'Cidade de Deus' é eleito o 10º melhor filme de todos os tempos

'Cidade de Deus': filme brasileiro teve quatro indicações ao Oscar (Reprodução/YouTube)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 5 de março de 2026 às 15h47.
O filme brasileiro "Cidade de Deus", lançado em 2002, aparece na 10ª posição no ranking dos 500 melhores filmes de todos os tempos. A lista foi divulgada pela rede social de cinema Letterboxd.
O levantamento considera apenas longas-metragens de ficção. Entre os critérios, as produções precisam ter mais de 40 minutos e pelo menos 25 mil avaliações registradas por usuários da plataforma.
Dirigido por Fernando Meirelles e co-dirigido por Kátia Lund, o longa é ambientado na favela Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. O filme soma quatro indicações ao Oscar, recorde nacional dividido com "O Agente Secreto".
No ranking do Letterboxd, a produção brasileira aparece à frente de títulos como "O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei", "Parasita" e "O Poderoso Chefão".
Além de "Cidade de Deus", outros quatro títulos do cinema brasileiro aparecem entre os 500 melhores avaliados pelos usuários da plataforma.
O top 10 da lista inclui títulos como "Harakiri" (1962), "Os Sete Samurais" (1954), "12 Homens e Uma Sentença" (1957) e "Um Sonho de Liberdade" (1994).