Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'Cidade de Deus' é eleito o 10º melhor filme de todos os tempos

Filme brasileiro de 2002, dirigido por Fernando Meirelles, aparece na 10ª posição entre os 500 melhores longas de ficção da plataforma Letterboxd

'Cidade de Deus': filme brasileiro teve quatro indicações ao Oscar (Reprodução/YouTube)

'Cidade de Deus': filme brasileiro teve quatro indicações ao Oscar (Reprodução/YouTube)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 5 de março de 2026 às 15h47.

Tudo sobreFilmes
Saiba mais

O filme brasileiro "Cidade de Deus", lançado em 2002, aparece na 10ª posição no ranking dos 500 melhores filmes de todos os tempos. A lista foi divulgada pela rede social de cinema Letterboxd.

O levantamento considera apenas longas-metragens de ficção. Entre os critérios, as produções precisam ter mais de 40 minutos e pelo menos 25 mil avaliações registradas por usuários da plataforma.

Dirigido por Fernando Meirelles e co-dirigido por Kátia Lund, o longa é ambientado na favela Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. O filme soma quatro indicações ao Oscar, recorde nacional dividido com "O Agente Secreto".

No ranking do Letterboxd, a produção brasileira aparece à frente de títulos como "O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei", "Parasita" e "O Poderoso Chefão".

Outros filmes brasileiros na lista

Além de "Cidade de Deus", outros quatro títulos do cinema brasileiro aparecem entre os 500 melhores avaliados pelos usuários da plataforma.

  • "Central do Brasil" (1998) ocupa a 105ª posição.
  • "Ainda Estou Aqui" (2024) aparece em 120º.
  • "Que Horas Ela Volta?" (2015) está em 397º.
  • "Carandiru" (2003) surge em 429º.

O top 10 da lista inclui títulos como "Harakiri" (1962), "Os Sete Samurais" (1954), "12 Homens e Uma Sentença" (1957) e "Um Sonho de Liberdade" (1994).

Acompanhe tudo sobre:FilmesFilmes brasileirosCinema

Mais de Pop

Choro, revolta e promessa marcam a festa da Líder Samira no BBB 26

Após desistir da Warner, Netflix compra startup de IA de Ben Affleck

BBB 26: Chaiany confronta Jordana após conversa com Cowboy

Britney Spears é presa após dirigir sob efeito de álcool na Califórnia

Mais na Exame

Mundo

Trump chama Espanha de 'perdedora' em meio às divergências sobre ataque ao Irã

Future of Money

Queda do bitcoin não afasta investidores institucionais

Pop

Choro, revolta e promessa marcam a festa da Líder Samira no BBB 26

Casual

A capital eleita a melhor cidade da Europa em 2026