Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO
Um conteúdo SBT News

Lula fará pronunciamento na véspera de Natal; veja horário

Fala do presidente está marcada para esta quarta-feira, 24, com transmissão simultânea em rádio e TV

Lula: presidente fala nesta quarta-feira (Ton Molina/NurPhoto/Getty Images)

Lula: presidente fala nesta quarta-feira (Ton Molina/NurPhoto/Getty Images)

SBT News
SBT News

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 12h22.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará um pronunciamento em rede nacional às 20h30 desta quarta-feira, 24, véspera de Natal. A mensagem terá duração aproximada de sete minutos e será exibida simultaneamente por todas as emissoras de rádio e televisão de sinal aberto no país.

A convocação oficial foi enviada às emissoras na terça-feira, 23, pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom). O presidente também comunicou a realização do pronunciamento por meio de suas redes sociais.

Contexto da mensagem

O pronunciamento ocorre em meio à divulgação de medidas recentes do governo, como a assinatura do decreto que reajusta o salário mínimo para R$ 1.621 a partir de 1º de janeiro de 2026.

Em 2024, no pronunciamento natalino anterior, Lula fez uma mensagem com foco em união nacional e agradecimento pelo apoio recebido durante seu período de recuperação médica.

Pronunciamento de 2024

Na ocasião, o presidente estava em tratamento após uma cirurgia para drenagem de um hematoma na cabeça, decorrente de uma queda sofrida no banheiro do Palácio da Alvorada, em Brasília.

A fala daquele ano foi marcada por referências à recuperação de saúde, mensagens de esperança e apelos à coesão social.

Acompanhe tudo sobre:Luiz Inácio Lula da Silva

Mais de Brasil

Programa de SP devolveu 5,4 mil celulares roubados a vítimas em 6 meses

Natal deve ser marcado por altas temperaturas e chuvas intensas

Cirurgia de Bolsonaro pode durar até quatro horas, com internação de até sete dias

Bolsonaro deixa PF pela primeira vez para cirurgia no Natal

Mais na Exame

Economia

Salário mínimo de 2026: valor ideal seria de R$ 7.067, diz Dieese

EXAME Agro

Peru e uva-passa: o agro por trás da ceia — e de um mercado de R$ 85 bilhões

Pop

De São Nicolau ao Papai Noel: qual é a origem do bom velhinho do Natal?

Mercados

Wall Street inicia 'rali do Papai Noel' sem direção definida