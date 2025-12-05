17 restaurantes para encomendar ceias de Natal e Ano Novo

Com a chegada das festas de fim de ano, restaurantes e chefs de São Paulo preparam menus especiais para celebrar o Natal e o Ano Novo. Para quem prefere reunir a família em um jantar em casa, reunimos restaurantes e buffets que com opções que combinam receitas tradicionais e pratos com toques autorais. De clássicos natalinos, como bacalhau e pernil, a criações contemporâneas com inspiração internacional, as casas apostam em sabores festivos para brindar o encerramento de 2025 com boa comida e boas companhias. Confira.

Azur do Mar

Azur do Mar: peixe recheado com farofa de camarão (R$ 215) (Elvis Fernandes/Divulgação)

O restaurante dedicado aos peixes e frutos do mar preparou um menu especial para a ceia de Natal, com destaque para o peixe recheado com farofa de camarão (R$ 215). Entre as opções de acompanhamentos, o menu traz pedidas como o arroz de camarão (R$ 165/kg), a farofa de alho com limão (R$ 75) e a farofa de banana (R$ 85). As encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp (11) 98892-6667 e a retirada dos pedidos será feita no dia 24/12.

Serviço: Rua Pedro Cristi, 89 - Pinheiros, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 11h30 às 17h, sexta das 11h30 às 20h, sábado das 10h30 às 20h | @azur.do.mar

Aninha Gonzalez

Para este ano, Aninha Gonzalez criou o menu Natal Perfeito, com uma seleção de pratos que revisitam os 25 anos de sua trajetória na gastronomia. No menu, há duas opções leves para abrir a comemoração: salada de verão com frutas frescas, nozes, salsão, passas e um delicado molho cremoso (R$ 300), que entra pela primeira vez no cardápio; e a salada verde, que traz uma combinação de ingredientes como figos, queijo de cabra, cranberry e pecan caramelada (R$ 390). Outra pedida é o saboroso terrine de salmão, que leva creme azedo, molho dill, semente de mostarda e blinis (R$ 850).

Nas sugestões quentes, destaque para o cuscuz de bacalhau e brócolis (R$ 1.000), o pudim haddock ao molho de champagne e aspargos (R$ 700), além da famosa torta de abóbora e camarão (R$ 690).

A proposta do menu principal é celebrar a carreira da Aninha, passando por suas principais criações. Um exemplo é o Beef Wellington, sempre com a carne no ponto certo e molho três mostardas (R$ 900). Outra especialidade são as massas, como a lasanha da Aninha (R$ 230), e dois tipos de capelli: o de queijo da canastra com tomilho e molho de tomates assados (R$ 230); e o de parmesão com ameixas e molho de sálvia (R$ 290).

Entre as carnes natalinas, há opções que combinam com todo tipo de celebração. O tender semi-desossado vem com compota de abacaxi e vagens francesas (R$ 850). Tem ainda lombo assado recheado com bacon e ameixas em molho aromático (R$ 250), e o tradicional Peru da Aninha, servido com farofa, maçãs e nectarinas assadas, damasco e seu molho com alecrim (R$ 3.200).

Nos acompanhamentos, o mix de arroz selvagem com cogumelos paris refogados e aspargos frescos (R$ 300) completa a proposta do menu natalino, assim como a farofa crocante com damascos, pancetta, ovos e banana confit (R$ 220), e as batatas duchesse (R$ 220).

A sobremesa não pode ficar de fora e inclui o clássico pavlova de frutas vermelhas e cerejas (R$ 1.300) ou o chocotone com creme de macadâmia glaceada e laranja (R$ 950), e o bolo de nozes e baba de moça (R$ 450). Os pedidos devem ser realizados até o dia 15 de dezembro, com opções para entrega ou para retirada. As porções do cardápio natalino têm tamanhos variados, que podem servir de quatro a 18 convidados.

Serviço: Encomendas até 15 de dezembro pelo telefone (11) 93952-8676. Retirada no bufê 24 de dezembro, até às 13 horas. Taxa de entrega R$ 100. Endereço de retirada: Rua Cônego Eugênio Leite, 437 – Pinheiros, São Paulo

Manduque Massas e Maçãs

Manduque Massas e Maçãs: lasanha como sugestão de encomenda para ceia (Elvis Fernandes/Divulgação)

Localizado no Mercado de Pinheiros, o Manduque Massas lembra uma autêntica taverna italiana. No comando, os chefs Mari Adania e Fábio Sinbo servem massas frescas artesanais. Para as encomendas de fim de ano, o Manduque oferece opções de massas frescas recheadas, como o Tortelli com ossobuco (R$ 150/kg) e o Ravioli com mussarela de búfalo e limão siciliano (R$ 122/kg). Também estão disponíveis a Lasanha à bolonhesa (R$ 128/kg) e a Lasanha de cogumelos (R$ 122/kg). As encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp (11)91855-4227.

