'Não vamos permitir preconceito', diz ministro do Turismo sobre veto de alimentos na COP 30

Celso Sabino: ministro do Turismo afirmou que governo já investiu R$ 382 milhões a projetos voltados à COP30. (Diego Campos/Secom/PR)
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 12h37.
Última atualização em 19 de agosto de 2025 às 12h41.
Celso Sabino, ministro do Turismo, afirmou que não vai permitir "preconceito com a culinária amazonense" durante a COP 30, que acontece em Belém, no Pará, em novembro deste ano.
A fala ocorreu durante o podcast “Bom Dia, Ministro” desta terça-feira, 19.
Sabino comentou sobre a recente decisão do Organização de Estados Ibero-americanos (OEI), que vetava a oferta de pratos típicos da culinária amazônica, como açaí, tucupi e maniçoba.
Entretanto, neste sábado, 16, a OEI voltou atrás e publicou uma errata retirando o veto e abrindo caminho para a comercialização desses alimentos.
“Houve um equívoco de, no edital de seleção de quem iria fornecer os alimentos para a COP, proibir a entrada dos principais ingredientes da nossa gastronomia”, afirmou o ministro. “Rebatemos prontamente e jamais vamos aceitar. A gastronomia de Belém é uma das mais deliciosas do planeta”.
O ministro também destacou o empenho do governo federal em garantir hospedagem e infraestrutura adequadas para a COP 30. Segundo ele, desde o anúncio da ONU, diferentes ministérios têm atuado para assegurar que o evento seja um marco de “representatividade, inclusão e, sobretudo, de sugestões do Brasil para os acordos internacionais a fim de conter mudanças climáticas”.
Sabino também frisou que o Ministério do Turismo trabalha na expansão da rede hoteleira, em parceria com a iniciativa privada.
Ele explicou que foram cedidas áreas para a construção de novos hotéis e liberados financiamentos, muitos pelo Fundo Geral do Turismo, e que já destinou mais de R$ 382 milhões a projetos voltados ao evento.
“Temos dezenas de novos hotéis em construção, outros em ampliação ou reforma, e o fato é: teremos leitos para todos, com preços justos”, afirmou.