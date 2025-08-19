Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Oferecimento:

LOGOS_Lojas-Renner
AMBIPAR
Sem nome (500 x 300 px)
randoncorp
CBA_1c0d9a
HYDRO
GOV PARÁ
ALLOS
LOGO SITE AGROPALMA PRETO

'Não vamos permitir preconceito', diz ministro do Turismo sobre veto de alimentos na COP 30

Celso Sabino alegou que veto de açaí, tucupi e maniçoba em edital de seleção da Organização de Estados Ibero-americanos foi equivocada

Celso Sabino: ministro do Turismo afirmou que governo já investiu R$ 382 milhões a projetos voltados à COP30. (Diego Campos/Secom/PR)

Celso Sabino: ministro do Turismo afirmou que governo já investiu R$ 382 milhões a projetos voltados à COP30. (Diego Campos/Secom/PR)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 12h37.

Última atualização em 19 de agosto de 2025 às 12h41.

Celso Sabino, ministro do Turismo, afirmou que não vai permitir "preconceito com a culinária amazonense" durante a COP 30, que acontece em Belém, no Pará, em novembro deste ano. 

A fala ocorreu durante o podcast “Bom Dia, Ministro” desta terça-feira, 19.

Sabino comentou sobre a recente decisão do Organização de Estados Ibero-americanos (OEI), que vetava a oferta de pratos típicos da culinária amazônica, como açaí, tucupi e maniçoba

Entretanto, neste sábado, 16, a OEI voltou atrás e publicou uma errata retirando o veto e abrindo caminho para a comercialização desses alimentos.

“Houve um equívoco de, no edital de seleção de quem iria fornecer os alimentos para a COP, proibir a entrada dos principais ingredientes da nossa gastronomia”, afirmou o ministro. “Rebatemos prontamente e jamais vamos aceitar. A gastronomia de Belém é uma das mais deliciosas do planeta”.

Sabino reafirmou ampliação em rede de hotelaria

O ministro também destacou o empenho do governo federal em garantir hospedagem e infraestrutura adequadas para a COP 30. Segundo ele, desde o anúncio da ONU, diferentes ministérios têm atuado para assegurar que o evento seja um marco de “representatividade, inclusão e, sobretudo, de sugestões do Brasil para os acordos internacionais a fim de conter mudanças climáticas”.

Sabino também frisou que o Ministério do Turismo trabalha na expansão da rede hoteleira, em parceria com a iniciativa privada. 

Ele explicou que foram cedidas áreas para a construção de novos hotéis e liberados financiamentos, muitos pelo Fundo Geral do Turismo, e que já destinou mais de R$ 382 milhões a projetos voltados ao evento. 

“Temos dezenas de novos hotéis em construção, outros em ampliação ou reforma, e o fato é: teremos leitos para todos, com preços justos”, afirmou.

Acompanhe tudo sobre:COP30Ministério do TurismoBelém

Mais de Brasil

Níveis de reservatórios em São Paulo são menores do que durante crise de 2015

Previsão do tempo: São Paulo deve ter calor e rajadas de vento nesta terça-feira, 19

Hugo Motta pauta projeto que endurece punição contra aliciamento de menores online

Reforma administrativa prevê fim das férias de 60 dias para servidores públicos

Mais na Exame

Brasil

Níveis de reservatórios em São Paulo são menores do que durante crise de 2015

Mercados

Ibovespa reverte alta da véspera e cai quase 2% — com apenas 4 ativos operando no azul

Mundo

EUA revogam mais de 6 mil vistos de estudantes, diz membro do Departamento de Estado

Pop

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta nesta terça-feira, 19