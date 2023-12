Renda per capita familiar: o que é e como calcular

Estamos acostumados a ouvir falar sobre cálculos da renda per capita de determinado país, dando indícios sobre sua economia como um todo. Mas, na verdade, o cálculo da renda per capita pode ser utilizado para diversas ocasiões, inclusive na manutenção de benefícios sociais e políticas de redistribuição de renda.

Hoje em dia, uma série de benefícios, como o Bolsa Família, utilizam dessa métrica para ampliar e atualizar o programa, bem como entender a situação econômica da família.

Neste texto, te mostraremos detalhadamente como é calculada a renda per capita familiar, além de te explicar no detalhe qual é o racional por trás da métrica.

O que é renda per capita familiar

A renda per capita familiar nada mais é do que um cálculo envolvendo os rendimentos de todos os integrantes da família, com o objetivo de distribuir igualmente entre todos os integrantes o valor total.

Confira o exemplo da renda desta família:

Maria (Mãe) ganha R$ 1.650,00

José (Pai) ganha R$ 1.350,00

Ana (Filha) ganha R$ 1.000,00

Somando o valor dos salários de todos os familiares, temos o montante de R$ 4.000,00. Portanto, em uma família de 03 pessoas, em que a soma de todos os rendimentos equivale a R$ 4.000,00, a renda per capita é de R$ 1.333,33.

Lembre-se que todos os rendimentos dos moradores da mesma casa devem ser considerados, não só o salário mensal recebido, caso seja empregado. Desta forma, pensões, comissões, previdências, rendimentos de patrimônios e outros precisam fazer parte do cálculo.

Como calcular a renda per capita familiar?

Assim como no exemplo acima, o cálculo da renda per capita familiar é feito com uma fórmula única e que se aplica a todas as famílias.

Renda per capita familiar = soma dos rendimentos individuais/ número de pessoas da família

Assumindo o exemplo da família descrita no tópico anterior, com 3 pessoas e rendas de R$1650, R$1350 e R$1000:

Renda per capita familiar = (R$ 1.650 + R$ 1.350 + R$ 1.000) / 3

Renda per capita familiar = R$ 4.000 / 3

Renda per capita familiar = R$ 1.333,33

Para que é usada a renda per capita familiar?

A renda per capita familiar é normalmente utilizada para que programas de transferência de renda avaliem os candidatos e consigam enquadrá-los nas campanhas que melhor se encaixam a cada perfil.

Diferentemente da renda per capita nacional, que desconsidera a desigualdade entre as pessoas, a renda per capita familiar é capaz de promover uma investigação mais focal acerca da qualidade de vida e nível de desenvolvimento de determinadas camadas sociais.

O Cadastro Único, por exemplo, utiliza os parâmetros de renda per capita familiar como informações necessárias na atualização do cadastro do cidadão.

No Bolsa Família, um dos principais programas sociais do governo federal, a renda per capita não pode ultrapassar R$ 218,00 para que o benefício continue a ser pago.

Sendo assim, o CadÚnico serve como base de dados para que vários benefícios sejam homologados e a lista de beneficiários atualizada.

