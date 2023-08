Como consultar o resultado da perícia do INSS online

Se você passou por uma perícia médica do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e está aguardando pelo resultado, saiba que é possível consultar o andamento e o desfecho da sua avaliação pelo celular. Para isso, basta seguir o tutorial que disponibilizamos no decorrer deste conteúdo para conseguir acessar as suas informações.

Quais benefícios demandam perícia médica do INSS?

Os principais benefícios que demandam perícia médica são:

auxílio-doença;

aposentadoria por invalidez;

Benefício de Prestação Continuada (BPC);

pensão por morte;

auxílio-acidente.

Quem tem direito ao auxílio doença?

Para ter direito ao auxílio-doença, o segurado precisa atender a certos requisitos, como:

qualidade de segurado : é necessário ser um segurado do INSS;

carência : o segurado precisa ter, no mínimo, 12 contribuições mensais ao INSS. No entanto, existem algumas situações em que essa carência pode ser dispensada , como em acidentes de trabalho ou de algumas doenças específicas previstas em lei, como tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, AIDS, contaminação por radiação e hepatopatia grave.

incapacidade : a doença ou lesão deve resultar em uma incapacidade temporária para o trabalho que deve ser confirmada através da perícia médica;

manutenção da qualidade de segurado : ainda que o trabalhador tenha interrompido suas contribuições ao INSS, ele pode solicitar o auxílio-doença dentro de um determinado período, chamado de “período de graça”, que varia de acordo com o tipo de segurado e situação;

comprovação : é imprescindível apresentar atestados médicos, exames e quaisquer outros documentos que possam comprovar a enfermidade e a incapacidade laboral.

Caso o segurado cumpra todos esses requisitos, ele terá direito ao benefício. O valor do auxílio-doença corresponde a um percentual do salário de benefício que, geralmente, é de 91%.

Como consultar o resultado da perícia online?

Acesso ao Meu INSS: Baixe o aplicativo “Meu INSS” ou acesse o portal pelo endereço: https://meu.inss.gov.br . Se você já possui cadastro, selecione a opção “Entrar” e depois em “Login”. Caso contrário, clique em “Cadastrar” e siga as instruções. Autenticação: Faça login usando suas credenciais. Você pode optar por usar o login através do “Gov.br”. Consultar o resultado: Clique em “Do que você precisa?”; Escreva “Resultado de Benefício por Incapacidade”; Na lista, clique no nome do serviço/benefício; Leia o texto que aparece na tela e avance seguindo as orientações.

Agora você já sabe como consultar o resultado da perícia do INSS.

Como agendar perícia médica do INSS online?

Para agendar a perícia médica do INSS de forma online, basta acessar o site do “Meu INSS” ( https://meu.inss.gov.br ) e seguir os passos abaixo:

Clique na opção “Pedir benefício por incapacidade”. Uma nova tela aparecerá solicitando o preenchimento dos dados do empregado que está sendo afastado. Preencha os campos e clique em “Continuar”. Selecione a opção “Perícia Inicial” e, em seguida, em “Selecionar”. Na próxima tela, aparecerão orientações referentes ao agendamento. Leia atentamente o texto e clique em “Sim” e depois em “Avançar”. Preencha os seus dados pessoais e, no campo “Categoria do Trabalhador”, escolha a opção “Empregado”. Preencha os novos campos que serão exibidos na tela. Informe o CEP da cidade da agência do INSS que o empregado deseja realizar a perícia e clique em “Consultar”. Clique na agência escolhida e, em seguida, em “Avançar”. O site deverá redirecionar o atendimento para a marcação da perícia presencial dependendo da agência escolhida. Nesse caso: preencha as informações solicitadas e clique em “Avançar”; informe, novamente, o CEP da agência e selecione “Consultar”; selecione a agência desejada. Uma nova tela será exibida solicitando a definição da data da perícia de acordo com os horários disponíveis. Preencha a informação e clique em “Avançar”. Informe os dados solicitados na próxima tela, assinalando a “Origem do Requerimento” e informando o CID que gerou o afastamento. Clique em “Avançar”. Novos campos serão exibidos. Preencha-os corretamente. Em seguida, uma tela exibirá uma seleção de agência bancária para o recebimento do benefício/auxílio-doença. Informe a agência e clique em “Avançar”.

Pronto! A sua perícia médica do INSS está agendada com sucesso. Agora basta comparecer à agência do INSS escolhida portando os documentos necessários para realizar a consulta.

Afinal, quais documentos levar para avaliação social do INSS?

Depois de agendar a sua perícia, é hora de separar os documentos necessários para a concessão do benefício:

documentos de identificação com foto (RG, CNH, passaporte, etc.);

CPF;

carteira de trabalho ou outro documento que comprove sua vinculação ao INSS (caso seja contribuinte individual, por exemplo);

documentos médicos (atestados, exames, relatórios médicos, prescrições médicas, declarações de internações e prontuários)

Em caso de acidentes de trabalho, leve também o Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT) emitido pela empresa e documentos que possam comprovar a relação entre o acidente de trabalho ou doença ocupacional e a atividade profissional desempenhada.

Organize todos os documentos de forma clara e em ordem cronológica para facilitar a análise do médico perito. Se possível, leve cópias dos documentos médicos, pois, em alguns casos, o perito pode solicitar para anexar ao processo.

Em quanto tempo sai o resultado da perícia?