Serviço: Rua Pedro Cristi, 89 (Mercado de Pinheiros) - Pinheiros, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 11h às 18h | @manduque.massas

Osteria Nonna Rosa

O clima natalino toma conta do restaurante italiano Nonna Rosa, que tem à frente o restaurateur Marcelo Muniz. O menu para a ceia traz opções como a salada de lentilhas com aspargos grelhados e queijo feta e o arroz com uvas passas e castanhas. Há ainda pratos principais como o lombo de bacalhau com batatas ao murro e brócolis e o pernil de leitão com maçãs caramelizadas. Para a sobremesa, a casa oferece o panetone de amarena com pistache e a torta de chocolate com especiarias e castanha. A ceia serve até quatro pessoas e sai por R$ 2.000, os pedidos serão aceitos até o dia 20 de dezembro. Encomendas e mais informações podem ser obtidas através do telefone (11) 94237-5820.

Serviço: Jardins: Rua Padre João Manuel, 950 - Jardim Paulista, São Paulo/SP - Fone: (11) 2369-5542 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 12h às 16h e das 19h às 23h, quinta e sexta das 12h às 16h e das 19h à 0h, sábado das 12h à 0h, domingo das 12h às 17h. Itaim Bibi: Rua Urussuí, 320 – Itaim Bibi, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 12h às 16h e das 19h às 23h, quinta e sexta das 12h às 16h e das 19h à 0h, sábado das 12h à 0h, domingo das 12h às 17h

Ghee Banqueteria

Elaborado pelo chef Paulo Neves, Oghan Teixeira e sua equipe, o Menu de Natal e Réveillon 2025 traz receitas best sellers. Os pedidos natalinos estarão disponíveis para serem feitos até 16 de dezembro, e de réveillon até 27 do mesmo mês.

A banqueteria criou um menu completo para todos os tipos de comemoração. Para petiscar foram selecionados: Trufa De Queijo De Cabra com damasco e pecan (R$ 190/20 unidades); Gravlax De Salmão e Blinis com creme azedo (R$ 450/20 unidades); Canapé de Prosciutto, Mussarela de Búfala e Basílico (R$ 240/20 unidades); Alfajor de Foie Gras com farofa de pistache (R$ 210/20 unidades).

Entre as sugestões para a entrada estão: Entremet de Aspargos e Salmão Defumado com crackers de azeite (R$ 360/serve até 8 pessoas); Salada de Grãos Nobres com lascas de bacalhau e amêndoas (R$ 230/500g | R$ 460/1kg); Salada de Folhas Frescas com figos, roquefort, amêndoas defumadas e molho redução de balsâmico (R$ 320/serve até 6 pessoas); Bolas De Natal com Mousseline de Salmão e Dill com crackers de azeite (R$ 490/serve até 8 pessoas).

Os pratos principais se inspiram nas tradições das datas, como Peru Clássico de Natal ao molho champagne e laranja, recheado com farofa natalina (R$1.900); Peru Imperial Desossado do Chef ao molho champagne e laranja, recheado com farofa natalina (R$2.200); Lombo Suíno Fatiado, Recheado com Damasco e Alho-Poró ao molho de tangerina (R$ 230/500g | R$ 460/1kg); Pernil Suíno Fatiado, Marinado na Cachaça e Ervas Frescas ao molho do próprio assado (R$ 230/500g | R$ 460/1kg).

As sobremesas fecham o cardápio. Entre elas estão o Cheesecake De Baunilha Com Frutas Vermelhas (R$ 640/serve até 12 pessoas); Triffle de Floresta Negra (R$ 540/serve até 8 pessoas); Papo de Anjo (R$ 150/6 unidades); Cookie pie de Nutella (R$ 410/serve até 10 pessoas); Torta Ganache de Chocolate Belga 70% com compota de abacaxi (R$ 320/Pequena | R$ 420/Grande); Rabanadas tradicionais (R$ 120/6 unidades); Maxi Waffer de Chocolate com Creme de Avelã (R$ 760/12 unidades); e Pecan Pie (R$ 260/Pequena | R$ 360/Grande).

A ceia completa para 4 a 6 pessoas (R$ 2.340) contém Cuscous Marroquino de Natal com Frutas Secas, Tender Glaceado ao Mel, Peru Bolinha Glaceado ao Mel e Jus de Maçã, Sorrentini de Burrata com Limão Siciliano ao Molho de Tomates Frescos e Manjericão, Torta Folhada de Alho-Poró e Gruyére (Pequena), Arroz De Champagne Com Avelã E Açafrão, Farofa Festiva de Brioche e Fios De Ovos. Para a sobremesa, inclui Pecan Pie e seis rabanadas tradicionais com açúcar e canela.

Os pedidos para o Natal podem ser feitos até 16 de dezembro e para o Ano Novo até 27 de dezembro de 2025. Os pedidos devem ser feitos com 3 dias úteis de antecedência e com valor mínimo de R$ 600.

