Governo estabelece novas regras para check-in e check-out em hotéis no Brasil

O Ministério do Turismo publicou, na última terça-feira, 16, uma portaria com novas regras para check-in e check-out em hotéis em todo o país. A diária passa a corresponder a 24 horas, mas até 3 horas desse período podem ser destinadas à limpeza do quarto.

A fiscalização das medidas será feita pelo próprio Ministério do Turismo.

Regras para hóspedes

Os estabelecimentos devem informar com antecedência os horários de entrada e saída, bem como o tempo estimado para higienização. Caso o hóspede solicite entrada antecipada ou saída tardia, tarifas adicionais poderão ser aplicadas, desde que comunicadas previamente.

Durante a estadia, hotéis ficam obrigados a oferecer limpeza completa do quarto, troca de roupas de cama e de toalhas em frequência adequada.

Ficha digital de registro

Outra medida anunciada é a criação da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) em formato digital. A ferramenta permitirá check-in antecipado online, reduzindo custos com papel e aumentando a agilidade no atendimento.

Segundo o governo, o cadastro digital deve beneficiar tanto os hotéis, com menos burocracia, quanto os clientes, com mais praticidade.

Impacto no setor

As novas regras buscam padronizar procedimentos e aumentar a transparência entre estabelecimentos e hóspedes. A expectativa é que a medida melhore a experiência do turista e fortaleça o setor de hospitalidade no Brasil.