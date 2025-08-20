Governo do Paraná reduz em 45% alíquota do IPVA em 2026

O governo do Paraná anunciou nesta quarta-feira, 20, a redução de 45% na alíquota do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de todo o Brasil a partir de 2026. Dessa maneira, a alíquota passou de 3,5% para 1,9%.

A medida deve beneficiar 3,4 milhões de proprietários em todo estado. O projeto de lei será encaminhado para a Assembleia Legislativa. Com a nova base de cálculo, por exemplo, um dono de um automóvel de R$ 50 mil que pagava R$ 1.750 de imposto passará a pagar apenas R$ 950 em 2026. Veja outros exemplos:

Valor do veículo - valor do imposto (de 3,5% para 1,9%)

R$ 35 mil - de R$ 1.225 para R$ 665

R$ 40 mil - de R$ 1.400 para R$ 760

R$ 45 mil - de R$ 1.575 para R$ 855

R$ 48 mil - de R$ 1.680 para R$ 912

R$ 50 mil - de R$ 1.750 para R$ 950

R$ 60 mil - de R$ 2.100 para R$ 1.140

R$ 80 mil - de R$ 2.800 para R$ 1.520

R$ 100 mil - de R$ 3.500 para R$ 1.900

De acordo com a Receita Estadual, mais de 68% dos veículos paranaenses estão dentro dessa faixa. “É uma redução de 45%, deixando a alíquota do Paraná como a menor o Brasil", disse o Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), governador do Paraná.

A medida não altera a alíquota de veículos com valores diferenciados. Assim, ônibus, caminhões, veículos de aluguel, utilitários de carga ou movidos a gás natural veicular (GNV) seguem tributados em 1%.

A alíquota incide sobre o valor venal dos veículos, estabelecido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) a partir de uma análise regional dos preços praticados no estado. A divulgação desses dados é feita sempre no final do ano.

Aumento de multa

Para equilibrar a redução da alíquota, o governo do Paraná fará algumas alterações no IPVA 2026 – como o aumento da multa por atraso do pagamento do imposto, que passará de 10% para 20%.

A regra de cobrança de juros de mora e multa diária (0,33% ao dia, acrescida de juros da taxa Selic) será mantida, com a multa fixa de 20% sendo aplicada após 30 dias de atraso.

Além disso, o Estado espera aumentar a repatriação de veículos que hoje são emplacados em outras localidades, como Santa Catarina, em que a alíquota é de 2%. Com isso, o tamanho da frota tributada no Paraná deve aumentar, colaborando para esse equilíbrio.