Serviço: Site: http://www.ghee.com.br. Telefones: (11) 3208-0767 e (11) 3275-0618. Whatsapp (11) 99925-7045 E-mail delivery@ghee.com.br Entregas: São Paulo capital, interior de São Paulo e litoral de São Paulo

Les Deux Magots

O café restaurante Les Deux Magots oferece para o Natal a ceia por encomenda. Servindo de oito a dez pessoas, a casa parisiense que comemorou dois anos de operação no Brasil sugere uma Paleta de Leitao assada (5 kg) servida com Pure de Maçã, Arroz Pilaf, Salada Verde e Molho Demiglace. Ela custa R$ 1.700 e pode ser entregue a domicílio. O chef Erick Grossi separa cada item por embalagem para facilitar a finalização. As encomendas podem ser realizadas até o dia 21/12 e a retirada em 23/12 até 22h ou no dia seguinte, até as 15h.

Rua Colômbia, 84 - Jardim América, São Paulo – SP / tel. (11) 3068-0028 (reservas aconselhadas para final de semana). Horário de funcionamento (incluindo feriados): Segunda a sábado das 8h30 às 23h30 e domingo das 8h30 às 22h30

Sweet Pimenta

A chef Julia Pimenta criou diversas receitas, de entradas a sobremesas, prontas para servir. Entre as opções de entrada; Terrine de cabra com figos, amêndoas e mel (R$ 320 – 1 kg); brie em croûte com mix de nuts carameladas, frutas secas, cerejas e mel orgânico (R$ 398 — 1,7 kg serve 16 pessoas); Salpicão de Frango defumado com maçã verde e Sweet corn e noz pecan (R$ 134 — 500g serve 5 pessoas).

Na sessão de tortas, disponíveis nos tamanhos P e G nos respectivos tamanhos de 1,5kg e 2,5kg, Quiche de burrata com tomates coloridos, molho pesto e batatinha cabelo de anjo (P R$ 320 e G R$ 530); Torta de pupunha grelhada com crumble de Grana Padano e castanha do Pará (P R$ 320 e G R$ 530) e Torta folhada de camarão flambado (P R$ 570 e G R$ 950).

Na sessão de carnes, filé mignon recheado com queijo brie ao molho de cogumelos e amêndoas (R$ 660 – 2 kg com molho — serve de 4 a 6 pessoas); pernil de porco assado da casa, fatiado, que acompanha farofa salgada (R$ 440 – 1,5 kg pernil com molho + 500g de farofa — serve de 4 a 6 pessoas) e Bacalhau nas natas com batatas, chips de couve e farofinha de broa (R$ 800 2 kg – serve de 4 a 6 pessoas). Entre as massas, destaque para o Ravioli de Vitelo (R$ 230/kg); o Tortelli de camarão (R$ 340/kg); a Lua cheia de burrata com limão-siciliano (R$ 230/kg) e o Ravioli de muçarela de búfala (R$ 206/kg).

A sessão de sobremesas chega com sugestões para todos os gostos: bolo de nozes com doce de ovos, decorado com marshmallow, fios de ovos e frutas natalinas (R$ 377, 1,8 kg — serve até 12 pessoas); rocambole de chocolate amargo com brigadeiro de pistache e cerejas (R$ 506, 2,5 kg – serve até 20 pessoas); torta de limão-cravo com marshmallow caramelado tostado (R$ 350, 1,8 kg — serve até 12 pessoas) e Cheesecake americana decorada com frutas natalinas ou goiabada com crocante de coco, ou caramelo com compota de maçã e crumble (R$ 350, 1,8 kg — serve até 12 pessoas).

Serviço: Rua Natingui, 1345 – Pinheiros. Telefone: (11) 3168-8479 / Whatsapp: (11) 94112-6219. Horário de funcionamento: Segunda a sexta, das 09 às 18h e das 11h30 às 16h. Sábado e domingo, das 09h às 17h.

Bistrot de Paris

Bistrot de Paris: paleta de leitoa (Divulgação/Divulgação)

A casa preparou opções pensadas para atender famílias e casais que desejam celebrar com praticidade. O Kit Ceia de Natal – R$ 495 reúne preparos emblemáticos do Bistrot em uma sequência enxuta e festiva. A refeição começa com salmão fatiado (150 g) e uma fatia de pâté en croûte, segue para a paleta de leitoa acompanhada de compota de maçã e chutney de manga — combinação que reforça a conexão entre a culinária francesa e os sabores natalinos — e termina com a mousse de chocolate, pensada na medida para duas pessoas.

Para quem prefere uma experiência mais ampla, o Kit Ceia de Natal – R$ 610 traz uma abertura refrescante com carpaccio de polvo ao vinagrete de hortelã e torradas. Na sequência, entram o pâté campagne (150 g) e a charcuterie artesanal da casa servida com baguete Bistrot. O prato principal é a paleta de cordeiro com gratin dauphinois, receita clássica executada com a precisão técnica que caracteriza o trabalho de Poletto. A mousse de chocolate, novamente para duas pessoas, encerra a noite com elegância.

