Bolsonaro é considerado apto e fará cirurgia de hérnia 9h na quinta

Após realizar exames pré-operatórios nesta quarta-feira, 24, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi considerado apto para se submeter à cirurgia de hérnia inguinal bilateral, marcada para quinta-feira, 25, às 9h, em Brasília. A informação consta em boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star.

Segundo o comunicado, Bolsonaro passou por avaliação cardiológica e análise de risco cirúrgico, que liberaram a realização do procedimento.

Cirurgia sob anestesia geral

De acordo com o hospital, a cirurgia será realizada por meio de herniorrafia inguinal bilateral, sob anestesia geral, com previsão de duração de cerca de quatro horas.

O boletim informa ainda que a necessidade de um bloqueio anestésico do nervo frênico — procedimento avaliado para conter crises de soluços — ainda será analisada durante a internação, dependendo da evolução do pós-operatório e da condição clínica do paciente.

Avaliação contínua

Segundo a equipe médica, o eventual bloqueio do nervo frênico não está programado para ocorrer junto com a cirurgia de hérnia. A decisão será tomada apenas após nova reavaliação clínica ao longo da internação.

Bolsonaro está internado no Hospital DF Star desde a manhã desta quarta-feira, após autorização judicial para a realização do procedimento.