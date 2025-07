Petrobras anuncia redução de 14% no preço do gás canalizado e GNV às distribuidoras em agosto

A Petrobras anunciou que, a partir de sexta-feira, 1º de agosto, os preços de venda da molécula de gás às distribuidoras terão redução média de aproximadamente 14% em relação ao trimestre anterior. A mudança acompanha os contratos firmados pela companhia com as distribuidoras, que preveem revisões trimestrais do valor da molécula de gás. Fazem parte da queda o gás canalizado e veicular (GNV) vendido em postos de combustíveis. No entanto, o GLP (botijão) não faz parte desse recuo.

Essas variações estão atreladas ao comportamento do petróleo Brent e da taxa de câmbio R$/US$. Para o trimestre iniciado em agosto de 2025, a referência do petróleo Brent caiu 11%, enquanto o câmbio registrou apreciação de 3,2%, ou seja, o valor em reais necessários para adquirir um dólar foi reduzido em 3,2%.

A Petrobras informou que a variação por distribuidora dependerá dos produtos contratados com a empresa. Segundo a estatal, os mecanismos implementados em 2024, que incluem prêmios por performance e incentivos à demanda, podem ampliar a redução no preço da molécula.

Desde dezembro de 2022, o preço médio da molécula vendido às distribuidoras acumula queda de cerca de 32%, incluindo o efeito da redução de agosto. Caso sejam aplicados integralmente os prêmios mencionados, a redução acumulada poderá ultrapassar 33%.

Impacto ao consumidor

A companhia destacou que o preço final do gás natural ao consumidor não depende apenas do valor de venda da molécula pela Petrobras. Também são considerados o custo do transporte até a distribuidora, o portfólio de suprimento de cada empresa, as margens de distribuição (e, no caso do GNV – Gás Natural Veicular, dos postos de revenda) e os tributos federais e estaduais.