em 1927, o edifício é tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná desde 1991. A instituição atende mais de 1,6 mil alunos, distribuídos em 53 turmas — a maioria do ensino médio —, e é reconhecida pela tradição na formação de professores.

Segundo a administração estadual, o incêndio começou por volta do meio-dia. Ao todo, 45 bombeiros e sete viaturas foram mobilizados para conter as chamas, com apoio de brigadistas de empresas da região e caminhões-pipa da Prefeitura de Paranaguá.

Em entrevista ao Estadão, o secretário de Educação do Paraná, Roni Miranda, lamentou o ocorrido. “É uma tristeza, um colégio muito bonito. Íamos restaurar agora o prédio”, afirmou. Ele informou ainda que não havia pessoas no local no momento do incêndio, já que o último dia de aula havia ocorrido na quarta-feira (1º), antes do feriado de Páscoa.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas pela Polícia Científica e pela Polícia Civil.

Imagens aéreas divulgadas por volta das 15h pela produtora W7Films mostram o teto do prédio tomado pelas chamas e por uma densa fumaça escura.

Segundo o governo do Paraná, após a liberação da área pelos bombeiros, será realizado um levantamento detalhado dos danos para definição das medidas necessárias. Os estudantes deverão ser realocados provisoriamente em outras unidades.

Força-tarefa

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), determinou a criação de uma força-tarefa pela Secretaria de Estado da Educação para avaliar os danos e acelerar a elaboração de um diagnóstico que permita o início do processo de restauração.

O instituto integra a rede estadual de ensino, que conta com outras duas unidades do mesmo modelo, localizadas em Curitiba e Ponta Grossa. A Secretaria da Educação informou que destacará engenheiros de seus quadros e do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar) para analisar a extensão dos prejuízos e definir os próximos passos.

Em nota, a pasta afirmou que equipes técnicas do Núcleo Regional de Educação e da área de engenharia acompanham a situação no local e que haverá esforço para garantir a rápida restauração do prédio, além da realocação dos estudantes, de modo a evitar prejuízos pedagógicos.]

Com Estadão Conteúdo