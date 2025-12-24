Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Bolsonaro é considerado apto e fará cirurgia de hérnia 9h na quinta

Procedimento no Hospital DF Star deve durar cerca de quatro horas

Jair Bolsonaro: ex-presidente será operado no Natal (Ton Molina/Getty Images)

Jair Bolsonaro: ex-presidente será operado no Natal (Ton Molina/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 16h15.

Após realizar exames pré-operatórios nesta quarta-feira, 24, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi considerado apto para se submeter à cirurgia de hérnia inguinal bilateral, marcada para quinta-feira, 25, às 9h, em Brasília. A informação consta em boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star.

Segundo o comunicado, Bolsonaro passou por avaliação cardiológica e análise de risco cirúrgico, que liberaram a realização do procedimento.

Cirurgia sob anestesia geral

De acordo com o hospital, a cirurgia será realizada por meio de herniorrafia inguinal bilateral, sob anestesia geral, com previsão de duração de cerca de quatro horas.

O boletim informa ainda que a necessidade de um bloqueio anestésico do nervo frênico — procedimento avaliado para conter crises de soluços — ainda será analisada durante a internação, dependendo da evolução do pós-operatório e da condição clínica do paciente.

Avaliação contínua

Segundo a equipe médica, o eventual bloqueio do nervo frênico não está programado para ocorrer junto com a cirurgia de hérnia. A decisão será tomada apenas após nova reavaliação clínica ao longo da internação.

Bolsonaro está internado no Hospital DF Star desde a manhã desta quarta-feira, após autorização judicial para a realização do procedimento.

Cirurgia é considerada eletiva e de baixo risco

De acordo com perícia realizada pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, não há indicação de urgência ou emergência. O procedimento foi classificado como eletivo, com objetivo de melhorar a qualidade de vida do paciente.

A herniorrafia inguinal é considerada uma cirurgia de baixo risco e costuma ter recuperação rápida, sobretudo com técnicas modernas. A duração média do procedimento é de cerca de três horas.

Internação e período de recuperação

A defesa informou que Bolsonaro deve permanecer internado por cinco a sete dias após a cirurgia, para acompanhamento médico e controle da recuperação pós-operatória.

Antes do procedimento, o ex-presidente passa por exames de sangue e avaliações cardíacas para análise do risco cirúrgico.

Além da hérnia, os peritos também analisaram queixas de soluços persistentes relatadas por Bolsonaro. A avaliação indicou que o bloqueio do nervo frênico é uma medida clinicamente adequada e deve ser realizada assim que possível, conforme indicação médica.

Regras de segurança e custódia

A realização da cirurgia foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão determinou que a transferência ao hospital fosse feita de forma discreta, com acesso pelas áreas internas da unidade.

Durante a internação, Bolsonaro ficará em um setor isolado do hospital. A Polícia Federal manterá vigilância permanente, com agentes posicionados na entrada do quarto e equipes de prontidão dentro e fora da unidade.

Também está proibida a entrada de telefones celulares e computadores no quarto, com exceção de equipamentos médicos.

Acompanhantes e visitas

Bolsonaro está acompanhado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Os filhos também poderão visitá-los.

Leia o boletim médico:

"Brasília, 24 de dezembro de 2025 - O Hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi admitido para realização de procedimento de herniorrafia inguinal bilateral. Realizou exames pré-operatórios, com avaliação cardiológica e de risco cirúrgico, sendo considerado apto para o procedimento proposto. A cirurgia está programada para ocorrer amanhã (25/12/2025), a partir das 9h, sob anestesia geral, com previsão de 4 horas de duração. A necessidade do procedimento de bloqueio anestésico do nervo frênico será avaliada durante a internação, a depender da evolução do pós-operatório e condição clínica.

Dr. Claudio Birolini - Cirurgião Geral

Dr. Leandro Echenique - Cardiologista

Dr. Brasil Caiado - Cardiologista

Dr. Allisson B. Barcelos Borges - Diretor Geral"

Acompanhe tudo sobre:Jair Bolsonaro

Mais de Brasil

Equipe médica avalia procedimento para conter soluços de Bolsonaro

Pilotos e comissários avaliam greve a partir de 1º de janeiro

São Paulo isenta motos de até 180 cilindradas do IPVA a partir de 2026

Moraes autoriza filhos de Bolsonaro a visitá-lo em hospital

Mais na Exame

Negócios

Após crescer 50%, empresa de SC anunciará novo comando e mira exterior

Um conteúdo SBT News

Equipe médica avalia procedimento para conter soluços de Bolsonaro

Casual

Os 19 melhores vinhos tintos brasileiros eleitos por renomado guia internacional

Pop

Pat Finn, de Friends e Seinfeld, morre aos 60 anos