Casual

Voo mais longo do mundo terá 29 horas de duração e sairá da América Latina; saiba mais

O voo inaugural acontecerá a partir de 4 de dezembro e percorrerá mais de 20 mil quilômetros

Xangai: destino com voos diretos a partir de Buenos Aires (Patrick Foto/Getty Images)

Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 12h22.

Com até 29 horas de voo, a China Eastern Airlines apresenta a nova rota que conecta Xangai a Buenos Aires.

O voo inaugural acontecerá em 4 de dezembro e percorrerá mais de 20 mil quilômetros entre 26 horas e 29 horas, dependendo das condições do vento.

Serão dois voos semanais no Boeing 777-300 ER que partirão da capital argentina com uma parada em Aukland, na Austrália. Ainda que haja uma conexão, o voo é considerado direto, já que os passageiros não descem da aeronave.

Segundo a Bloomberg, a passagem de ida na classe econômica custará a partir de U$ 1.715, já para a classe executiva, o trecho custará U$ 5 mil.

O voo ultrapassa em três horas o voo anterior mais longo, que conectava São Paulo a Pequim com uma parada em Madri.