Além das ceias, o chef Alain Poletto ainda oferece opções avulsas de pratos principais prontos para aquecer e servir — uma alternativa prática para quem deseja complementar a mesa ou personalizar a celebração. O confit de pato, acompanhado de batatas para saltear, legumes e cogumelos (R$168), destaca a técnica francesa em sua forma mais tradicional. O Boeuf Bourguignon, servido com purê de batatas, cebolinhas, cenouras, cogumelos e o bacon artesanal do Bistrot (R$96), traz o conforto dos bistrôs clássicos. Já o Kit Polvo, acompanhado de massa negra, guanciale, tomate confit e brotos (R$158), apresenta uma composição elegante e marcada por sabores profundos e equilibrados, destacando a textura do polvo e a intensidade dos ingredientes.

Serviço: Rua Augusta, 2542 - Jardim Paulista | Tel.: 11.3063-1675 | Funcionamento: Segunda das 12h às 15h30 | Terça e Quarta das 12h às 15h30 e das 19h às 23h | Quinta das 12h às 23h30 | Sexta e Sábado das 12h às 0h | Domingo das 12h às 22h

Casa Santo Antônio

A Casa Santo Antônio, um dos principais restaurantes italianos de São Paulo, já está recebendo encomendas para as ceias de Natal e Ano Novo. A casa — instalada em uma charmosa construção da década de 1960 e reconhecida por oferecer alta gastronomia em um ambiente acolhedor — preparou um cardápio exclusivo para celebrar as festas com muito sabor e praticidade.

Entre as entradas, o restaurante disponibiliza um trio clássico italiano com focaccia, pão italiano e grissinis (R$ 78), além de uma delicada burrata servida com presunto de Parma, tomate cereja, rúcula e pesto (R$ 90).

As massas frescas artesanais, preparadas diariamente na cozinha são um dos pontos altos das encomendas. As opções incluem Tortelli de brie com fonduta de parmesão trufada e rôti (R$235 – 500g), Ravioli de mussarela ao pomodoro com azeite verde (R$ 205 – 500g), Lasanha de cordeiro com fonduta de parmesão e rôti (R$ 245 – 500g) e Ravioli de vitelo ao molho funghi trufado (R$ 245 – 500g).

Para quem busca pratos principais sofisticados para compartilhar, o menu traz Costela desossada com gratin de batata e rôti (R$ 325 – 500g), Paleta de cordeiro com rôti (R$ 290 – 500g) e um Bacalhau clássico com mini batatas, azeitonas pretas, brócolis e ervilha (R$ 450 – 500g).

Entre os acompanhamentos, destaque para o Arroz com amêndoas (R$ 80 – 500g) e o Couscous marroquino (R$ 80 – 500g). As sobremesas fecham o cardápio com o tradicional Tiramisù (R$ 190 – 500g) e a Torta mousse de doce de leite (R$ 205 – 500g).

As encomendas para o Natal podem ser feitas até 21 de dezembro, e para o Ano Novo até 28 de dezembro. As retiradas acontecem nos dias 24 e 31/12, das 9h às 14h. É necessário o depósito de 50% do valor total no ato da reserva.

Serviço: Av. João Carlos da Silva Borges, 764 - Granja Julieta | (11) 4328-6205 | Horário de funcionamento: Segunda a Sexta-feira: 12h - 15h | 19h - 23h / Sábado: 12h - 16h | 19h - 23h / Domingo: 12h - 17h

Da Feira ao Baile

Da Feira ao Baile: guirlanda brownie cacau e pistache (Divulgação/Divulgação)

O Da Feira ao Baile, espaço gastronômico comandado pela chef Roberta Julião, anuncia o início das encomendas para o Natal 2025, com um cardápio repleto de receitas artesanais e cheias de afeto, criadas especialmente para tornar as celebrações de fim de ano ainda mais saborosas. As opções unem tradição, elegância e o toque caseiro que é marca registrada da casa.

Entre as novidades salgadas, a Lentilha da Sorte (R$ 78 a R$ 146) é uma pedida leve e festiva, feita com uva verde, semente de romã, folha de louro, cogumelos paris e bacon opcional — perfeita tanto para o Natal quanto para a virada do ano. Já a Quiche de Queijos (R$ 88 a R$ 284) chega como um dos destaques da temporada: preparada com queijo minas frescal, minas padrão e parmesão, é leve, cremosa e irresistível, disponível apenas refrigerada. Outra estrela do cardápio é a Torta de Pernil (R$ 92 a R$ 318), feita com pernil desfiado e marinado por 24 horas no vinho branco com laranja, ervas e temperos frescos, acompanhada de uma delicada compota de abacaxi opcional — uma receita exclusiva e limitada para o Natal.

