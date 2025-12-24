Bolsonaro é considerado apto e fará cirurgia de hérnia 9h na quinta

Após realizar exames pré-operatórios nesta quarta-feira, 24, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi considerado apto para se submeter à cirurgia de hérnia inguinal bilateral, marcada para quinta-feira, 25, às 9h, em Brasília. A informação consta em boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star.
Segundo o comunicado, Bolsonaro passou por avaliação cardiológica e análise de risco cirúrgico, que liberaram a realização do procedimento.
Cirurgia sob anestesia geral
De acordo com o hospital, a cirurgia será realizada por meio de herniorrafia inguinal bilateral, sob anestesia geral, com previsão de duração de cerca de quatro horas.
O boletim informa ainda que a necessidade de um bloqueio anestésico do nervo frênico — procedimento avaliado para conter crises de soluços — ainda será analisada durante a internação, dependendo da evolução do pós-operatório e da condição clínica do paciente.
Avaliação contínua
Segundo a equipe médica, o eventual bloqueio do nervo frênico não está programado para ocorrer junto com a cirurgia de hérnia. A decisão será tomada apenas após nova reavaliação clínica ao longo da internação.
Bolsonaro está internado no Hospital DF Star desde a manhã desta quarta-feira, após autorização judicial para a realização do procedimento.
Cirurgia é considerada eletiva e de baixo risco
De acordo com perícia realizada pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, não há indicação de urgência ou emergência. O procedimento foi classificado como eletivo, com objetivo de melhorar a qualidade de vida do paciente.
A herniorrafia inguinal é considerada uma cirurgia de baixo risco e costuma ter recuperação rápida, sobretudo com técnicas modernas. A duração média do procedimento é de cerca de três horas.
Internação e período de recuperação
A defesa informou que Bolsonaro deve permanecer internado por cinco a sete dias após a cirurgia, para acompanhamento médico e controle da recuperação pós-operatória.
Antes do procedimento, o ex-presidente passa por exames de sangue e avaliações cardíacas para análise do risco cirúrgico.
Além da hérnia, os peritos também analisaram queixas de soluços persistentes relatadas por Bolsonaro. A avaliação indicou que o bloqueio do nervo frênico é uma medida clinicamente adequada e deve ser realizada assim que possível, conforme indicação médica.
Regras de segurança e custódia
A realização da cirurgia foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão determinou que a transferência ao hospital fosse feita de forma discreta, com acesso pelas áreas internas da unidade.
Durante a internação, Bolsonaro ficará em um setor isolado do hospital. A Polícia Federal manterá vigilância permanente, com agentes posicionados na entrada do quarto e equipes de prontidão dentro e fora da unidade.
Também está proibida a entrada de telefones celulares e computadores no quarto, com exceção de equipamentos médicos.
Acompanhantes e visitas
Bolsonaro está acompanhado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Os filhos também poderão visitá-los.
Leia o boletim médico:
"Brasília, 24 de dezembro de 2025 - O Hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi admitido para realização de procedimento de herniorrafia inguinal bilateral. Realizou exames pré-operatórios, com avaliação cardiológica e de risco cirúrgico, sendo considerado apto para o procedimento proposto. A cirurgia está programada para ocorrer amanhã (25/12/2025), a partir das 9h, sob anestesia geral, com previsão de 4 horas de duração. A necessidade do procedimento de bloqueio anestésico do nervo frênico será avaliada durante a internação, a depender da evolução do pós-operatório e condição clínica.
Dr. Claudio Birolini - Cirurgião Geral
Dr. Leandro Echenique - Cardiologista
Dr. Brasil Caiado - Cardiologista
Dr. Allisson B. Barcelos Borges - Diretor Geral"