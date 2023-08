Como consultar Vale Gás pelo CPF: saiba quem tem direito ao benefício

O Vale Gás foi instituído pelo governo de Jair Bolsonaro (PL) no final de 2021. A ideia era amortecer o impacto que o aumento no preço do gás de cozinha estava causando sobre a população de baixa renda. No início da gestão do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), o Vale Gás ganhou sobrevida, sendo mantido por medida provisória, em janeiro, e agregado como benefício complementar ao Bolsa Família, recriado em março.

Confira neste artigo quem tem direito ao benefício e como consultar o Vale Gás pelo CPF.

Quem tem direito ao Vale Gás em 2023?

O auxilio Vale Gás é um programa cujo objetivo é ajudar famílias de baixa renda a adquirir o gás de cozinha. Com esse auxílio, muitas pessoas podem atender às suas necessidades mais básicas e terem uma melhor qualidade de vida.

Como saber se tenho direito ao Vale Gás?

Condições para ter direito

Realizar a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Saiba como se inscrever no Cadastro Único.

Ter renda per capita de até meio salário mínimo ou ser beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Valendo-se das informações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em agosto de 2023 o valor estipulado para quem se cadastrar no auxilio gás é de R$ 110,00. Isso é o resultado da Medida Provisória 1.155/2023, que propiciou um adicional de 50% ao benefício, fortalecendo a assistência às famílias beneficiadas.

Para as famílias brasileiras que atendem a esses critérios, o Vale Gás é um direito acessível. Dessa forma, se você se enquadra nessas condições, garanta seu registro no CadÚnico e consulte sempre o calendário de pagamento para assegurar esse benefício.

Como consultar Vale Gás pelo CPF? Passo a passo:

A consulta Vale Gás pelo CPF é um processo simples e pode ser feita por diferentes meios. Abaixo, fornecemos um guia detalhado para que você saiba como verificar sua elegibilidade e os detalhes do benefício.

Aplicativo Bolsa Família

Acesse o aplicativo do Bolsa Família, logue com a senha do Caixa Tem ou do Gov.br, e prossiga com os passos de validação do acesso.

Em seguida, clique em "Benefícios" ou em "Ver parcelas" para ver a situação do pagamento de cada parcela.

Caixa Tem

Acesse o aplicativo Caixa Tem e faça login usando suas credenciais. Uma vez logado, busque a seção de Extrato, e procure pela sigla AUX GÁS para visualizar o pagamento das parcelas do benefício.

CadÚnico

Veja agora o passo a passo para realizar uma consulta simples pelo Cadastro Único.

Visite o site oficial do gov.br ou baixe o APP Cadastro Único. Tenha todos os seus dados cadastrados disponíveis (CPF, nome da mãe e UF/Município). A consulta simples é feita por meio de uma identificação positiva no aplicativo.

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

Para questões mais específicas sobre o Vale Gás ou diretrizes dos programas sociais, o Ministério da Cidadania é o órgão responsável:

121: Atendimento direto do Ministério.

Ao ligar, siga as opções para informações sobre o Vale Gás. Lembre-se de ter CPF e NIS disponíveis também neste caso para facilitar o atendimento.

Consulta de dados do CadÚnico

A consulta completa é feita apenas com uma conta cadastrada no gov.br. E, a pessoa interessada deverá estar declarada como responsável pela família. Com o gov.br é possível ter acesso à maioria das funcionalidades de vários outros aplicativos do governo, inclusive as do CadÚnico citado acima no qual poderá verificar as informações completas.

Por meio da consulta completa você pode ter acesso a:

Código Familiar: Refere-se ao identificador único atribuído a cada família no sistema ou banco de dados.

É utilizado para garantir que as informações de cada família sejam armazenadas e acessadas corretamente. Situação Cadastral: Indica a situação atual do cadastro da família.

Pode mostrar se a família está ativa, inativa, pendente de verificação ou qualquer outra posição definida no sistema. Data da Última Atualização: Mostra quando as informações da família foram verificadas ou modificadas pela última vez.

Ajuda a determinar a relevância ou atualidade dos dados apresentados. Data Limite para Nova Atualização: Indica até quando a família deve realizar uma nova atualização de seus dados.

Funciona como um lembrete para que as famílias mantenham suas informações atualizadas. Endereço da Família: Lista detalhes como rua, número, bairro, cidade e estado.

É fundamental para localização e possíveis contatos presenciais ou postais. Dados do Domicílio: Aborda informações sobre o tipo de moradia, se é própria ou alugada, condições de moradia e outros detalhes relacionados à residência. Despesas: Detalha os gastos mensais ou anuais da família.

Pode incluir aluguel, contas de serviços públicos, alimentação, entre outros. Integrantes da Família: Fornece uma lista dos membros da família, geralmente com detalhes como nome, idade, relação com o responsável e outros dados relevantes. Responsável pela Unidade Familiar: Identifica a pessoa que é o ponto de contato principal ou quem assume a responsabilidade pela família.

Geralmente, essa pessoa fornece informações ou toma decisões em nome da família.

Qual o valor do Vale Gás em 2023?

Como mencionado anteriormente, com base nos dados da ANP, o valor estipulado para o benefício em agosto de 2023 é de R$ 110,00. Este valor foi estabelecido considerando a média dos preços nacionais do botijão de gás de 13 kg. É importante observar que este montante pode variar, então é sempre bom ficar atento a atualizações.