Entre as sobremesas, as tradicionais guirlandas natalinas ganham versões icônicas e repletas de sabor. A Guirlanda Brownie Cacau com Pistache (R$ 202 a R$ 606) traz o famoso brownie da casa com recheio de brigadeiro de pistache e tradicional, decorado com crispearls e confeitos natalinos. Já a Guirlanda Red Velvet (R$ 192 a R$ 576) conquista pelo visual e pelo sabor da massa vermelha aveludada, coberta com creme de cream cheese, açúcar e fava de baunilha colorido de verde — ideal para servir na ceia em tamanhos que variam de 1 a 3 quilos.

Os bolos e tortas especiais também são protagonistas deste Natal. O Pão de Mel Natalino (R$ 192 a R$206) combina mel Bee.co, toque de laranja e frutas cristalizadas em uma massa úmida, coberta com brigadeiro e confeitos natalinos, disponível nas versões torta e bolo inglês. A clássica Torta Gateau de Chocolate Natalina (R$ 298 a R$ 310) é feita com chocolate belga 70% e textura tipo mousse, coberta com brigadeiro e cacau 100%, sem farinha — uma sobremesa intensa e elegante. Já a Torta Natalina de Nozes & Baba de Moça (R$ 250 a R$ 260) é pura tradição: massa de nozes leve e fofa, recheio de baba de moça e cobertura de merengue italiano maçaricado, com decoração festiva. E, para fechar com chave de ouro, a Torta Wafer de Chocolate e Mel Natalina (R$ 276) homenageia uma receita de família da chef: camadas de biscoito tipo wafer intercaladas com creme puxa de chocolate belga 70% e mel Bee.co, banhadas em chocolate belga 50%, servindo até 25 pessoas.

Serviço: Rua Marcos Azevedo, 109, Pinheiros | Tel: (11) 99775-8931 / (11) 3062-0450 | Horário: Segunda a sexta, das 10h às 18h | Sábado, das 9h às 19h

Mercearia do Conde

A Mercearia do Conde, um dos endereços mais charmosos de São Paulo, apresenta seu cardápio especial de Natal com receitas emblemáticas da casa em versões para compartilhar. O destaque é o tradicional “Bolo de Nozes da Minha Mãe”, preparado com nozes finamente moídas que substituem a farinha tradicional, recheado com uma delicada baba de moça feita com ovos caipiras orgânicos e menor teor de açúcar, e coberto com um aveludado marshmallow. O doce, que se tornou um clássico entre os clientes fiéis da Mercearia, está disponível em dois tamanhos: o grande, que serve até 25 pessoas (R$ 484), e o médio, para até 15 pessoas (R$ 340).

Outra opção natalina é a torta de nozes pecan ao mel, uma versão mais leve da tradicional pecan pie americana (R$ 310). Para quem busca opções salgadas para complementar a ceia, a casa oferece duas tortas vegetarianas que fazem parte da sua história: a torta integral de cenoura e ementhal, disponível nos tamanhos médio (R$ 220) e grande (R$ 310), e a quiche de queijo de cabra com boursin, que serve oito pessoas e tem o mesmo valor.

Serviço – R. Joaquim Antunes, 217, Jardim Paulistano | Tel.: (11) 3081-7204 | Horário de Funcionamento: Terça a Quinta: das 12h às 15h30, e das 19h às 22h30, Sexta: das 12h às 15h30, e das 19h às 23h, Sábado: das 12h às 16h, e das 19h às 23h, Domingo das 12h às 16h

Zucco

Zucco: vitello tonnato della tradizione (Tati Frizon/Divulgação)

O Zucco Ristorante, referência em gastronomia italiana contemporânea nos Jardins, apresenta seu menu exclusivo para as festas de fim de ano. A casa preparou uma seleção de receitas clássicas e sofisticadas para encomendas de Natal, ideais para quem deseja celebrar em casa com o sabor e a elegância da culinária italiana.

Entre as entradas, estão o tradicional Vitello tonnato della tradizione, a Parmigiana de berinjela e a Sardinha frita com cebola branca, uva-passa e pinoli — opções que combinam leveza e autenticidade.

Nos pratos principais, o restaurante oferece receitas que agradam a todos os paladares: Peru assado lentamente com o próprio molho, Porchetta romana pururuca às ervas, Bacalhau alla ghiotta (com molho de tomate, batata, alcaparras e azeitona taggiasca), além de clássicos italianos como Ravioli caprese e Lasanha à bolonhesa.

As sobremesas trazem um toque artesanal e festivo: Frangipane com creme mascarpone e laranja, Panettone com creme de baunilha e chocolate e a tradicional Pastiera napoletana, doce típico do sul da Itália.

Para completar, o Zucco também oferece acompanhamentos perfeitos para a ceia: batata bolinha assada com ervas aromáticas, legumes grelhados (abobrinha, berinjela, cebola e pimentão), arroz com tâmaras, amêndoas e salsa, e farofa com guanciale, nozes, uva-passa e damasco.

