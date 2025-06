Avaliação positiva de Ratinho Jr. cresce e chega a 69,7% de ótimo ou bom

O percentual de eleitores do Paraná que avaliam o trabalho do governador Ratinho Jr. (PSD) como ótimo ou bom é de 69,7%, enquanto os que consideram ruim ou péssimo é de apenas 8,1%, aponta a pesquisa do instituto Futura Inteligência divulgada nesta sexta-feira, 20.

O levantamento mostra ainda que 20,8% consideram o trabalho regular, e 1,4% não sabem ou não responderam sobre o governo paranaense.

Na comparação com a pesquisa divulgada em março de 2025, a popularidade da gestão Ratinho melhorou. O percentual de avaliação positiva teve uma alta de 6 pontos percentuais, enquanto a negativa teve uma variação de 1,4 ponto.

Em relação à aprovação, 83,1% dizem que validam o governo e 12,6% desaprovam. Apenas 4,3% não opinaram.

Em seu segundo mandato, Ratinho Jr. se coloca como pré-candidato à Presidência da República. O governador é um dos nomes que o presidente do PSD, Gilberto Kassab, aposta para furar a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), hoje inelegível.

A pesquisa do instituto Futura ouviu 800 pessoas em Paraná entre os dias 20 e 27 de maio por CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro do levantamento é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos com índice de confiança de 95%.