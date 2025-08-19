'Não vamos permitir preconceito', diz ministro do Turismo sobre veto de alimentos na COP 30

Celso Sabino, ministro do Turismo, afirmou que não vai permitir "preconceito com a culinária amazonense" durante a COP 30, que acontece em Belém, no Pará, em novembro deste ano.

A fala ocorreu durante o podcast “Bom Dia, Ministro” desta terça-feira, 19.

Sabino comentou sobre a recente decisão do Organização de Estados Ibero-americanos (OEI), que vetava a oferta de pratos típicos da culinária amazônica, como açaí, tucupi e maniçoba.

Entretanto, neste sábado, 16, a OEI voltou atrás e publicou uma errata retirando o veto e abrindo caminho para a comercialização desses alimentos.

“Houve um equívoco de, no edital de seleção de quem iria fornecer os alimentos para a COP, proibir a entrada dos principais ingredientes da nossa gastronomia”, afirmou o ministro. “Rebatemos prontamente e jamais vamos aceitar. A gastronomia de Belém é uma das mais deliciosas do planeta”.

Sabino reafirmou ampliação em rede de hotelaria

O ministro também destacou o empenho do governo federal em garantir hospedagem e infraestrutura adequadas para a COP 30. Segundo ele, desde o anúncio da ONU, diferentes ministérios têm atuado para assegurar que o evento seja um marco de “representatividade, inclusão e, sobretudo, de sugestões do Brasil para os acordos internacionais a fim de conter mudanças climáticas”.

Sabino também frisou que o Ministério do Turismo trabalha na expansão da rede hoteleira, em parceria com a iniciativa privada.

Ele explicou que foram cedidas áreas para a construção de novos hotéis e liberados financiamentos, muitos pelo Fundo Geral do Turismo, e que já destinou mais de R$ 382 milhões a projetos voltados ao evento.

“Temos dezenas de novos hotéis em construção, outros em ampliação ou reforma, e o fato é: teremos leitos para todos, com preços justos”, afirmou.