As encomendas podem ser feitas com a equipe do restaurante pelo telefone, mediante reserva antecipada. Cada prato é preparado com ingredientes selecionados e técnicas tradicionais, mantendo o padrão de excelência que consagrou o Zucco como um dos restaurantes mais prestigiados da cidade.

Serviço: Rua Haddock Lobo, 1416 – Jardins | Tel.: (11) 3897-0666 | Segunda a quinta das 12h às 16h e 19h às 23h, Sexta-feira das 12h às 16h e 19h à 0h, Sábado das 12h à 0h e Domingo das 12 às 22h

Torero Valese

Torero Valese: arroz de pato para encomenda (Mario Rodrigues/Divulgação)

Para celebrar o Natal, o restaurante Torero Valese oferece um menu especial com opções para encomenda. O restaurante prioriza ingredientes frescos e traz como destaque para a temporada de festas o clássico Bacalhau e suas renomadas Paellas e Arroces, que servem entre 5 a 6 pessoas.

Tradicional nas ceias natalinas, o Bacalhau Gadus Morhua à Espanhola R$ 1.190 é preparado com posta de bacalhau grelhada com batatas, pimentões assados, cebola confitada e azeitonas pretas.

Entre as opções das tradicionais Paellas, como a Paella a la Mariñera R$ 1.190 (preparada com camarões rosa, mariscos, lula e posta de peixe fresco do dia) e Paella de Lula en su Tinta R$ 890 (feita com a tinta da própria lula).

Para quem prefere Paellas sem frutos do mar, as opções são a Paella Camponesa R$ 750 (elaborada com cogumelos frescos, bochecha suína, frango caipira, legumes e verduras da horta em um riquíssimo caldo suíno), a Paella Mar & Montanha R$840 (em um short rib de porco preto grelhado disposto em cima do arroz cozido em um rico caldo de polvo) e a Paella da Horta R$ 590 (preparada com alcachofra, verduras e legumes orgânicos sazonais), ideais para os vegetarianos.

Já as opções dos arroces da casa ficam são o Arroz de Polvo a la Mariñera R$ 1.190 (feito a base de azeite, alho poró, vinho branco, tomate e ervas frescas, com tentáculos de polvo cortados), o Arroz de Camarão al Ajillo R$ 1.290 (feita com 16 camarões GG puxados em azeite, alho laminado, pimenta calabresa, tomates e ervas finas flambados no Jerez, finalizado com batata palha feita na casa) e o Arroz de Pato confitado com Chorizo Espanhol R$ 890.

As encomendas podem ser realizadas até 22 de dezembro, pelo WhatsApp (11) 94046-5556.

Serviço: Av. Horácio Lafer, 638 - Itaim Bibi, São Paulo - SP. Horários: Terça a sexta, das 12h às 14h30; sábado das 12h30 às 23h e domingo, das 12h30 às 17h; Feriados, das 12h às 22h30. Delivery: Terça a sexta, das 18h30 às 22h30; sábado, das 12h30 às 23h; domingo, das 12h às 16h30 ; feriados, das 12h às 22h. Telefone: (11) 3168-7917, (11) 2385-2183. WhatsApp 1194046-5556

Partager Gastronomia

Partager: guirlanda de Natal (Divulgação/Divulgação)

A Partager Gastronomia, sob o comando do chef Gustavo Pereira, apresenta uma ceia completa. Para dar início às celebrações, as entradas contam com uma seleção refinada, incluindo a Cestinha de Salmão (R$ 250 – 25 unidades), a Tirinha de presunto cru com figo (R$ 189 – 25 unidades), o Bombom de queijo boursin com pimenta rosa (R$ 207 – 25 unidades), o Damasco recheado (R$ 260 – 25 unidades), o Volouvent de Camarão (R$ 295 – 25 unidades) e o Trio de pastas (R$ 260 – 200 g cada), composto por tomate assado, coalhada e homus de beterraba.

O cardápio também traz combinações frescas e deliciosas, como a Salada 7 Grãos (R$ 350 – 1 kg), a Salada Natalina (R$ 385 – 1 kg) e o Couscous Marroquino (R$ 320 – 1 kg). Como não poderiam faltar acompanhamentos, o chef oferece as sofisticadas Terrine de boursin com damascos (R$ 682), Torta de bacalhau (R$ 380) e Cuscuz Paulista de camarão (R$ 450). Ainda fazem parte do menu o Queijo brie folhado (R$ 450), o Gratin de duo de batatas (R$ 465), o Arroz de jasmim (R$ 350) e o Sauté de legumes (R$ 750).

Já nos pratos principais, com muito sabor e fartura, o destaque vai para os clássicos Peru fatiado (R$ 2.800) e Tender fatiado (R$ 1.437). Para quem prefere opções menos tradicionais, são ótimas pedidas o Wellington de Salmão (R$ 995) e o Lombo de maçã (R$ 1.437).

