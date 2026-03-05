'Cidade de Deus' é eleito o 10º melhor filme de todos os tempos

O filme brasileiro "Cidade de Deus", lançado em 2002, aparece na 10ª posição no ranking dos 500 melhores filmes de todos os tempos. A lista foi divulgada pela rede social de cinema Letterboxd.

O levantamento considera apenas longas-metragens de ficção. Entre os critérios, as produções precisam ter mais de 40 minutos e pelo menos 25 mil avaliações registradas por usuários da plataforma.

Dirigido por Fernando Meirelles e co-dirigido por Kátia Lund, o longa é ambientado na favela Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. O filme soma quatro indicações ao Oscar, recorde nacional dividido com "O Agente Secreto".

No ranking do Letterboxd, a produção brasileira aparece à frente de títulos como "O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei", "Parasita" e "O Poderoso Chefão".

Outros filmes brasileiros na lista

Além de "Cidade de Deus", outros quatro títulos do cinema brasileiro aparecem entre os 500 melhores avaliados pelos usuários da plataforma.

"Central do Brasil" (1998) ocupa a 105ª posição .

(1998) ocupa a . "Ainda Estou Aqui" (2024) aparece em 120º .

(2024) aparece em . "Que Horas Ela Volta?" (2015) está em 397º .

(2015) está em . "Carandiru" (2003) surge em 429º.

O top 10 da lista inclui títulos como "Harakiri" (1962), "Os Sete Samurais" (1954), "12 Homens e Uma Sentença" (1957) e "Um Sonho de Liberdade" (1994).