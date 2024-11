Multas de trânsito 2024: quais são os valores e regras das infrações

Para quem circula com qualquer veículo pelas vias do país, existe o Código Brasileiro de Trânsito, uma série de regras que precisam ser seguidas para garantir o bom funcionamento do trânsito. E, dentro do CBT, também estão as regras para infrações.

Tomar uma multa é mais comum do que se imagina, mas o motorista precisa ficar de olho na conta que chega e também nos pontos da carteira, para evitar a suspensão da CNH. Aqui você confere os valores atualizados para as multas de trânsito em 2024, além de regras de pontuação e demais informações sobre o assunto.

Quais são os tipos de multas e valores para 2024?

Atualmente, existem quatro categorias para as multas de trânsito. Confira o valor da multa para cada categoria em 2024, além da pontuação na carteira por cada infração feita:

Multas leves : R$88,38 (3 pontos na CNH);

Multas médias : R$130,16 (4 pontos);

Multas graves : R$195,23 (5 pontos);

Multas gravíssimas : R$293,47 (7 pontos).

As infrações gravíssimas podem ter o seu valor multiplicado, de acordo com a regra dos fatores multiplicadores.

O que são fatores multiplicadores?

Fatores multiplicadores são usados em infrações gravíssimas que aumentam o valor da multa. Por exemplo, dirigir sob influência de álcool ou recusar o teste do bafômetro tem um fator multiplicador de 10, resultando em uma multa de R$2.934,70.

Mas não é apenas esse delito, existem outros tipos de infração que possuem fatores multiplicadores, cada uma com a sua regra. Veja alguns exemplos:

Dirigir 50% acima da velocidade permitida;

Fazer manobras arriscadas;

Disputar corridas, os famosos “rachas”;

Ultrapassar um veículo pela contramão;

Não fazer o bafômetro;

Dirigir sem CNH ou com o documento vencido;

Entre outros.

Qual a regra de pontuação da CNH?

Cada multa recebida gera uma adição de pontuação na CNH, de acordo com a gravidade da infração. A pontuação máxima para suspensão da CNH varia entre 20 e 40 pontos, dependendo da reincidência de infrações gravíssimas nos últimos 12 meses. Veja quais são as regras:

20 pontos no total para duas ou mais infrações gravíssimas;

30 pontos no total para uma infração gravíssima;

40 pontos para quem não tem infrações gravíssimas.

Quais penalidades são previstas no Código Brasileiro de Trânsito?

Além das regras de pontuação e valor das multas, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) também prevê outras penalidades. Confira:

Advertência por Escrito : uma penalidade educativa, aplicada em infrações leves ou médias, quando o condutor não é reincidente. Não há pontos adicionados à CNH;

Suspensão da CNH : o condutor é proibido de dirigir por um período determinado (de 6 meses a 2 anos) quando acumula o limite de pontos ou comete infrações específicas, como dirigir alcoolizado;

Cassação da CNH : penalidade mais grave, a CNH é cancelada, e o condutor só poderá obter a habilitação após dois anos, começando o processo do zero, que inclui auto-escola e provas;

Apreensão e Retenção do Veículo : apreensão é a retirada do veículo de circulação, geralmente em caso de infração grave. A retenção é temporária, para regularização imediata de uma falha, como documentação vencida;

Bloqueio de Licenciamento : o veículo não pode ser licenciado até que as pendências (multas, impostos atrasados) sejam resolvidas.

Qual a tolerância para multas de velocidade?

A lei brasileira permite uma tolerância de até 7 km/h acima do limite de velocidade, para velocidades até 100 km/h. Para velocidades acima disso, a tolerância é de 7%. A partir disso, também há uma regra para a aplicação de multa, de acordo com a velocidade do motorista:

Até 20% acima do limite : multa média;

De 20% a 50% : multa grave;

Acima de 50% : multa gravíssima com fator multiplicador de 3, além de possibilidade da suspensão da CNH.

Como recorrer a uma multa de trânsito?

Toda vez que um motorista recebe uma multa em sua residência ou online, no próprio documento existe uma indicação para recorrer a multa, caso haja provas de que ela foi aplicada de maneira errada. Veja as etapas do processo para recorrer a uma infração:

Defesa Prévia : apresentação da contestação antes da penalidade ser confirmada; Recurso em 1ª instância : se a defesa for negada, o recurso pode ser feito junto à Junta Administrativa de Recursos de Infração; Recurso em 2ª instância : caso o recurso seja indeferido na primeira instância, é possível recorrer ao Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN).

O mesmo processo de defesa prévia vale para a transferência de multa, caso o seu veículo tenha sido multado enquanto um terceiro conduzia.