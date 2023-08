Aposentadoria por idade rural: como solicitar e documentos necessários

Para muitos trabalhadores do campo, a aposentadoria rural não é apenas um direito, mas um reconhecimento de anos de trabalho árduo e dedicação à terra. Esse benefício previdenciário oferece uma segurança financeira e melhoria na qualidade de vida em uma fase em que muitos buscam descanso.

É fundamental, portanto, compreender os procedimentos e requisitos para solicitar a aposentadoria. Abaixo, trazemos um guia completo sobre a aposentadoria rural.

O que é aposentadoria rural?

A aposentadoria rural é um benefício previdenciário cuidadosamente desenhado para contemplar aqueles que dedicam sua vida profissional às atividades desenvolvidas no campo ou na pescaria. Em sua essência, este benefício foi estruturado para atender às especificidades dos trabalhadores rurais, reconhecendo os desafios e singularidades do labor diário em ambientes rurais.o setor.

Esse benefício abrange um espectro variado de profissionais, é destinada não apenas aos agricultores familiares e pescadores artesanais, mas também engloba os direitos das comunidades indígenas que, historicamente, mantêm um vínculo estreito e direto com a terra e suas atividades sustentáveis.

O que torna a aposentadoria rural particularmente única é a sua flexibilidade em relação às contribuições previdenciárias. Os trabalhadores rurais podem ser dispensados de contribuições regulares ao INSS, em reconhecimento quanto a informalidade e as particularidades econômicas comuns nesse setor.

Quais trabalhadores têm direito a aposentadoria rural?

A aposentadoria rural é voltada para trabalhadores que dedicaram uma parcela significativa de suas vidas às atividades agrícolas e rurais. Para ser elegível a esse tipo de aposentadoria, é fundamental comprovar tanto a realização dessas tarefas quando atingir a idade aposentadoria rural.

Entre os indivíduos que podem solicitar a aposentação rural estão os filhos de agricultores, pescadores artesanais e indígenas que comprovem ter trabalhado no setor por, no mínimo, 180 meses, equivalendo a 15 anos.

Entre os indivíduos que podem solicitar a aposentação rural estão os filhos de agricultores, pescadores artesanais e indígenas que comprovem ter trabalhado no setor por, no mínimo, 180 meses, equivalendo a 15 anos.

Passo a passo para solicitar aposentadoria rural pelo Meu INSS

Com a digitalização de muitos serviços, o processo para solicitar a aposentadoria por idade rural também se modernizou. Agora, é possível fazer o pedido pela plataforma online Meu INSS, seja através do site ou do aplicativo:

Acesse o site do Meu INSS ou baixe o aplicativo. Faça login utilizando seu login do GOV BR, com CPF e senha. Se ainda não for cadastrado, crie uma conta. No menu, selecione "Novo pedido". No campo de busca, digite "aposentadoria rural" e selecione a opção correspondente. Preencha as informações solicitadas e anexe os documentos necessários. Revise todos os dados inseridos para evitar erros. Finalize o pedido e monitore seu andamento por meio do aplicativo ou ligando para o número 135.

Documentação necessária para solicitar aposentadoria

Além da lista de documentos pessoais básicos, é preciso apresentar comprovantes da atividade rural. É importante ter em mãos a Carteira de Trabalho Digital e saber o número do PIS.

A autodeclaração disponível no aplicativo Meu INSS será posteriormente validada pelo órgão por meio de bases de dados governamentais.

Como comprovar trabalho rural no INSS

A comprovação da atividade rural é uma etapa fundamental para aqueles que buscam solicitar a aposentadoria rural pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O processo varia conforme o perfil do trabalhador, sendo o segurado especial e outros trabalhadores rurais as categorias mais comuns. A seguir, detalharemos os passos e os documentos necessários para cada perfil.

Segurado Especial

O segurado especial tem uma facilidade nesse processo. Esse perfil de trabalhador pode preencher a autodeclaração rural diretamente pelo portal Meu INSS. Uma vez feita essa declaração, o INSS se encarrega de verificar as informações fornecidas. Para isso, o órgão utiliza bancos de dados confiáveis, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP) e o Cadastro de Imóveis Rurais (CAFIR).

Outros trabalhadores rurais

Para os demais trabalhadores rurais, a comprovação exige uma etapa adicional. Além da autodeclaração realizada no Meu INSS, é necessário apresentar documentos que comprovem a atividade rural exercida ao longo dos anos.

A prova pode ser feita por meio de notas fiscais ou até mesmo blocos de notas do produtor rural. É essencial que esses documentos sejam guardados e apresentados em bom estado para garantir a aprovação do benefício.

Qual o valor da aposentadoria por idade rural em 2023?

A aposentadoria rural representa uma forma de garantir uma melhor qualidade de vida aos trabalhadores que se dedicaram ao campo por anos a fio. Em 2023, o valor desse benefício foi estabelecido em consonância com o salário-mínimo do Brasil, perfazendo um total de R$ 1.147,00.

Este montante tem como base os cálculos previdenciários, atualizados anualmente, conforme os índices oficiais. O alinhamento com o salário-mínimo visa assegurar que esses trabalhadores recebam um valor mínimo de sustentação, considerando os desafios e especificidades da atividade rural.

Como consultar o pedido de aposentadoria rural pela internet?

A aposentadoria rural é um benefício essencial para muitos trabalhadores que dedicam suas vidas ao campo. A consulta online facilita o processo de acompanhar a situação da solicitação sem precisar sair de casa.

Aqui está um guia simples para verificar o andamento do seu pedido de aposentadoria rural: