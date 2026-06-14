Acidente com helicópteros deixa seis mortos no Recreio dos Bandeirantes

Dois helicópteros colidiram no ar e caíram sobre um pátio no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, deixando seis pessoas mortas na manhã deste domingo. O acidente ocorreu na Avenida das Américas, na altura das ruas Beth Lago e Rivadávia Campos, segundo as informações iniciais.

O Quartel de Bombeiros do Recreio foi acionado por volta das 9h para atender à ocorrência. As aeronaves, de pequeno porte, teriam caído em uma área com diversos veículos estacionados, o que ampliou o incêndio no local.

Segundo a GloboNews, cinco vítimas estavam em uma das aeronaves, enquanto a outra era ocupada apenas pelo piloto; informações inciais indicam que todos morreram. Destroços também atingiram a área interna de um condomínio no bairro.

Moradores da região relataram uma sequência de explosões após a queda. Imagens publicadas nas redes sociais mostraram uma coluna de fumaça preta no entorno do acidente. Mais de 20 veículos estacionados foram atingidos por uma das aeronaves e pegaram fogo.

Os bombeiros controlaram as chamas por volta das 10h. Equipes da Polícia e da Comlurb, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana, também foram mobilizadas para auxiliar no atendimento à ocorrência.

Trânsito teve desvio na Avenida das Américas

O Centro de Operações Rio alertou motoristas para a interdição da pista lateral da Avenida das Américas, na altura da estação Gilka Machado do BRT, sentido Santa Cruz. O tráfego foi desviado para a pista central.

A CET-Rio, Companhia de Engenharia de Tráfego, foi acionada para coordenar o trânsito na região. A via registrava retenções durante a manhã em razão do bloqueio e da movimentação das equipes de emergência.