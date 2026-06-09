Governo libera R$ 1 bilhão para empresas aéreas em meio à alta das passagens e pressão do petróleo

O governo federal publicou nesta segunda-feira, 8, a Medida Provisória 1.365/2026, que libera R$ 1 bilhão para financiar o capital de giro das empresas que operam serviços aéreos regulares no Brasil. A medida entra em vigor em um momento de forte pressão sobre os custos do setor e de aumento nos preços das passagens aéreas, impulsionados principalmente pela escalada das tensões no Oriente Médio e seus reflexos sobre o mercado global de petróleo.

Os recursos serão disponibilizados por meio de operações oficiais de crédito e terão como destino exclusivo o financiamento das atividades das companhias aéreas. A iniciativa busca ampliar a capacidade financeira das empresas diante de um cenário marcado pelo encarecimento de insumos estratégicos, especialmente o combustível de aviação, responsável por uma das maiores parcelas dos custos operacionais do setor.

A medida ocorre em meio a um ambiente de incertezas para a aviação mundial. O conflito envolvendo o Irã provocou impactos relevantes sobre a cadeia energética internacional ao afetar fluxos de exportação de petróleo em uma das principais rotas globais do produto: o Estreito de Ormuz. Como consequência, o preço do querosene de aviação registrou forte alta nos últimos meses, elevando as despesas das companhias aéreas em diferentes mercados.

Especialistas do setor e executivos da indústria avaliam que os efeitos da crise geopolítica tendem a permanecer mesmo em um eventual cenário de redução das tensões. Isso porque a recomposição dos estoques globais de combustíveis e derivados demanda tempo, mantendo a pressão sobre os preços por um período prolongado.

Gastos

O impacto já aparece nas projeções das companhias. A Latam informou recentemente que espera um aumento superior a US$ 700 milhões em seus gastos com combustível apenas no segundo trimestre deste ano, considerando os níveis atuais do querosene de aviação. A empresa também destacou que vem adotando medidas para preservar sua rentabilidade, incluindo ajustes operacionais, controle de custos e estratégias de gestão de receita.

Para os passageiros, a combinação entre demanda aquecida, custos operacionais elevados e combustível mais caro tem se refletido diretamente no valor das tarifas. A expectativa do mercado é que os preços das passagens continuem em patamares elevados ao longo dos próximos meses, ainda que o conflito no Oriente Médio seja atenuado.

Nesse contexto, a liberação de crédito pelo governo é vista como uma tentativa de reforçar a liquidez das empresas aéreas e reduzir parte da pressão financeira sobre o setor. Embora a medida não tenha impacto imediato sobre o preço das passagens, ela pode contribuir para preservar a capacidade operacional das companhias e garantir a continuidade dos investimentos necessários para atender à demanda por transporte aéreo no País.