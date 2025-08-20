Governo do Paraná reduz em 45% alíquota do IPVA em 2026

IPVA no Paraná: estado deve ter menor alíquota do país, disse o governador (Levi Bianco/Getty Images)
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 11h10.
O governo do Paraná anunciou nesta quarta-feira, 20, a redução de 45% na alíquota do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de todo o Brasil a partir de 2026. Dessa maneira, a alíquota passou de 3,5% para 1,9%.
A medida deve beneficiar 3,4 milhões de proprietários em todo estado. O projeto de lei será encaminhado para a Assembleia Legislativa. Com a nova base de cálculo, por exemplo, um dono de um automóvel de R$ 50 mil que pagava R$ 1.750 de imposto passará a pagar apenas R$ 950 em 2026. Veja outros exemplos:
Valor do veículo - valor do imposto (de 3,5% para 1,9%)
De acordo com a Receita Estadual, mais de 68% dos veículos paranaenses estão dentro dessa faixa. “É uma redução de 45%, deixando a alíquota do Paraná como a menor o Brasil", disse o Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), governador do Paraná.
A medida não altera a alíquota de veículos com valores diferenciados. Assim, ônibus, caminhões, veículos de aluguel, utilitários de carga ou movidos a gás natural veicular (GNV) seguem tributados em 1%.
A alíquota incide sobre o valor venal dos veículos, estabelecido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) a partir de uma análise regional dos preços praticados no estado. A divulgação desses dados é feita sempre no final do ano.
Para equilibrar a redução da alíquota, o governo do Paraná fará algumas alterações no IPVA 2026 – como o aumento da multa por atraso do pagamento do imposto, que passará de 10% para 20%.
A regra de cobrança de juros de mora e multa diária (0,33% ao dia, acrescida de juros da taxa Selic) será mantida, com a multa fixa de 20% sendo aplicada após 30 dias de atraso.
Além disso, o Estado espera aumentar a repatriação de veículos que hoje são emplacados em outras localidades, como Santa Catarina, em que a alíquota é de 2%. Com isso, o tamanho da frota tributada no Paraná deve aumentar, colaborando para esse equilíbrio.