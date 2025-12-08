Hoje é feriado? Veja em quais cidades os trabalhadores poderão folgar

Nesta segunda-feira, 8, doze capitais brasileiras terão feriado municipal em razão do Dia de Nossa Senhora da Conceição.

A data, dedicada à santa católica, garante folga em algumas cidades, mas não é válida em todo o país, já que não integra o calendário de feriados nacionais.

Cidades em que 8 de dezembro é feriado

Aracaju (SE)

Belém (PA)

Belo Horizonte (MG)

Boa Vista (RR)

Cuiabá (MT)

João Pessoa (PB)

Maceió (AL)

Manaus (AM)

Recife (PE)

Salvador (BA)

São Luís (MA)

Teresina (PI)

Vale lembrar que o feriado é um dia de descanso obrigatório para o trabalhador. Sem acordo coletivo, a empresa não pode alterar a data por conta própria. Caso isso ocorra, o dia trabalhado exige pagamento em dobro, conforme prevê a Lei 605/1949, artigo 9º.

Para aqueles que não moram nas dozes capitais, o próximo feriado nacional é no dia 25 de dezembro (Natal).