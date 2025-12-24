Governo estuda tarifa zero no transporte público, diz ministro das Cidades

O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou, nesta quarta-feira, 24, que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estuda a implementação da tarifa zero no transporte público.

Em entrevista ao SBT News, Jader Filho disse que a medida ainda depende de estudos econômicos e de um debate nacional envolvendo União, estados e municípios.

De acordo com o ministro, a proposta é que, a partir do primeiro semestre de 2026, o governo federal se reúna com associações e gestores estaduais e municipais para buscar um modelo que concilie qualidade com uma "tarifa que caiba no bolso das famílias”.

Ele também explicou que o presidente Lula determinou que o Ministério da Fazenda, comandado por Fernando Haddad, elabore um estudo para avaliar os impactos econômicos da proposta.

“Obviamente, se dentro dessa desse estudo que for feito a gente chegar na tarifa zero. Este seria o mundo ideal, mas acho que o que a gente precisa discutir nesse momento é a qualidade do transporte público”, declarou.

Jader também classificou o tema como prioritário para o governo Lula, mas ponderou que a solução não pode partir apenas da União.

“Essa responsabilidade do transporte público é dos municípios, mas o governo federal e os governos estaduais não podem se omitir nisso”, afirmou, defendendo uma discussão nacional e a análise “caso a caso” das realidades locais.