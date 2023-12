Saiba como calcular o valor do IPVA 2024

A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo divulgou nesta quarta-feira, 6, o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2024. A tabela de valores venais, que serve de parâmetro o cálculo do IPVA e envolve milhares de diferentes marcas, modelos e versões de veículos, ainda não foi divulgada. A Sefaz-SP informa que a tabela deve ser publicada nos próximos dias.

Como calcular o IPVA 2024 pelo valor venal?

Mas já é possível calcular quanto você pagará de IPVA. Para isso, basta consultar o valor venal do veículo na tabela Fipe de setembro de 2023 e selecionar marca, modelo, versão e ano de fabricação. O segundo passo é multiplicar o valor venal pela alíquota. Vale destacar, que cada estado tem regras próprias e uma alíquota. Veja tabela abaixo.

Estado Carros de passeio Caminhonetes e utilitários Motocicletas Acre (AC) 2,00% 1,00% 1,00% Alagoas (AL) 3,00% 3,25% 2,75% Amapá (AP) 3,00% 3,00% 1,50% Amazonas (AM) 3,00% 3,00% 2,00% Bahia (BA) 2,50% 2,50% 2,50% Ceará (CE) 3,00% 3,00% 2,00% Distrito Federal (DF) 3,50% 1,00% 2,00% Espírito Santo (ES) 2,00% 2,00% 1,00% Goiás (GO) 3,75% 3,45% 3,00% Maranhão (MA) 2,50% 2,50% 1,00% Mato Grosso (MT) 3,00% 2,50% 1,00% Mato Grosso do Sul (MS) 3,50% 3,50% 2,00% Minas Gerais (MG) 4,00% 3,00% 2,00% Pará (PA) 2,50% 2,50% 1,00% Paraíba (PB) 2,50% 2,50% 2,50% Paraná (PR) 3,50% 3,50% 3,50% Pernambuco (PE) 3,00% 3,00% 2,50% Piauí (PI) 2,50% 2,50% 2,00% Rio de Janeiro (RJ) 4,00% 3,00% 2,00% Rio Grande do Norte (RN) 3,00% 3,00% 2,00% Rio Grande do Sul (RS) 3,00% 3,00% 2,00% Rondônia (RO) 3,00% 3,00% 2,00% Roraima (RR) 3,00% 2,00% 2,00% Santa Catarina (SC) 2,00% 2,00% 1,00% São Paulo (SP) 4,00% 2,00% 2,00% Sergipe (SE) 2,50% 2,50% 2,00% Tocantins (TO) 2,00% 3,00% 2,00%

Um exemplo: em São Paulo, um carro de passeio no valor de R$ 50 mil pagará R$ 2 mil de IPVA. Já em Santa Catarina, o mesmo veículo, pagaria R$ 1 mil. A diferença no valor é devido a alíquota.

Como pagar o IPVA 2024?

Para pagar o IPVA 2024, o contribuinte pode consultar uma rede bancária credenciada e utilizar o número do Registro Nacional de Veículo Automotor (Renavam). Neste caso, é possível pagar pela internet ou débito agendado, nos terminais de autoatendimento ou outros canais oferecidos pela instituição bancária. O imposto também pode ser pago em casas lotéricas e nas empresas credenciadas à Sefaz-SP, que aceitarão cartão de crédito.

Há ainda a modalidade de pagamento via Pix. Nesta forma, o contribuinte precisa entrar na página do IPVA na plataforma do Sefaz-SP, informar os dados do veículo e gerar o QR Code para pagamento — lembrando que este código tem validade de 15 minutos. Não tendo sido pago, será necessário emitir um novo QR code. Ao ler o código com o aplicativo de banco, o destino que deve aparecer é “Secretaria da Fazenda e Planejamento", sob o CNPJ 46.377.222/0003-90 em conta do Banco do Brasil.