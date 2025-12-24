Lula fará pronunciamento na véspera de Natal; veja horário

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará um pronunciamento em rede nacional às 20h30 desta quarta-feira, 24, véspera de Natal. A mensagem terá duração aproximada de sete minutos e será exibida simultaneamente por todas as emissoras de rádio e televisão de sinal aberto no país.

A convocação oficial foi enviada às emissoras na terça-feira, 23, pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom). O presidente também comunicou a realização do pronunciamento por meio de suas redes sociais.

Contexto da mensagem

O pronunciamento ocorre em meio à divulgação de medidas recentes do governo, como a assinatura do decreto que reajusta o salário mínimo para R$ 1.621 a partir de 1º de janeiro de 2026.

Em 2024, no pronunciamento natalino anterior, Lula fez uma mensagem com foco em união nacional e agradecimento pelo apoio recebido durante seu período de recuperação médica.

Pronunciamento de 2024

Na ocasião, o presidente estava em tratamento após uma cirurgia para drenagem de um hematoma na cabeça, decorrente de uma queda sofrida no banheiro do Palácio da Alvorada, em Brasília.

A fala daquele ano foi marcada por referências à recuperação de saúde, mensagens de esperança e apelos à coesão social.