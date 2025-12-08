Brasil

Hoje é feriado? Veja em quais cidades os trabalhadores poderão folgar

Dia 8 de dezembro, celebrado como Dia de Nossa Senhora da Conceição, é feriado municipal em 12 capitais brasileiras

Dia 8 de dezembro é celebrado o dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição (Reprodução/Diocese de São João del Rei)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 06h01.

Nesta segunda-feira, 8, doze capitais brasileiras terão feriado municipal em razão do Dia de Nossa Senhora da Conceição.

A data, dedicada à santa católica, garante folga em algumas cidades, mas não é válida em todo o país, já que não integra o calendário de feriados nacionais.

Qual é a data do Carnaval de 2026? É feriado?

Cidades em que 8 de dezembro é feriado

  • Aracaju (SE)
  • Belém (PA)
  • Belo Horizonte (MG)
  • Boa Vista (RR)
  • Cuiabá (MT)
  • João Pessoa (PB)
  • Maceió (AL)
  • Manaus (AM)
  • Recife (PE)
  • Salvador (BA)
  • São Luís (MA)
  • Teresina (PI)

Vale lembrar que o feriado é um dia de descanso obrigatório para o trabalhador. Sem acordo coletivo, a empresa não pode alterar a data por conta própria. Caso isso ocorra, o dia trabalhado exige pagamento em dobro, conforme prevê a Lei 605/1949, artigo 9º.

Para aqueles que não moram nas dozes capitais, o próximo feriado nacional é no dia 25 de dezembro (Natal).

