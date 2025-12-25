Brasil

Ônibus municipais circulam de graça no Natal e no Ano Novo em São Paulo

Gratuidade vale para todos os ônibus da capital paulista nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, das 0h às 23h59

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 07h35.

A cidade de São Paulo terá tarifa zero nos ônibus municipais em dois feriados consecutivos: nesta quinta-feira, 25, e também no dia 1º de janeiro.

A medida faz parte do programa Domingão Tarifa Zero, que permite o uso gratuito do transporte coletivo aos domingos e feriados, entre meia-noite e 23h59.

A população poderá utilizar o Bilhete Único para liberar a catraca. Quem não tiver o cartão poderá embarcar com liberação do cobrador ou motorista.

Impacto do programa

Segundo a Prefeitura, o Domingão Tarifa Zero completou dois anos em 17 de dezembro e já transportou mais de 310 milhões de passageiros.

A comparação entre os domingos de novembro de 2023 e 2025 mostra aumento de 38% na demanda.

A proposta é facilitar o deslocamento durante as festas de fim de ano, permitindo que moradores e visitantes atravessem a cidade para visitar familiares sem custo.

