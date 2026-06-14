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Acidente com helicópteros deixa seis mortos no Recreio dos Bandeirantes

Colisão no ar atingiu pátio na Avenida das Américas, incendiou mais de 20 veículos e provocou interdições no trânsito

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 14 de junho de 2026 às 11h02.

Última atualização em 14 de junho de 2026 às 11h04.

Dois helicópteros colidiram no ar e caíram sobre um pátio no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, deixando seis pessoas mortas na manhã deste domingo. O acidente ocorreu na Avenida das Américas, na altura das ruas Beth Lago e Rivadávia Campos, segundo as informações iniciais.

O Quartel de Bombeiros do Recreio foi acionado por volta das 9h para atender à ocorrência. As aeronaves, de pequeno porte, teriam caído em uma área com diversos veículos estacionados, o que ampliou o incêndio no local.

Segundo a GloboNews, cinco vítimas estavam em uma das aeronaves, enquanto a outra era ocupada apenas pelo piloto; informações inciais indicam que todos morreram. Destroços também atingiram a área interna de um condomínio no bairro.

Moradores da região relataram uma sequência de explosões após a queda. Imagens publicadas nas redes sociais mostraram uma coluna de fumaça preta no entorno do acidente. Mais de 20 veículos estacionados foram atingidos por uma das aeronaves e pegaram fogo.

Os bombeiros controlaram as chamas por volta das 10h. Equipes da Polícia e da Comlurb, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana, também foram mobilizadas para auxiliar no atendimento à ocorrência.

Trânsito teve desvio na Avenida das Américas

O Centro de Operações Rio alertou motoristas para a interdição da pista lateral da Avenida das Américas, na altura da estação Gilka Machado do BRT, sentido Santa Cruz. O tráfego foi desviado para a pista central.

A CET-Rio, Companhia de Engenharia de Tráfego, foi acionada para coordenar o trânsito na região. A via registrava retenções durante a manhã em razão do bloqueio e da movimentação das equipes de emergência.

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