Para adoçar o paladar com uma boa sobremesa, as escolhas são entre a Guirlanda Tradicional (R$ 335), a Guirlanda de Brownie (R$ 335) e a Pavlova de frutas vermelhas (R$ 150). Entre as tortas, as criações do chef são a Torta de cereja amarena (R$ 380), a Torta de chocolate com caramelo salgado (R$ 250), a Cheesecake de frutas vermelhas (R$ 365) e a Cheesecake de frutas amarelas (R$ 320).

As encomendas devem ser feitas até o dia 12 de dezembro (sujeito à disponibilidade) por meio do WhatsApp: (11) 93725-2544, com Ciberia. Algumas opções do cardápio são congeláveis. As taxas de entrega variam de acordo com o local: São Paulo (R$ 250) e Grande São Paulo, que inclui Alphaville, ABC e Granja Viana (R$ 350). Para o litoral e interior do estado, é necessário consultar valores.

Retiradas na Partager Gastronomia serão nos dias 23 de dezembro, das 9h às 18h e no dia 24, das 8h às 14h. O buffet também tem parceiros de arranjos florais, louças e montagem de mesa disponíveis para consulta de valores.

Serviço: Rua Mário Gonçalves da Silva, 42 – Brooklin Novo. Telefone: (11) 93725-2544. Horário de funcionamento: Segunda a sexta, das 9h às 18h. Sábado, das 10h às 15h

Bacalhau, Vinho & Cia

Bacalhau, Vinho & Cia: tradicional bolinho de bacalhau como sugestão de entrada (Neuton Araujo/Divulgação)

Bacalhau, Vinho & Cia apresenta seu menu especial sob encomenda, com os pratos mais emblemáticos e já queridos pelo público. Elaborado pelos chefs da família Pallas, hoje na terceira geração à frente da casa, o cardápio pode ser reservado com até 24 horas de antecedência.

Entre as opções para a ceia está o Bacalhau ao Murro, posta inteira preparada com batatas assadas ao murro, alho em fatias, cebolas, pimentões, brócolis e azeitonas portuguesas, tudo gratinado ao forno com azeite. Outro destaque é a Bacalhoada às Natas, nacos de bacalhau sobre cama de batatas coradas, cobertos por molho de creme de leite fresco, catupiry e parmesão, finalizada com pimentões sem pele e gratinada ao forno. Todos os pratos acompanham arroz branco ou brócolis.

Para fechar a refeição, o menu traz o emblemático Bolo de Mel da Ilha da Madeira. Preparado com especiarias e frutas cristalizadas, o doce natalino carrega séculos de tradição: sua receita remonta ao século XVII, quando famílias portuguesas o preparavam como símbolo do início das festividades de fim de ano.

O menu completo serve de cinco a seis pessoas (R$ 950), com opção de meia porção para dois a três convidados (R$ 520). As reservas são feitas por telefone com, no mínimo, 24 horas de antecedência. Para as ceias dos dias 24 e 31 de dezembro, as entregas e retiradas acontecem até as 17h; já nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, o serviço funciona até as 13h.

Para garantir a melhor experiência, o restaurante entrega o bacalhau levemente antes do ponto ideal, para que seja finalizado no forno a gás ou elétrico, pré-aquecido entre 150 °C e 180 °C, por 15 a 20 minutos. Assim, o prato chega à mesa no auge do frescor, preservando o sabor e o cuidado que marcam a cozinha da casa.

Serviço: Avenida Pacaembu, 71 – Barra Funda. Telefone: (11) 3666-0381. Email: contato@bacalhauevinho.com.br Horário de funcionamento: Segunda-feira, das 11h30 às 16h. Terça-feira a Sábado, das 11h30 às 23h. Domingo, das 11h30 às 17h. R. Pedroso Alvarenga, 620 – Itaim Bibi. Telefone: (11) 3071-4077 Email: itaimbibi@bacalhauevinho.com.br Horário de funcionamento: Segunda-feira, das 11h30 às 16h30. Terça-feira a Sábado, das 11h30 às 23h. Domingo, das 11h30 às 17h.

Casa Fabri

Recém-inaugurada em Moema, a Casa Fabri chega com a proposta de valorizar a gastronomia artesanal. Para seu primeiro fim de ano, o chef e idealizador Tiago Fabri lança um menu especial sob encomenda, pensado para ser apreciado em casa e para levar às celebrações familiares os sabores marcantes da delicatessen.

O catálogo, composto por 25 receitas, se inicia com a seção de antepastos. Entre as opções, a Caponata (R$ 35 – 200g) segue a tradição italiana e é preparada com berinjela, abobrinha, tomate, pimentões, alho, ervas e generosas porções de azeite de oliva extravirgem. Também se destacam o Rilette de Pato Moulard (R$ 75 – 200g), feito a partir de coxa e sobrecoxa confitadas em gordura de pato e ervas frescas, e o Rilette de Porco Duroc (R$ 40 – 200g), elaborado com sobrepaleta assada lentamente e misturada à banha suína.

