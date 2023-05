Como fazer a Carteira de Trabalho Digital

Desde 2019, a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é emitida apenas de forma digital, sem a necessidade de ter o documento físico. O documento eletrônico consolida dados do contrato de trabalho, salário, registros de férias, pagamento de 13º, rescisões contratuais e demais eventos ligados ao histórico do trabalhador.

Para ter acesso à Carteira de Trabalho Digital, o empregado precisa do número do CPF e de uma conta dentro da plataforma Gov.Br, o portal do governo federal que reúne todos os serviços federais. O processo é instantâneo e não exige tempo de espera, como na obtenção da carteira física.

As informações da carteira digital são as mesmas da carteira física, caso ainda tenha. Se ocorrer divergências, o trabalhador deve pedir para o empregador atual corrigir informações desatualizadas.

Como ter a Carteira de Trabalho Digital?

Ter número do CPF

Ter conta dentro do portal Gov.Br

Como acessar a Carteira de Trabalho Digital

Pelo app

Baixe o aplicativo

Clique em entrar com gov.br

Coloque seu CPF e a senha cadastrada dentro do sistema gov.br

Ao entrar, você já tem acesso à sua Carteira de Trabalho Digital

Pelo site

Clique em entrar com gov.br

Coloque o CPF e a senha da plataforma e você já tem acesso à sua Carteira de Trabalho Digital

Tenho a Carteira de Trabalho física, devo guardar?

O Ministério do Trabalho recomenda ao empregado que guarde a carteira física para conservar informações sobre empregos antigos e pedir alguma comprovação para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Principalmente no caso de alguma empresa ter fechado antes da migração dos registros para o e-Social.

O documento também é válido para comprovar identidade, assim como o RG e a CNH.

Empregador

Para o empregador, a carteira de trabalho digital funciona de forma semelhante à física. A diferença é que as empresas devem fazer todas as admissões, demissões e anotações por meio do e-Social, reduzindo a burocracia e agilizando o processo.

Diferentemente da carteira física, a Carteira de Trabalho Digital não exige a numeração específica de oito dígitos, divididos entre número de identificação e de série. Todas as informações podem ser inseridas digitando apenas o CPF do empregado. Em até 48 horas após a inserção no e-Social, as informações deverão aparecer na CTPS digital.

(Com Agência Brasil)