O que é NIT e para que serve?

NIT, NIS e PIS são algumas das siglas que lidamos no dia a dia, principalmente quando se trabalha no regime de CLT, mas nem sempre temos clareza do que cada uma delas significa.

Durante este artigo, vamos falar sobre a diferença entre NIT e NIS, como o trabalhador pode emiti-la e também como consultá-la.

Como consultar o número do NIT pelo CadÚnico

Preparamos um passo a passo para que você consiga consultar o número do NIT pelo CadÚnico.

Acesse o app CadÚnico

Digite seu login e senha;

Selecione "Consulta Simples";

Na parte onde está escrito "Responsável Familiar", você encontrará o número NIT.

O que é NIT?

O número NIT é uma sequência única que é dada para cada trabalhador registrado no INSS, ou seja, que não tenha carteira de trabalho e que seja regulamentado como MEI ou outras categorias de trabalho autônomo que tenham vínculo e contribuição com a instituição.

A sigla NIT (Número de Identificação do Trabalhador) é, basicamente, um número, como se fosse o "CPF" do trabalhador.

O NIT é essencial para toda a vida do cidadão contribuinte autônomo, individual ou facultativo, do INSS. Desde o cálculo do tempo de contribuição, até a identificação dos benefícios de direito, são dados possíveis de serem rastreados pelo órgão.

Para que serve o Número de Identificação do Trabalhador?

Com o cadastro feito e o número NIT na mão, o trabalhador já consegue fazer contribuições e iniciar seu processo de investimento na previdência, mesmo não sendo um trabalhador no regime CLT.

É necessário ressaltar que o Número de Identificação do Trabalhador só pode ser retirado pelo cidadão que nunca tenha contribuído para a previdência, ou seja, que nunca tenha trabalhado com carteira assinada anteriormente.

Qual a diferença entre NIT e PIS?

Daí você pode compreender a diferença entre NIT e PIS, o primeiro, assim como visto anteriormente, é o número responsável pelo registro do trabalhador autônomo que visa contribuir para o INSS.

Já o PIS (Programa de Integração Social), é um programa criado para beneficiar os trabalhadores com carteira de trabalho assinada pelo setor privado. O número de identificação é tirado no primeiro emprego do contribuinte, sendo responsabilidade do empregador que o homologue de forma correta.

O NIS, às vezes confundido quando o tema NIT é abordado, trata-se do número utilizado pela Caixa Econômica Federal para organizar os beneficiários de programas sociais e a validade de seus benefícios.

Como o trabalhador pode emitir o NIT?

O trabalhador pode emitir o NIT de três formas:

Agência da Previdência Social

É possível obter o NIT nas agências da Previdência Social. Basta ir a uma agência com documento original com foto e solicitar a emissão.

Central Telefônica do INSS

Pelo telefone, você também consegue ter acesso ao documento. Ligue para o número 135, do INSS, e solicite a emissão do documento.

Outros espaços para solicitar o NIT

Também é possível emitir o NIT pelo app Meu INSS, pelo CNIS e também pelo portal da Previdência Social.