Na seção dedicada às carnes de longa cocção, especialidade da casa, brilha o Stinco de Cordeiro (R$ 120 – 500g), braseado por cinco horas no vinho tinto, ervas, legumes e especiarias, acompanhado do molho de redução de vinho com ervas frescas. O cardápio também apresenta o Pernil Suíno Duroc (R$ 1.050 – 7kg), marinado em vinho, alho, ervas e especiarias, assado por nove horas e servido com o molho do próprio assado. Outra opção é o Ossobuco de Wagyu (R$ 150 – 750g), braseado por seis horas em caldo de carne, ervas e legumes, acompanhado de molho do braseado. Já o Cupim Casquerado (R$ 180 – 1kg) passa por 24 horas de cocção antes de ser finalizado na chapa e chega com o molho resultante de seu próprio preparo.

Para acompanhar, as sugestões incluem a Farofa Casa Fabri (R$ 45 – 500g), preparada com flocos de milho, bacon da casa, ovos, cenoura, cebola roxa e salsinha; o Couscous Marroquino (R$ 65 – 500g), que combina abobrinha, cenoura, pimentões, cebola roxa, damasco e castanhas; o Milfolhas de Batata (R$ 50 – 400g), finalizado com ervas, alho e manteiga, e os Legumes Grelhados e Defumados (R$ 40 – 500g), uma seleção de pimentões, cenoura, cebola, alho e alho-poró grelhados e defumados com lenha de laranjeira.

A delicatessen também apresenta opções de massas recheadas e tortas. Entre as massas, destaca-se a Lasanha de Ragu de Ossobuco (R$ 275 – 2,5kg), preparada com massa de grano duro, ragu de ossobuco, molho de tomate e bechamel, além de mozzarela e parmesão gratinado. Já as tortas disponíveis são a Quiche de Bacon, Alho-Poró e Parmesão (R$ 90 – 400g) e a Torta de Ossobuco, Cebola Defumada e Provolone (R$ 110 – 500g).

Entre as sobremesas estão a Entremet Floresta Negra (R$ 320 – 1,5kg), montada com sablé de cacau, bolo de chocolate, mousse de mascarpone, geleia e pedaços de amarenas, finalizada com glaçagem de chocolate, e a Torta de Doce de Leite com Noz-Pecã (R$ 240 – 1kg), preparada com pâte sucrée, frangipane, doce de leite artesanal feito na casa, namelaka de doce de leite e nozes-pecã caramelizadas.

Para trazer o gostinho do Natal brasileiro, a aposta é o Pavê de Coco com Abacaxi (R$ 75 – 500ml), elaborado com biscuit dacquoise de coco, compota de abacaxi, raspas de limão e mousse de coco. Entre os clássicos, aparecem a Mousse de Maracujá (R$ 70 – 500ml), feita com fruta fresca e finalizada com caramelo de maracujá, e a Mousse de Chocolate Meio Amargo (R$ 85 – 500ml), que combina chocolates 70% e 54% e é coberta por crumble de cacau.

As encomendas do menu especial de Natal da Casa Fabri devem ser feitas com pelo menos três dias de antecedência, pelo WhatsApp (11 93957-6665), e-mail (tiago@casafabri.com.br) ou diretamente na loja (Avenida Pavão, 956, Moema, São Paulo). No ato da compra, é solicitado o pagamento de 40% do valor total, e a retirada ocorre em horário agendado para maior comodidade.

Serviço: Avenida Pavão, 956 – Moema. Horário de funcionamento: De terça-feira a sábado das 12h às 22h. Telefone: (11) 93957-6665

Feliciana e Outras Histórias

Feliciana: entremet de Natal (Elvis-Fernandes/Divulgação)

Misto de padaria e confeitaria, a Feliciana Pães e Outras Histórias se destaca na cidade por oferecer produtos artesanais de alta qualidade, que vão desde pães de fermentação natural até doces finos e bolos decorados. A casa preparou um menu especial para a ceia de Natal com opções de doces para compartilhar. Estão disponíveis para encomendar o Entremet de Natal (R$ 265), um mousse de baunilha e chocolate branco com amarena, romã e pistache; o Entremet Capim Santo, Yuzu e Uvas Verdes (R$ 195), o Bolo de Nozes (R$ 380) e o Tiramisù (R$ 210/kg). As encomendas devem ser feitas com antecedência pelo WhatsApp (11) 99534-2473.

Serviço: Rua Pedro Cristi, 89 (Mercado de Pinheiros) - Pinheiros, São Paulo/SP - Fone: (11) 99534-2473 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 8h às 18h (brunch aos sábados das 9h30 às 18h) | @feliciana.paes