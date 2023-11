Como saber o número do NIS pelo CPF?

Extremamente utilizado e com a função de interligar diversos dados a respeito dos cidadãos, o NIS é um importante implemento do Governo Federal para integrar políticas sociais, secretarias e ministérios responsáveis por diversos setores.

Neste artigo, você aprenderá a encontrar o número do NIS usando o seu CPF. São diversas formas de verificá-lo a partir de plataformas do governo, como o Portal CNIS, Meu INSS ou até o CadÚnico.

O que é o número NIS?

O NIS, Número de Identificação Social, é uma importante sequência de números de cadastro para o recebimento de benefícios sociais.

A identificação, criada pelo Governo Federal, serve também para administrar pagamentos de impostos pelos empregadores, pensões, e outros benefícios da previdência social.

Confira alguns benefícios pagos utilizando o NIS:

Auxilio Brasil;

Garantia Safra;

PRONATEC;

Projovem Trabalhador;

Carteira do Idoso.

Quem possui número NIS?

Quase todo trabalhador regulamentado junto ao Governo Federal tem direito ao NIS. Além disso, também são contempladas todas as pessoas que recebem algum tipo de benefício do Governo.

Confira quem tem direito ao número:

Beneficiários de políticas públicas;

Diretores não-empregados (FGTS);

Empregados CLT;

Trabalhadores de cooperativas.

Onde encontrar o NIS na carteira de trabalho?

O NIS pode ser encontrado na carteira de trabalho física de forma super simples, basta abrir o documento e verificar o número disposto na página onde fica a sua foto e impressão digital.

Já na carteira de trabalho digital, você precisa passar por alguns passos, mas também é super fácil:

Baixe o aplicativo "Carteira de Trabalho Digital";

Faça login com o seu cadastro no Gov.br;

Digite seu CPF e senha;

Selecione o botão "Consultar" na aba "Abono salarial";

Para visualizar o número completo, clique no ícone disposto na parte superior direita.

O NIS também pode ser verificado utilizando o CPF do cidadão. Confira algumas outras formas de consultar o seu Número de Identificação Social.

Telefone da Caixa para consultar o NIS

O telefone da Caixa para consultar o seu número NIS é o 0800-726-0207. O número também pode ser consultado pelo portal do MEU INSS, Cartão Cidadão, Cartão Auxílio Brasil, Bolsa Família e extrato FGTS.

Formas de consultar o NIS pelo CPF

Usando o seu CPF, a consulta do NIS pode ser feitas das seguintes formas:

Cadastro único

Para consultar o NIS utilizando o CPF pelo site do Cadastro Único, basta já ter o cadastro prévio na plataforma de seguir o passo a passo abaixo:

Entre no site do Meu CadÚnico;

Selecione "Meus benefícios";

Utilizando seu CPF, faça o login no site;

Clique em "Consulta simples";

Rolando a tela você encontrará as opções NIS, PIS ou PASEP;

Pronto, basta inserir seu CPF e consultar o NIS.

Cartão Cidadão

No cartão cidadão, que dá direito a diversos benefícios como FGTS e seguro-desemprego, também é possível verificar o número NIS. Basta olhar abaixo do nome do beneficiário, haverá uma sequência de 11 números, este é o NIS.

App Meu CadÚnico

Para consultar o seu número NIS, você só precisa ter um celular e acesso à internet, confira o passo a passo:

Entre na loja de aplicativos do seu aparelho;

Baixe o app "Meu CadÚnico";

Entre utilizando o seu CPF e login do Gov.br;

Clique em "Consulta simples";

Selecione "Responsável familiar";

Clicando na seta para baixo, você terá acesso a todos os seus dados, incluindo o NIS.

Extrato FGTS

O seu FGTS também possui o número NIS e é possível consultá-lo utilizando o CPF. Confira nossa lista para verificar seu Número de Identificação Social.:

Faça o download do app "FGTS";

Digite seu CPF e senha. Caso você não tenha o cadastro, faça-o antes de iniciar o processo;

Selecione a opção "Mais", disponível na parte inferior da tela;

Clique em "Endereço e dados pessoais".

Meu INSS

Já para verificar o número do NIS utilizando o CPF pelo app do INSS, são necessários apenas 5 passos:

Baixe o app "Meu INSS";

Faça o login utilizando seu CPF e senha do Gov.br;

Cliquei nas três linhas horizontais;

Selecione a opção "Meu cadastro";

Verifique seu número NIS na lista fornecida.

Portal CNIS

Para verificar o número NIS no Portal CNIS, você verá que é bem parecido com os passos necessários nas plataformas "Meu INSS", e "CadÚnico". Fique atento para o passo a passo, pois você verificará o número NIT, que por sua vez, é o mesmo que o NIS.

Entre no portal CNIS;

Faça o login utilizando seu CPF;

Localize uma caixinha vermelha e confira o número NIT, ele é o mesmo que o número NIS.

Diferença entre NIS e PIS

Enquanto o NIS é a identificação social do cidadão, portanto, precisa apenas que ele esteja cadastrado em um benefício para que seja gerado, o PIS (Programa de Integração Social) é a numeração referente a benefícios adquiridos pelo trabalhador registrado na CLT.

Desta forma, podemos ter casos de pessoas que tenham apenas o NIS, o PIS ou os dois números. Para trabalhadores autônomos existe também o NIT, e caso o trabalhador seja contratado para um emprego CLT, o número se mantém o mesmo para o registro PIS.

